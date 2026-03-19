NFL: Lo que aprendimos sobre cada equipo durante la primera semana de la agencia libre
La agencia libre no solo mostró dónde terminaron los jugadores disponibles en el mercado para la próxima temporada, sino también las prioridades y estrategias de los equipos a lo largo de la liga. La temporada baja aún está comenzando y todavía ocurrirá mucho más durante la próxima ola de la agencia libre, el draft y los campamentos, pero aquí hay una cosa que aprendimos de cada equipo durante la primera semana de la agencia libre.
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Arizona Cardinals
Contrataciones en agencia libre: RB Tyler Allgeier, WR Kendrick Bourne, LS Casey Kreiter, DL Roy Lopez, QB Gardner Minshew, OL Matt Pryor, OL Isaac Seumalo, DL Jonah Williams, OL Elijah Wilkinson
La situación de quarterback de los Cardinals sigue siendo desalentadora después de que no consiguieran a Malik Willis y de que las conversaciones con Jimmy Garoppolo, según reportes, “se estancaran”. Ya sea que los Cardinals sigan con Jacoby Brissett, el recién firmado Gardner Minshew o incorporen otra opción, están reforzando posiciones de necesidad a la ofensiva para ayudar a su quarterback en 2026. Con las contrataciones de Isaac Seumalo y del corredor Tyler Allgeier, los Cardinals han fortalecido su línea ofensiva y su juego terrestre para acompañar a un grupo de receptores que incluye a Michael Wilson, Marvin Harrison Jr. y Trey McBride.
Atlanta Falcons
Contrataciones en agencia libre: WR Jahan Dotson, P Jake Bailey, TE Austin Hooper, K Nick Folk, LB Christian Harris, DE Cameron Thomas, QB Tua Tagovailoa
Una competencia por el puesto de quarterback está gestándose en Atlanta. El viernes, el gerente general Ian Cunningham compartió que Tua Tagovailoa y Michael Penix Jr. competirán por el puesto titular en 2026. Penix Jr. viene de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior, lo que le da a Tagovailoa una oportunidad legítima de ganar el puesto al inicio del año. En el mejor de los casos, la llegada de Tagovailoa encenderá una chispa en Penix y lo ayudará a convertirse en un mejor quarterback.
Baltimore Ravens
Contrataciones en agencia libre: G John Simpson, DE Trey Hendrickson, S Jaylinn Hawkins, TE Durham Smythe, G/C Jovaughn Gwyn
Gran parte de la atención que rodeó a los Ravens esta semana naturalmente fue su sorprendente decisión de retirarse del intercambio por Maxx Crosby y firmar a Trey Hendrickson al día siguiente. Sin embargo, una historia clave a seguir hacia adelante es la situación contractual de Lamar Jackson.
El propietario de los Ravens, Steve Bisciotti, dejó claro en enero que quería cerrar una extensión con Jackson antes del inicio de la agencia libre. En ese momento dijo: “La urgencia de eso es importante para mí porque tenemos agentes libres y no quiero entrar a la agencia libre con eso colgando sobre nuestras cabezas. Se lo dejé claro a Lamar, y creo que él fue muy agradecido con mi postura y, con suerte, estará dispuesto a trabajar con Eric y no dejar que esto se prolongue hasta abril como ocurrió la última vez”.
Eso no sucedió, y en su lugar los Ravens reestructuraron su contrato. Actualmente, Jackson tiene previsto convertirse en agente libre en 2028 y los Ravens intentarán cerrar un acuerdo con su quarterback ganador del MVP más tarde de lo que preferían, una vez más.
Buffalo Bills
Contrataciones en agencia libre: WR DJ Moore (intercambio), OLB Bradley Chubb, CB Dee Alford, QB Kyle Allen, S C.J. Gardner-Johnson, S Geno Stone
Los Bills han realizado dos grandes movimientos durante la primera semana de la agencia libre: adquirir a DJ Moore mediante intercambio y firmar al outside linebacker Bradley Chubb. Ambos jugadores atienden áreas clave de necesidad para los Bills, pero ¿serán suficientes para reforzar esas posiciones y ayudar a Buffalo a ganar un Super Bowl? Para los Bills es Super Bowl o nada con Josh Allen al mando, y aunque Moore y Chubb son buenos jugadores, el equipo cuenta con que ambos tengan un impacto significativo, incluso si terminan reforzando esas posiciones también en el draft.
