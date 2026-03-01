NFL: Un pretendiente intrigante para Kenneth Walker III, el MVP del Super Bowl
INDIANAPOLIS — Otro día más en el combine…
La situación del MVP del Super Bowl, Kenneth Walker III, con los Seahawks sigue siendo interesante. Suponiendo que los Seahawks decidan no colocarle la etiqueta (tag), los Chiefs asoman como un pretendiente atractivo.
Ahora bien, la historia de Andy Reid sugiere que Kansas City podría mostrarse reacio a hacerlo. Pero los Chiefs exploraron con los Jets, antes del trade deadline, un posible canje por Breece Hall, y el GM Brett Veach dijo en su conferencia de prensa aquí que el equipo buscará activamente ser más explosivo en el juego terrestre durante esta offseason.
Seleccionar a Jeremiyah Love, de Notre Dame, sería una vía más económica para lograrlo. Sin embargo, no hay garantía de que un jugador al que muchos consideran el mejor prospecto del draft —incluso en una posición devaluada— siga disponible cuando los Chiefs elijan en el No. 9.
También vale la pena señalar que varios equipos inteligentes han cambiado recientemente su postura sobre invertir en la posición, en parte bajo la premisa de que los running backs han sido tan devaluados que han vuelto a adquirir valor. Hace dos offseasons, los Eagles, Packers y Ravens —tres organizaciones bien administradas— apostaron fuerte por agentes libres como Saquon Barkley, Josh Jacobs y Derrick Henry. Dos temporadas después, puede decirse que fueron inversiones acertadas.
Quizá Walker, quien podría encajar bien junto a una selección alta como Carnell Tate, de Ohio State, reforzando el puesto de receptor, también lo sería para los Chiefs. También asumiría que otros equipos, como los Broncos y Texans, podrían verlo de la misma manera.
Una comparación reciente para un posible trade de A.J. Brown
Mi sensación es que el entorno de A.J. Brown tiene una idea clara de cuál sería su mercado en caso de canje. Y aunque no creo que el GM de los Eagles, Howie Roseman, vaya a salir activamente a ofrecerlo, sí pienso que escuchará cualquier propuesta que llegue por su receptor estrella, de 29 años y con cuatro temporadas de 1,000 yardas en sus cuatro años con el equipo.
El siguiente paso sería encontrar una compensación justa como referencia.
Tremaine Edmunds’s Market
Tremaine Edmunds está, de alguna manera, rumbo a su novena temporada en la NFL y todavía a dos meses de cumplir 28 años. Así que, mientras los Bears buscan un posible socio de intercambio para liberar algo de salario, debería existir mercado para el linebacker grande, atlético y aún relativamente joven.
¿Qué tipo de compensación podría generar Edmunds? Mi impresión es que la mayoría de los equipos lo valoraría como una selección temprana de Día 3, considerando que tiene programados 15 millones de dólares este año y, en esencia, una opción de equipo por otros 15 millones para la próxima temporada en su contrato. Ese mercado, por cierto, está condicionado por el hecho de que la mayoría de las franquicias son reacias a pagarle fuerte a linebackers off-ball que no aportan mucho como pass rusher. Aun así, algún equipo podría encontrar aquí a un buen jugador.
NFLPA Report Card Takeaways
Buen trabajo de mi excompañera Kalyn Kahler en ESPN al conseguir las boletas de calificaciones de los equipos de la NFLPA, que la liga intentó mantener fuera del ojo público.
Algo que resalta es que los Dolphins y Vikings terminaron 1–2 por segunda temporada consecutiva, en parte porque ambos cuentan con instalaciones de práctica prácticamente nuevas. Otro punto llamativo fue que los Commanders finalizaron terceros, consolidando un giro impresionante bajo el nuevo propietario Josh Harris. Washington fue último en 2023 y 2024, antes de escalar hasta el puesto 11 el año pasado.
Más apuntes del Combine
• El absurdo salto vertical de 43.5 pulgadas de Sonny Styles no debería sorprender a quienes vieron sus highlights de básquetbol en high school: la estrella de Ohio State prácticamente podía saltar hasta el techo del gimnasio. Ese registro fue el mejor para un prospecto de 6'4" (1.93 m) o más alto en el combine en los últimos 23 años.
• Me sorprendería que los Colts obtengan mucho a cambio por Anthony Richardson. También creo que su lesión ocular requerirá una evaluación más exhaustiva por parte de cualquier equipo interesado.
• Finalmente, tuvimos un interesante intercambio jugador por jugador, con los Titans enviando a T’Vondre Sweat a los Jets a cambio de Jermaine Johnson. Johnson fue seleccionado en el draft por el nuevo coach de Tennessee, Robert Saleh, y está en año de contrato, así que su disponibilidad y destino tienen sentido. Sin embargo, Sweat podría ser la pieza más intrigante aquí. Le quedan dos años en su contrato de novato, tiene un talento enorme y arrastraba una reputación complicada dentro de la organización de los Titans. Veremos si el cambio de aires enciende una chispa que Tennessee no pudo provocar en los últimos dos años.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/02/2026, traducido al español para SI México.