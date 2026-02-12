Ocho lecciones que aprendimos durante la temporada 2025 de la NFL: la defensa vuelve a mandar
Fue refrescante ver a los Seahawks pensar fuera de la caja con todas las decisiones drásticas que han tomado en las últimas dos temporadas para ayudarlos a ganar el Super Bowl LX.
Pero los movimientos audaces que terminan siendo exitosos simplemente reinician el ciclo de imitadores en la NFL. La defensa vuelve a estar de moda, aunque la creatividad sigue siendo escasa, especialmente después de lo que vimos en el reciente ciclo de contrataciones.
Quizá veamos menos intercambios por jugadores de renombre, considerando que los Seahawks ganaron el Super Bowl tras enviar a Geno Smith a Las Vegas y a DK Metcalf a Pittsburgh. Uno se pregunta qué estarán pensando esos dos jugadores, y los equipos que los adquirieron, después de ver a Seattle levantar el Lombardi Trophy tras la victoria sobre New England.
Tal vez las decisiones de los Seahawks le den a los Raiders más incentivos para canjear al edge rusher Maxx Crosby. Aunque, por otro lado, los equipos podrían mostrarse menos dispuestos a ser compradores, tomando en cuenta todos los canjes que salieron mal para quienes adquirieron estrellas.
Entremos en algunos de estos temas dentro de lo que aprendimos durante la temporada 2025.
Todo fue cuestión de defensa en 2025
Los equipos que invirtieron en defensa en los últimos años cosecharon grandes dividendos esta temporada.
En 2023, los Seahawks utilizaron una selección dentro del top cinco para tomar al cornerback All-Pro Devon Witherspoon, quien registró un sack y forzó a Drake Maye a lanzar un pick-six en el Super Bowl LX. En ese mismo draft, los Texans cedieron una futura selección de primera ronda a los Cardinals para elegir al estelar edge rusher Will Anderson Jr. con el pick número 3.
Esos son solo dos de muchos ejemplos de movimientos defensivos que rindieron frutos en 2025, pero también las contrataciones en la agencia libre funcionaron. Por ejemplo, los Broncos sumaron al defensive tackle Zach Allen en 2023 y al safety Talanoa Hufanga la temporada baja pasada; ambos fueron nombrados All-Pro en 2025 como parte de la defensiva cargada de talento de Denver.
Más evidencia de por qué es inteligente invertir del lado defensivo: Seahawks, Texans, Broncos y Patriots fueron los cuatro mejores equipos en defensa anotadora, y los cuatro avanzaron a la ronda divisional. Tres de ellos llegaron hasta el championship Sunday. Y, por supuesto, los Seahawks conquistaron el Super Bowl LX respaldados por una actuación defensiva dominante.
Las defensas han recuperado la ventaja sobre las ofensivas, incluso después de que las reglas se ajustaron para beneficiar a los quarterbacks y fomentar más puntos. No sería sorpresa que más equipos comiencen a priorizar el costado defensivo durante esta próxima temporada baja.
Se necesita paciencia en todo tipo de situaciones con quarterbacks
Que Sam Darnold haya ganado el Super Bowl en su quinto equipo es el ejemplo definitivo de por qué las franquicias deben tener más paciencia con sus quarterbacks prometedores, sin importar el contexto.
A las selecciones de primera ronda se les exige producir resultados inmediatos, algo que no ocurrió con Darnold como el pick número 3 del Draft 2018 con los Jets, quienes lo descartaron tras tres temporadas. Pero cuando el entorno no es el ideal, a los quarterbacks se les debería conceder más tiempo para desarrollarse mientras el roster mejora. No es coincidencia que Bryce Young haya dado un paso al frente en su tercera temporada, ahora que el coach de los Panthers, Dave Canales, ha tenido dos años para reconstruir uno de los peores planteles de la NFL.
Lo mismo puede decirse de Caleb Williams, quien fue criticado por no hacer lo que Jayden Daniels logró en su año de novato en Washington. La contratación del coach Ben Johnson marcó la diferencia en el desarrollo drástico de Williams en su segunda campaña con los Bears.