Carolina Panthers
Contrataciones en agencia libre: OLB Jaelan Phillips, QB Kenny Pickett, LB Devin Lloyd, WR David Moore, C Luke Fortner, OT Stone Forsythe, WR John Metchie, LT Rasheed Walker
El gerente general Dan Morgan y los Panthers han sido agresivos durante la agencia libre, y ha dado resultados con Carolina consiguiendo a varios de los mejores jugadores disponibles en el mercado. Aunque algunos consideraron que los Panthers pagaron de más por un jugador con historial de lesiones como Jaelan Phillips, ciertamente firmaron a Devin Lloyd por menos de lo que muchos esperaban. El front seven de los Panthers está en posición de mejorar la próxima temporada, y su línea ofensiva debería poder manejar la lesión de Ikem Ekwonu y el retiro de Yosh Nijman con la contratación de Rasheed Walker.
Chicago Bears
Contrataciones en agencia libre: DB Coby Bryant, LB Devin Bush, DL Neville Gallimore, WR/KR Kalif Raymond, OL Jedrick Wills Jr., C Garrett Bradbury (intercambio)
La defensa de los Bears tendrá una nueva apariencia después de su resurgida campaña de 2025. Tras terminar en el puesto 29 en yardas permitidas por partido la temporada pasada, Chicago vio partir en la agencia libre a cinco miembros de su secundaria y al linebacker Tremaine Edmunds. Con las incorporaciones de Coby Bryant, Devin Bush y, con suerte, versiones más saludables de Jaylon Johnson y Kyler Gordon, la defensa de los Bears está en posición de escalar posiciones en la clasificación la próxima temporada.
Cincinnati Bengals
Contrataciones en agencia libre: edge Boye Mafe, S Bryan Cook, DT Jonathan Allen, QB Josh Johnson
Mientras los Bengals buscan poner fin a su sequía de tres años sin playoffs, realizaron algunas buenas incorporaciones del lado defensivo del balón con Boye Mafe y Bryan Cook. Los Bengals generalmente son conservadores cuando se trata de la agencia libre, pero lo hicieron bien con las pocas contrataciones que realizaron. Esta defensa debería hacer un mejor trabajo apoyando a la ofensiva de Cincinnati la próxima temporada.
Cleveland Browns
Contrataciones en agencia libre: C/G Elgton Jenkins, G Zion Johnson, LB Quincy Williams, TE Jack Stoll, T Tytus Howard (intercambio), G Teven Jenkins
Puede que todavía existan dudas alrededor de las salas de quarterbacks y receptores de los Browns, pero sin duda la línea ofensiva de Cleveland debería ser mejor en 2026. Los Browns han priorizado reforzar su línea mediante intercambios y contrataciones, adquiriendo a Tytus Howard y sumando a Elgton Jenkins, Teven Jenkins y Zion Johnson. Esto le dará a Cleveland un piso más alto a la ofensiva en la primera temporada de Todd Monken.
Dallas Cowboys
Contrataciones en agencia libre: CB Cobie Durant, OL Matt Hennessy, QB Sam Howell, DT Otito Ogbonnia, S P.J. Locke, S Jalen Thompson, OLB Rashan Gary (intercambio)
Entre la sequía de 30 años sin campeonato y la falta de gasto, las promesas siguen siendo difíciles de cumplir en Dallas. Después de que Jerry Jones sugiriera que los Cowboys podrían “reventar el presupuesto” en la agencia libre, tuvieron una primera semana relativamente tranquila. Su movimiento más grande fue firmar al safety Jalen Thompson; por lo demás, principalmente han incorporado jugadores con contratos de un año. Tal vez los Cowboys sean más agresivos en la segunda ola o capitalicen en el draft, pero de cualquier manera Jerry Jones está satisfecho con el rumbo de la defensa.
“Ciertamente hemos avanzado tanto en el esquema como en los jugadores”, dijo Jones, vía el Fort Worth Star-Telegram. “… Para cuando terminemos con el draft y con estos muchachos que estamos firmando, estos jugadores que vamos a seleccionar, van a estar en el campo, y creemos que tenemos a los entrenadores que pueden sacar a los jóvenes y dejarlos listos para jugar. Así que me siento muy, muy bien al respecto. … No tenemos otro camino que subir en defensa.”
