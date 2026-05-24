Mejores y peores temporadas de QB’s en su "Último Baile" en la historia de la NFL
Este es el final para Aaron Rodgers.
Después de renovar contrato con los Steelers por un año durante el fin de semana, Rodgers confirmó a los reporteros que esta será su última temporada en la NFL. Rodgers dijo inicialmente el verano pasado que estaba “bastante seguro” de que la campaña 2025 sería la última de su carrera, pero en lugar de eso regresó para 2026. Esta vez, Rodgers asegura que definitivamente planea retirarse al finalizar la temporada.
Cinco años después de retirarse, Rodgers pondrá rumbo a Canton, Ohio, para ser exaltado al Pro Football Hall of Fame, uniéndose a otros quarterbacks legendarios que han recibido ese prestigioso honor. Ha habido finales muy distintos para estos pasadores. Algunos, como John Elway y Peyton Manning, se retiraron en la cima como campeones, pese a no haber tenido individualmente grandes temporadas finales. Otros, como Joe Montana, Fran Tarkenton y Kurt Warner, firmaron campañas de calidad y llevaron a sus equipos a playoffs.
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Muchos quarterbacks del Salón de la Fama, sin embargo, no tienen un final de cuento de hadas. Warren Moon ya era principalmente un suplente cuando disputó sus dos últimas temporadas. Los líderes de dinastías Terry Bradshaw y Bart Starr vieron sus campañas finales gravemente afectadas por lesiones en el brazo de lanzamiento que requirieron cirugía. Troy Aikman y Steve Young sufrieron conmociones cerebrales en sus últimos años, con Young quedando inconsciente al inicio de la temporada de 1999, lo que obligó al final de su carrera.
Entonces, ¿cómo será el desenlace para Rodgers? Como mínimo, puede evitar que su carrera termine con el terrible pick-six que lanzó contra los Texans el pasado enero. Mientras se acerca a su última temporada, aquí repasamos algunos de los mejores y peores cierres de carrera de otros quarterbacks del Salón de la Fama.
Mejores:
Tom Brady
Temporada final: 2022
Estadísticas: 4,694 yardas, 25 TD, 9 INT, rating de pasador de 90.7
El mayor rival del paso del tiempo, Tom Brady tuvo la temporada estadísticamente más prolífica de un quarterback en su despedida. A pesar de que los Buccaneers terminaron con marca de 8-9, lograron clasificarse a la postemporada. Estuvo lejos de ser la campaña más eficiente del GOAT, pero para un quarterback de 45 años —el segundo más veterano en disputar un partido— fue un nivel de juego sin precedentes.
Drew Brees
Temporada final: 2020
Estadísticas: 2,942 yardas, 24 TD, 6 INT, rating de pasador de 106.4
Aunque Drew Brees se perdió parte de su última temporada debido a costillas fracturadas y un pulmón colapsado, cerró de forma impresionante su carrera en gran nivel al llevar a los Saints hasta la ronda divisional de los playoffs, donde cayeron ante los Buccaneers de Tom Brady. Brees registró marca de 9-3 en temporada regular y mantuvo su característica precisión al completar el 70.5% de sus pases antes de retirarse tras la campaña 2020.
Roger Staubach
Temporada final: 1979
Estadísticas: 3,568 yardas, 27 TD, 11 INT, rating de pasador de 92.3
“Captain America” cerró su carrera con los Cowboys de gran manera en 1979, lanzando para máximos personales en yardas aéreas y touchdowns mientras guiaba a Dallas de regreso a la postemporada. Staubach lideró la liga en rating de pasador, fue seleccionado al Pro Bowl por sexta ocasión y podría haber seguido jugando, pero decidió retirarse debido a preocupaciones por la cantidad de conmociones cerebrales que había sufrido.
Norm Van Brocklin
Temporada final: 1960
Estadísticas: 2,471 yardas, 24 TD, 17 INT, rating de pasador de 86.5
Pocos jugadores han puesto fin a su carrera de mejor manera que el miembro del Salón de la Fama Norm Van Brocklin, quien en 1960 condujo a los Eagles al campeonato de la NFL mientras además ganaba el premio al Jugador Más Valioso de la liga. Van Brocklin tuvo el mejor año de su carrera en su temporada final, liderando al único equipo capaz de derrotar a los Packers de Vince Lombardi en un partido por el campeonato. Van Brocklin, quien también era despejador, promedió 43.1 yardas en 60 despejes durante su última campaña. Inmediatamente después de retirarse se convirtió en entrenador, uniéndose a los Vikings.
