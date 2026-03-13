Maxx Crosby: Respuestas sobre su traspaso cancelado
Esta será mi temporada número 22 cubriendo la NFL, y sinceramente no recuerdo un precedente para lo que ocurrió el martes por la noche. Hemos visto físicos médicos fallidos (Drew Brees siendo el más famoso). Hemos visto a jugadores echarse atrás de acuerdos (hola, Frank Gore). Pero la clase de confluencia de un jugador estrella, dos equipos, un paquete de intercambio enorme y luego dos días de acción o inacción en la agencia libre por parte de los equipos involucrados antes de un desarrollo como este…
Nunca antes. Y quizá nunca otra vez.
Para recapitular: el viernes por la noche, los Raiders acordaron traspasar al cazamariscales cinco veces Pro Bowl Maxx Crosby a los Ravens a cambio de dos selecciones de primera ronda, con Baltimore superando al final a Dallas y Buffalo para quedarse con el jugador de 28 años. Luego, el lunes, bajo la presunción de que habían liberado 30 millones de dólares de sus presupuestos de efectivo y tope salarial para la temporada 2026, los Raiders se lanzaron de lleno a la agencia libre y gastaron una enorme cantidad de dinero. Y los Ravens dejaron marchar a una oleada de titulares.
Todo eso desembocó en la bomba en redes sociales que detonaron los Raiders desde su cuenta de X a las 8:02 p.m. ET del martes: “Los Baltimore Ravens se han retirado de nuestro acuerdo de intercambio por Maxx Crosby. No tendremos más comentarios por el momento”.
Esas 22 palabras provocaron un incendio de cinco alarmas que se propagó por todo el panorama de la NFL.
Tras absorber buena parte de la información y hablar con personas involucradas, estas son las principales preguntas que quedan tras la bomba de primera hora de la noche que sacudió al futbol americano profesional:
¿Qué vieron los Ravens en el examen físico que no supieran ya?
El procedimiento normal cuando dos equipos negocian un traspaso es que el equipo que envía al jugador autorice a su preparador físico para hablar con el del otro equipo y revisar la información médica. Los trainers suelen repasar el historial de lesiones del jugador, intercambiar estudios, resonancias magnéticas y cualquier otro documento pertinente, hasta el punto en que las sorpresas que surgen en el examen físico presencial son raras, aunque no completamente inauditas.
Según tengo entendido, los Ravens no quedaron cómodos con la condición de la rodilla de Crosby —en la que se sometió a una reparación de menisco— tras el examen físico del martes. Así que ¿qué descubrieron los Ravens durante el examen físico, o en las imágenes que realizaron por su cuenta, que no estuviera en la información que los Raiders les proporcionaron durante el proceso normal del traspaso?
Esa es la pregunta.
¿Cuál es la condición de la rodilla de Crosby?
Crosby publicó un video el 27 de febrero desde una cancha de baloncesto, tirando al aro y agradeciendo a todas las personas que lo ayudaron en su rehabilitación tras la cirugía. Luego, tras la noticia del martes, el agente de Crosby, C.J. LaBoy, tuiteó:
“Maxx sigue en camino en su recuperación y, de hecho, está adelantado respecto al calendario según su cirujano, el Dr. Neal ElAttrache. Maxx sigue encaminado para regresar durante el programa de temporada baja y sin duda volverá como el dominante destructor de jugadas que ha sido durante estas últimas siete temporadas”.
Hay confianza ahí, pero por supuesto que la habría. La pregunta para Crosby, y para cualquier equipo que lo persiga a partir de ahora, sería el riesgo que su rodilla izquierda representa para su empleador.
Crosby se lesionó inicialmente la rodilla en octubre contra los Chiefs y jugó con la lesión, sabiendo que eventualmente necesitaría cirugía*. Con el dolor aumentando en la rodilla, los Raiders realizaron estudios el 23 de diciembre y posteriormente le dijeron a Crosby que lo iban a dejar fuera el resto de la temporada, lo que provocó una reacción visceral. Crosby se molestó porque la decisión no había sido suya y se lo hizo saber al equipo. Después buscó dos segundas opiniones, una de las cuales dijo que podía jugar con el dolor y terminar la temporada. Los Raiders se mantuvieron firmes en su postura en medio de la sospecha de Crosby de que estaban perdiendo a propósito para mejorar su posición en el draft.
La estrella entonces salió furioso de una reunión el 26 de diciembre y, un par de semanas después, tras haberse sometido a la reparación del menisco, pidió discretamente, pero de forma decisiva, ser traspasado. Desde entonces ha estado rehabilitándose y, aunque las señales han sido positivas, no todas las reparaciones de menisco cicatrizan correctamente.
¿Cómo impacta la lesión de rodilla en la longevidad de Crosby?