Denver Broncos
Contrataciones en agencia libre: N/A
Puede que los Broncos ya no estén pagando el contrato de Russell Wilson, pero eso no los ha llevado a gastar más en la agencia libre este año. Hasta ahora, Denver se ha enfocado en renovar a sus propios jugadores al asegurar a los corredores J.K. Dobbins y Jaleel McLaughlin y a los linebackers Alex Singleton y Justin Strnad. Los Broncos parecen decididos a volver a intentarlo en 2026 con gran parte del mismo roster.
Detroit Lions
Contrataciones en agencia libre: RB Isiah Pacheco, C Cade Mays, QB Teddy Bridgewater, OL Larry Borom, S Christian Izien, TE Tyler Conklin, CB Roger McCreary, OL Juice Scruggs (intercambio)
Más allá de añadir una mejora muy necesaria en la posición de centro, los Lions han adoptado hasta ahora un enfoque conservador en la agencia libre. Detroit tiene diversas necesidades —incluida la posición de tackle tras perder a Taylor Decker— y tendrá que depender del draft o de las etapas posteriores de la agencia libre para reforzar el roster. El núcleo joven del equipo permanece intacto, pero ciertamente se necesitan piezas para ayudarlos a regresar a los playoffs.
Green Bay Packers
Contrataciones en agencia libre: DT Javon Hargrave, CB Benjamin St-Juste, WR Skyy Moore, LB Zaire Franklin (intercambio)
Los Packers han perdido algo de juventud al permitir que jugadores clave como Romeo Doubs, Quay Walker, Colby Wooden y Rashon Gary salieran esta temporada baja. Green Bay no ha hecho muchas incorporaciones, pero ha sumado a algunos veteranos de mayor edad como Javon Hargrave y Zaire Franklin para unirse a lo que ha sido uno de los rosters más jóvenes de la liga.
Houston Texans
Contrataciones en agencia libre: S Reed Blankenship, OT Braden Smith, DE Logan Hall, DE Dominique Robinson, TE Foster Moreau, RB David Montgomery (intercambio), G Evan Brown
Mientras los Texans buscan que C.J. Stroud se recupere de una postemporada desastrosa en su Año 4, le están brindando apoyo al mejorar la línea ofensiva y el grupo de corredores. Las incorporaciones de Braden Smith y David Montgomery deberían darle más protección al quarterback del equipo y evitar que Houston dependa demasiado de él.
Indianapolis Colts
Contrataciones en agencia libre: DE Arden Key, DE Michael Clemons, DL Colby Wooden (intercambio), S Jonathan Owens, S Juanyeh Thomas
Chris Ballard y Shane Steichen están en la cuerda floja este año, y sus posibilidades de regresar en 2027 parecen depender de qué tan bien Daniel Jones y Alec Pierce puedan cargar con el equipo esta temporada. Los Colts han desembolsado mucho dinero por Jones y Pierce, y aunque ambos jugadores fueron contribuyentes importantes que Indianapolis naturalmente quería retener, Indy tiene otras necesidades que no fueron priorizadas en la primera ola de la agencia libre mientras trabajaban para concretar esos acuerdos. Además, los Colts tampoco tienen una selección de primera ronda en el draft para cubrir cualquier hueco en el roster.
Jacksonville Jaguars
Contrataciones en agencia libre: RB Chris Rodriguez Jr.
Después de realizar numerosas contrataciones en la agencia libre el año pasado cuando comenzó la era de James Gladstone–Liam Coen, los Jaguars han tenido una temporada baja mucho más tranquila esta vez mientras priorizan acumular selecciones compensatorias.
“Estamos en una etapa ahora en la que un mayor volumen de capital de draft es lo que estamos buscando”, explicó Gladstone el jueves. “… Al no firmar agentes libres externos, reclutamos capital de draft para 2027. En la superficie podrías pensar: ‘Oh, de acuerdo, van a hacer selecciones en 2027.’ En realidad, tener más de esas selecciones te da el lujo de seguir en la pelea en diferentes momentos a lo largo de todo el calendario para adquirir jugadores. … Sin ese capital de draft a tu disposición, puede que no estés tan dispuesto o capaz de desprenderte de algunas de esas selecciones futuras.”
