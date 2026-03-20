Maxx Crosby habló con brutal honestidad sobre cómo se vino abajo el trade con los Ravens
Hace una semana, los Raiders anunciaron que los Ravens estaban echándose para atrás en el trade por el estelar defensive end Maxx Crosby.
Baltimore había acordado enviar dos selecciones de primera ronda a los Raiders a cambio de Crosby, pero se retiró del trade días después antes de que se hiciera oficial al inicio del nuevo año de la liga. Más tarde surgieron reportes que señalaban que Crosby no había pasado su examen físico con los Ravens, lo que llevó a Baltimore a cancelar el trade.
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El martes, Crosby compartió su perspectiva sobre cómo se vino abajo el trade en su podcast, The Rush With Maxx Crosby.
“Esa situación probablemente fue una de las más únicas, locas, salvajes y con más altibajos en las que he sido parte”, dijo Crosby.
Crosby detalló que estaba a punto de salir de su casa cuando recibió llamadas del gerente general de los Raiders, John Spytek, y de su agente, CJ LaBoy. Su agente le había dicho recientemente que los Ravens estaban dispuestos a ofrecer dos primeras rondas, y esta vez, cuando lo llamó, le compartió que Crosby sería traspasado a Baltimore.
“Escuchas los rumores, escuchas todo lo que está pasando. Tienes ese pensamiento de ‘Tal vez me van a traspasar.’ Y luego sucede y piensas, ‘holy s— esto es real.’ Realmente no puedes prepararte para eso. He estado con los Raiders toda mi carrera. Me encanta ser un Raider, todos lo saben”, dijo Crosby, señalando que sintió una mezcla de emociones después de que se anunció el trade.
Después del trade, Crosby voló a Baltimore el lunes. Entró al edificio al día siguiente y pudo reunirse con los coaches y con algunos jugadores del equipo antes de dirigirse a someterse a escaneos y resonancias magnéticas. No vio al head coach de los Ravens, Jesse Minter, ni al gerente general Eric DeCosta hasta el final del día, cuando notó que la energía “no era la correcta”.
“Estoy muy emocionado, encendido, es una nueva oportunidad. Podías notar que la energía no era la correcta. Le choqué la mano a [Minter] y tenía una cara en blanco”, dijo Crosby. “No estoy pensando nada al respecto, tal vez él simplemente es diferente. No lo conozco. Entro al cuarto, me sientan en el sofá y dicen, ‘No sabemos cómo decir esto. Uno de nuestros doctores tiene preocupaciones con los resultados, con tu rodilla. Algunos están preocupados por el futuro. Realmente te queremos. Sólo vamos a tener que obtener más y más opiniones.’”
Crosby dijo que habló con su cirujano, el Dr. Neal ElAttrache, quien le dijo “no escuches nada de esa m——“ y que su rodilla “está genial.” Señaló que Crosby incluso iba adelantado respecto al calendario en su recuperación.
Más tarde ese mismo día, el agente de Crosby le dijo que los Ravens se estaban retirando del trade—minutos después de que alguien de los Ravens dijera que todavía estaban “tratando de resolver esto.” Baltimore organizó que Crosby volara de regreso a Las Vegas, y regresó con los Raiders.
Maxx Crosby regresa a los Raiders
Al mirar atrás al trade, Crosby dijo “Nadie en la Tierra podría haber predicho eso”, pero que todo sucede por una razón.
Crosby recordó que cuando llegó a Baltimore el lunes por la noche, todos los canales estaban hablando de todos los movimientos que los Raiders estaban haciendo en la agencia libre, desde firmar a los linebackers Quay Walker y Nakobe Dean hasta agregar al center Tyler Linderbaum y al wide receiver Jalen Nailor. Ahora, Crosby podrá unirse a lo que los Raiders están construyendo.
“Todos tienen su propia teoría de conspiración. Nadie va a admitir cuál es la verdad real. Al final, no importa”, dijo Crosby. “Estoy donde se supone que debo estar. Lo sé.”
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/03/2026, traducido al español para SI México.