Otto Graham
Temporada final: 1955
Estadísticas: 1,721 yardas, 15 TD, 8 INT, rating de pasador de 94.0
Ningún quarterback en la historia de la NFL terminó su trayectoria en la liga de mejor manera que Otto Graham, quien cerró su carrera de Salón de la Fama con los Browns ganando el premio al Jugador Más Valioso de la NFL y el campeonato de la liga en 1955. Graham se retiró inicialmente después de la temporada de 1954, pero el entrenador en jefe Paul Brown logró convencerlo de regresar. Graham condujo a los Browns a un juego por el campeonato en cada una de sus 10 temporadas como profesional y, apropiadamente, se marchó en la cima.
Peores:
Johnny Unitas
Temporada final: 1973
Estadísticas: 471 yardas, 3 TD, 7 INT, rating de pasador de 40.0
El final de la carrera de Johnny Unitas se sintió equivocado en muchos sentidos. El legendario quarterback fue traspasado de los Colts a los Chargers para disputar su última temporada en la NFL. Solo inició cuatro partidos, con marca de 1-3, antes de que otro futuro miembro del Salón de la Fama, Dan Fouts, tomara el control. Según The New York Times, “Unitas no fue enviado a la banca. Simplemente se retiró él mismo de la acción”. Más tarde fue enviado al taxi squad, conocido hoy como el practice squad. Se retiró el verano siguiente.
Joe Namath
Temporada final: 1977
Estadísticas: 606 yardas, 3 TD, 5 INT, rating de pasador de 54.5
Al igual que Unitas, la carrera de Namath terminó de manera extraña en un breve paso de un año por un equipo de California, cuando disputó la temporada de 1977 con los Rams. Inició cuatro partidos, pero después de completar 16 de 40 pases y lanzar cuatro intercepciones en una derrota frente a los Bears, Namath fue enviado a la banca y se retiró al finalizar la temporada.
Dan Marino
Temporada final: 1999
Estadísticas: 2,448 yardas, 12 TD, 17 INT, rating de pasador de 67.4
Pocos jugadores en la historia de la NFL merecían más un final de cuento de hadas que Dan Marino, pero nunca lo obtuvo. El mejor quarterback en nunca ganar un Super Bowl cerró su paso por la NFL con marca de 5-6 mientras registraba el porcentaje de pases completos y el rating de pasador más bajos de su carrera. Después de esa temporada tuvo la opción de seguir jugando con otro equipo, pero optó por retirarse y pasar toda su carrera únicamente con los Dolphins.
Y.A. Tittle
Temporada final: 1964
Estadísticas: 1,798 yardas, 10 TD, 22 INT, rating de pasador de 51.6
Al igual que Marino, Tittle pasó a la historia por no poder ganar un campeonato durante una carrera brillante. Aunque vivió la mejor temporada de su trayectoria el año previo a retirarse, al ganar el premio al Jugador Más Valioso de la NFL, su rendimiento cayó rápidamente en su campaña final. El legendario quarterback batalló mientras jugaba lesionado en 1964, lanzando más del doble de intercepciones que touchdowns mientras guiaba a los Giants a un récord de 1-8-2.
Brett Favre
Temporada final: 2010
Estadísticas: 2,509 yardas, 11 TD, 19 INT, rating de pasador de 69.9
Favre insinuó el retiro en varias ocasiones antes de finalmente poner fin a su carrera tras la temporada de 2010. Aunque apenas un año antes había llevado a los Vikings al juego por el campeonato de la NFC en 2009, Favre y Minnesota tuvieron dificultades en su última campaña, en la que registró marca de 5-8 como quarterback titular. A pesar de la durabilidad récord que mostró durante la mayor parte de su carrera, su temporada final terminó un poco antes de tiempo, ya que una conmoción cerebral le impidió disputar el último partido.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/05/2026, traducido al español para SI México.