Kansas City Chiefs
Contrataciones en agencia libre: RB Kenneth Walker III, S Alohi Gilman, DT Khyiris Tonga, CB Kader Kohou
Las renovaciones en la casa de Donna Kelce no tienen nada que ver con la transformación que los Chiefs están atravesando esta temporada baja, particularmente en el lado defensivo del balón.
Los Chiefs mejoraron su grupo de corredores al firmar a Kenneth Walker III, pero tienen varios huecos que llenar en defensa. Entre dejar marchar a varios veteranos mientras liberaban espacio en el tope salarial y ver salir a tres titulares en la secundaria, la defensa de Kansas City tendrá una apariencia diferente en 2026. La defensa ha sido clave para el éxito de los Chiefs desde 2023, por lo que esperan que las contrataciones de Alohi Gilman y Khyiris Tonga les permitan mantenerse sólidos en ese lado del balón.
Las Vegas Raiders
Contrataciones en agencia libre: C Tyler Linderbaum, WR Jalen Nailor, LB Quay Walker, LB Nakobe Dean, DE Malcolm Koonce, DE Kwity Paye, K Matt Gay, FB Connor Heyward
Los Raiders no solo están reforzando la protección para el presumible pick No. 1, Fernando Mendoza, de cara al draft, sino que también están mejorando su defensa. Puede que los Raiders no tengan el capital de draft que anticipaban después de que el intercambio por Maxx Crosby se cayera, pero han reforzado el front seven con talento experimentado para dar pasos hacia adelante como unidad la próxima temporada.
Los Angeles Chargers
Contrataciones en agencia libre: C Tyler Biadasz, TE Charlie Kolar, RB Keaton Mitchell, FB Alec Ingold, G Cole Strange, DT Dalvin Tomlinson
La falta de incorporaciones de alto perfil en la posición de guard ha dejado a los aficionados de los Chargers insatisfechos respecto a la protección de Justin Herbert el próximo año, pero las contrataciones del centro Tyler Biadasz, el tight end Charlie Kolar, el corredor Keaton Mitchell y el fullback Alec Ingold han dejado claro que el equipo está priorizando la visión de Mike McDaniel y el ataque terrestre.
Los Angeles Rams
Contrataciones en agencia libre: CB Jaylen Watson, LS Joe Cardona, Trent McDuffie (intercambio)
Los Rams no están ocultando sus aspiraciones de Super Bowl. Atendieron rápidamente su mayor debilidad esta temporada baja al adquirir vía intercambio a Trent McDuffie, convertirlo en el cornerback mejor pagado de la liga y luego firmar a otro ex corner de los Chiefs en Jaylen Watson. Los Rams ya estaban cargados de talento; ahora parecen los claros favoritos para el Super Bowl rumbo a 2026.
Miami Dolphins
Contrataciones en agencia libre: QB Malik Willis, Tutu Atwell, OLB Joshua Uche, OL Jamaree Salyer, K Zane Gonzalez, CB Darrell Baker Jr., S Lonnie Johnson Jr., DT Robert Beal Jr., S Zayne Anderson, TE Ben Sims, WR Jalen Tolbert
¡El próximo quarterback de los Dolphins es Malik Willis! No estaba claro qué dirección planeaban tomar los Dolphins en la posición de quarterback después de separarse de Tua Tagovailoa ni si apuntarían por Willis en la agencia libre, pero finalmente decidieron apostar por él. Los Dolphins están en medio de una reconstrucción, pero Willis debería ser una pieza emocionante de seguir en Miami mientras recibe su oportunidad como titular.
Minnesota Vikings
Contrataciones en agencia libre: QB Kyler Murray, CB James Pierre
La competencia por el puesto de quarterback en Minnesota está definida. Poco después de que Kyler Murray fuera liberado por los Cardinals, fue llevado rápidamente a Minnesota y firmó con los Vikings por un contrato de un año. Ahora, Murray competirá con J.J. McCarthy por el puesto titular y por la oportunidad de revitalizar su carrera bajo Kevin O’Connell antes de volver a la agencia libre en 2027.
New England Patriots
Contrataciones en agencia libre: WR Romeo Doubs, G Alijah-Vera Tucker, edge Dre’Mont Jones, S Kevin Byard III, FB Reggie Gilliam, LB K.J. Britt, TE Julian Hill, S Mike Brown
Los Patriots continúan reforzando su ofensiva. Consiguieron a uno de los mejores receptores disponibles en Romeo Doubs y, según reportes, siguen abiertos a un intercambio por A.J. Brown. También han sumado al guard Alijah-Vera Tucker y al tight end Julian Hill para fortalecer el bloqueo del equipo la próxima temporada.