Que un jugador de futbol americano no pase el examen físico generalmente no es una cuestión blanco o negro. Los jugadores reciben una calificación del médico, y esa calificación se ajusta según el nivel de inversión que el equipo debe hacer para adquirir al jugador. Si Crosby llegara —por poner un ejemplo— a cambio de una selección de séptima ronda, probablemente habría pasado el examen físico, porque habría menos riesgo que el que implicaba que los Ravens entregaran dos selecciones de primera ronda para adquirirlo.
Así que es un objetivo móvil, y a los Ravens no les gustó lo que vieron el martes.
¿Qué vieron? De nuevo, no todas las reparaciones de menisco cicatrizan correctamente, y la probabilidad de que no lo hagan aumenta conforme el jugador envejece. También pudieron haber encontrado más artritis en la rodilla, en cuyo caso la longevidad de Crosby se convertiría en una pregunta mayor. De cualquier manera, los equipos interesados antes de que Crosby fuera traspasado sí tenían preocupaciones sobre el desgaste que su carga de trabajo y su estilo de juego a toda velocidad podrían haberle provocado. Y una lesión de menisco puede ser resultado del desgaste.
¿Qué tan difícil será para los Raiders volver a traspasar a Crosby?
Bueno, si eres un equipo que ya tenía la duda sobre el kilometraje o el estilo de juego de Crosby, entonces la toma de decisiones de los Ravens aquí al menos te haría dudar y te obligaría a observar muy de cerca cómo está sanando la rodilla. Y eso es complicado, porque podría tener un efecto disuasorio en el mercado para conseguir a Crosby.
Obviamente, solo hace falta un equipo, y Crosby es un gran jugador. Pero hay una razón por la cual tan pocos jugadores que no son quarterbacks —incluso cerca de la edad de Crosby— han sido traspasados por el botín que los Raiders se suponía que iban a recibir por él.
Pero desde el viernes, los equipos que estaban interesados han seguido adelante, han gastado su dinero y su espacio salarial, han llenado sus plantillas y no pueden retroceder en los compromisos que ya asumieron por la posibilidad de conseguir a Crosby en un intercambio.
Como tal, habrá menos equipos posicionados para hacer una gran oferta y ejecutar un traspaso, lo que solo exacerba la preocupación adicional por la lesión surgida de esta saga.
Así que conseguir algo cercano a lo que Baltimore acordó será difícil.
¿Qué significa esto para los agentes libres de Raiders y Ravens?
Las Vegas llegó a acuerdos con Tyler Linderbaum, Kwity Paye, Nakobe Dean, Quay Walker, Jalen Nailor y Eric Stokes, entre otros, durante el periodo de negociación legal previo a la agencia libre. Los Ravens perdieron a Isaiah Likely, Charlie Kolar, Alohi Gilman, Jordan Stout, Dre’Mont Jones, Ar’Darius Washington y también a Linderbaum. Sin embargo, esos acuerdos no pueden hacerse oficiales hasta las 4 p.m. ET del miércoles.
Los Raiders tenían toda la intención de honrar todos los acuerdos que alcanzaron al inicio de la agencia libre. ¿Podrían los Ravens volver atrás con algunos de los jugadores que perdieron? ¿O simplemente pondrán todos los huevos relacionados con Crosby en la cesta de Trey Hendrickson? Es una situación extraña para ambos equipos.
¿Cuál será el impacto duradero en los Ravens y los Raiders?
La confianza es la clave.
Hablé con tres gerentes generales que creían que la raíz de todo esto fue que los Ravens se echaron atrás —y que Baltimore tenía que haber tenido la información, que todo el mundo sabía sobre la rodilla y que era bastante improbable que surgiera alguna sorpresa descalificadora durante el examen físico. Las personas de los Ravens con las que hablé posteriormente negaron eso de manera vehemente. Independientemente de ello, cierta sospecha recaerá sobre esa organización en adelante. Y por eso los próximos movimientos de Baltimore serán críticos, porque ahora todo el mundo estará observando para ver si hay algo turbio detrás.
En cuanto a los Raiders, esta es una situación complicada de la que salir. Las Vegas pierde las selecciones del draft y se queda con un jugador que algunos verán como mercancía dañada para traspasar. Los Raiders podrían quedarse con él y tendrían de vuelta a un gran jugador. Pero si realmente está dispuesto a volver a comprometerse y liderar otro cambio de régimen es una pregunta abierta. Además, están todos los compromisos que han asumido con los agentes libres, acuerdos que —como dijimos— tienen la intención de cumplir, aunque solo sea para mostrarle al resto de la liga que el nuevo régimen puede ser digno de confianza.
¿A dónde va Crosby a partir de aquí?
Eso mismo intentaremos averiguarlo durante las próximas 48 a 72 horas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/03/2026, traducido al español para SI México.