New Orleans Saints
Contrataciones en agencia libre: G David Edwards, RB Travis Etienne Jr., LB Kaden Elliss, P Ryan Wright, TE Noah Fant
Además de aprender la pronunciación correcta del nombre del nuevo corredor Travis Etienne Jr., también aprendimos que el quarterback Tyler Shough ha sido un factor para que agentes libres elijan a New Orleans esta temporada baja.
“Ciertamente creo que tener algo de estabilidad allí y tener a Tyler en la posición en la que está definitivamente te da mucha confianza”, dijo Kellen Moore el jueves. “Les da a los jugadores una imagen mucho más clara cuando están evaluando este lugar y cómo se verá la oportunidad. Es un aspecto importante y Tyler tiene una personalidad y una atención que atrae a la gente de una manera positiva.”
New York Giants
Contrataciones en agencia libre: TE Isaiah Likely, P Jordan Stout, LB Tremaine Edmunds, WR Calvin Austin III, WR Darnell Mooney, FB Patrick Ricard, K Jason Sanders, S Ar’Darius Washington, S Elijah Campbell, CB Greg Newsome II, DB Jason Pinnock
La influencia de John Harbaugh en los Giants sigue fortaleciéndose tras firmar al ex tight end de los Ravens Isaiah Likely, al fullback Patrick Ricard y al safety Ar’Darius Washington. La clase de agencia libre de los Giants también señala que el equipo tendrá gran flexibilidad con el pick No. 5. New York ya tiene cubiertas las posiciones más importantes: quarterback, edge rusher y left tackle. Tampoco tiene ya una necesidad evidente en la posición de linebacker tras incorporar a Tremaine Edmunds. ¿Elegirán al mejor jugador disponible o seleccionarán una posición menos valorada como Sonny Styles o Jeremiyah Love?
New York Jets
Contrataciones en agencia libre: DE Joseph Ossai, LB Demario Davis, DT David Onyemata, LG Dylan Parham, DE Kingsley Enagbare, S Dane Belton, CB Nahshon Wright, K Cade York
El regreso de Geno Smith pudo haber acaparado los titulares más grandes para New York esta semana, pero las incorporaciones defensivas subrayan el deseo de los Jets de mejorar en ese lado del balón y fortalecer la cultura del equipo mientras Aaron Glenn asume las funciones de llamado de jugadas. Con Glenn probablemente entrando a 2026 en la cuerda floja, su defensa —y su fortaleza como entrenador— debe ser mejor.
Philadelphia Eagles
Contrataciones en agencia libre: CB Riq Woolen, TE Johnny Mundt, CB Jonathan Jones, LB Arnold Ebiketie
Como se esperaba, los Eagles no fueron grandes gastadores durante la primera semana de la agencia libre. Sin embargo, los Eagles aún podrían traer de regreso al tight end Dallas Goedert. Han retrasado una cláusula de anulación en su contrato que lo convertiría en agente libre hasta el lunes, dándoles tiempo para firmar un nuevo acuerdo con el veterano de ocho años. En cuanto a A.J. Brown, parece que un intercambio no es probable que ocurra hasta mayo o junio.
Pittsburgh Steelers
Contrataciones en agencia libre: CB Jamel Dean, RB Rico Dowdle, S Jaquan Brisker, P Cameron Johnston, S Darnell Savage, WR Michael Pittman Jr. (intercambio), DT Sebastian Joseph-Day
Los Steelers no se están volviendo más jóvenes. Aunque Pittsburgh hizo algunos buenos movimientos al incorporar a Jamel Dean, Michael Pittman Jr. y Rico Dowdle, la mayoría de sus nuevas incorporaciones tendrá 28 años o más cuando comience la temporada 2026. Y si Aaron Rodgers regresa, se apoyarán completamente en su núcleo veterano mientras siguen buscando su primera victoria en playoffs desde 2016. ¿Serán suficientes estos movimientos para que Pittsburgh finalmente avance y gane en playoffs? Tal vez. O tal vez la Steel City está retrasando los cambios inevitables que se avecinan.
San Francisco 49ers
Contrataciones en agencia libre: WR Mike Evans, LB Dre Greenlaw, OT Vederian Lowe, CB Nate Hobbs, C Brett Toth, Osa Odighizuwa (intercambio), P Corliss Waitman
En el lado positivo para los 49ers, la subestación eléctrica no es un factor completamente disuasivo para los agentes libres. Aunque la teoría de que la subestación podría estar contribuyendo a los problemas de lesiones del equipo generó preocupaciones de que pudiera afectar a los 49ers al atraer agentes libres, no impidió que San Francisco convenciera a uno de los jugadores más consumados de la liga, Mike Evans, de llegar al equipo. Con los 49ers atendiendo su necesidad en la posición de receptor con Evans, ahora pueden priorizar la línea defensiva durante el draft del próximo mes.
Seattle Seahawks
Contrataciones en agencia libre: RB Emanuel Wilson, S Rodney Thomas II, S D’Anthony Bell
La primera semana de la agencia libre vio a los Seahawks observar cómo varios contribuyentes se marchaban, desde el MVP del Super Bowl Kenneth Walker III hasta los defensive backs Riq Woolen y Coby Bryant. No se esperaba que los Seahawks retuvieran a sus principales agentes libres con extensiones en el horizonte para jugadores como Devon Witherspoon y Jaxon Smith-Njigba, pero ahora podría ser más difícil hacerlo después de que los legisladores de Washington aprobaran el “Millionaire tax”, que impondrá un impuesto del 9.9% a los ingresos superiores a $1 millón. El estado de Washington anteriormente no tenía impuesto sobre la renta.
“Había varios agentes ayer enviándome mensajes como: ‘Oye, ya no puedes usar eso, amigo’”, dijo el gerente general John Schneider el jueves en Seattle Sports. “Creo que es para todos los equipos profesionales aquí en la ciudad. Siempre ha sido una gran atracción, especialmente compitiendo con los equipos de California. Ha sido algo muy importante para nosotros. Va a doler, desde el punto de vista del reclutamiento y de cómo se verá eso.”
Tampa Bay Buccaneers
Contrataciones en agencia libre: LB Alex Anzalone, RB Kenneth Gainwell, QB Jake Browning, DL A’Shawn Robinson, OLB Al-Quadin Muhammad, S Miles Killebrew
Siempre es difícil ver partir a una leyenda de la franquicia. Después de 12 temporadas como Buccaneer, Mike Evans no solo probó el mercado en la agencia libre, sino que se fue a los 49ers. Evans no pasará toda su carrera en Tampa Bay, y los Buccaneers tendrán que seguir adelante sin él la próxima temporada.
Tennessee Titans
Contrataciones en agencia libre: WR Wan’Dale Robinson, DL John Franklin-Myers, CB Alontae Taylor, CB Cor’Dale Flott, QB Mitchell Trubisky, CB Josh Williams, C Austin Schlottman, TE Daniel Bellinger, G Cordell Volson, DT Jordan Elliott, LB Jacob Martin, P Tommy Townsend, DE Malik Herring, S Tony Adams, DL Solomon Thomas (intercambio)
A los Titans les gusta una cara familiar, y eso les ha ayudado a conseguir a algunos de los mejores jugadores en la agencia libre. Los Titans han sido uno de los equipos más activos en la agencia libre hasta ahora y han capitalizado al traer jugadores que tienen experiencia previa con el head coach Robert Saleh o con el coordinador ofensivo Brian Daboll. Esto ha jugado un papel en las adquisiciones de los Titans de Wan’Dale Robinson, John Franklin-Myers, Daniel Bellinger y Solomon Thomas.
Washington Commanders
Contrataciones en agencia libre: DE Odafe Oweh, RB Rachaad White, LB Leo Chenal, CB Amik Robertson, DE K’Lavon Chaisson, TE Chig Okonkwo, DT Tim Settle Jr., S Nick Cross, DE Charles Omenihu, RB Jerome Ford, WR Van Jefferson, WR Dyami Brown
Como era necesario, los Commanders se están volviendo más jóvenes. Washington mejoró su defensa al firmar a jugadores como Nick Cross, Leo Chenal, Odafe Oweh y K’Lavon Chaisson, todos jugadores que deberían ayudar a mejorar una unidad que ocupó el último lugar en yardas permitidas por partido en 2025.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/03/2026, traducido al español para SI México.