Lo que ha hecho Darnold también aplica para quarterbacks veteranos. Los Vikings deben estar lamentándose por no darse cuenta de que tenían la opción de comprometerse con dos quarterbacks al mismo tiempo. Minnesota pudo haber renovado a Darnold y mantenerlo como titular uno o dos años mientras el pick de primera ronda de 2024, J.J. McCarthy, se desarrollaba y esperaba su turno.
Resulta extraño que más equipos no consideren este tipo de alternativas, similar a cuando los Chargers hicieron que Philip Rivers esperara dos temporadas detrás de Drew Brees, pese a ser una selección alta de primera ronda. Las franquicias esperan demasiado, demasiado pronto, de sus picks de primera ronda y rara vez valoran lo que un veterano experimentado puede ofrecer bajo las circunstancias adecuadas.
Los Vikings sabían mejor que nadie que McCarthy aún no estaba listo para ser titular de tiempo completo y, aun así, dejaron que Darnold saliera por la puerta.
Tom Brady se equivocó demasiado en su primer año con los Raiders
Probablemente los aficionados de los Raiders se burlaron al leer lo anterior sobre prestar más atención a los quarterbacks veteranos. Sí, Las Vegas optó por la experiencia cuando cambió por Smith, pero este equipo no estaba en posición de intentar la vía rápida.
Ahí es donde el contexto importa, y el socio minoritario Tom Brady no supo leer el panorama en múltiples ocasiones durante su primera temporada completa con el equipo.
Brady pasó por alto las enormes señales de alerta sobre por qué Seattle despidió al coach Pete Carroll y estuvo dispuesto a canjear a Smith. Tras fallar en sus intentos por contratar a Johnson y al quarterback Matthew Stafford, los Raiders se conformaron con Carroll y Smith y terminaron sufriendo una temporada de 3–14. Al menos hicieron algo bien al quedarse con el pick número 1 en el draft de abril.
Y aquí están de nuevo los Raiders, esperando que alguien con vínculos con los Seahawks pueda ayudarlos a volver a la relevancia tras contratar a Klint Kubiak como su nuevo head coach. Quizá esta vez sea diferente porque, técnicamente, los Seahawks no estaban tratando de deshacerse de su coordinador ofensivo.
Cambiar por estrellas no dio resultados
Los Raiders no fueron los únicos que se quemaron al adquirir jugadores de renombre vía canje.
Los Commanders abrieron la temporada baja de 2025 con el cambio por el wide receiver Deebo Samuel y semanas después hicieron otro movimiento rimbombante al adquirir al left tackle Laremy Tunsil. Pero esas decisiones salieron mal para un equipo cuya falta de profundidad quedó expuesta a lo largo de una campaña de 4–13. Ahora Washington tiene que reestructurar el roster con un número reducido de selecciones de draft tras desprenderse de capital en ambos movimientos.
Los Steelers cambiaron por Metcalf, otro “descartado” de los Seahawks, y de inmediato le otorgaron un contrato de cuatro años y 132 millones de dólares. Metcalf apenas registró 59 recepciones para 850 yardas y seis touchdowns en su primera temporada en Pittsburgh y fue suspendido dos partidos por un altercado físico con un aficionado de los Lions.
Para empeorar el panorama en Pittsburgh, los Steelers enviaron a George Pickens a Dallas y lo vieron convertirse en segundo equipo All-Pro. Aun así, los números prolíficos de Pickens no ayudaron a que los Cowboys alcanzaran la postemporada, porque su defensa se desplomó tras el canje que mandó a Micah Parsons a los Packers.
Parsons fue un jugador diferencial para los Packers, pero sufrió una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en diciembre y descarriló las aspiraciones del equipo de competir por el Super Bowl. No es un hecho que el jugador por el que Green Bay entregó dos selecciones de primera ronda esté listo para el inicio de la temporada 2026.
Los Cowboys también participaron en un segundo canje por un defensor estelar al adquirir al defensive tackle Quinnen Williams desde los Jets. Su llegada ayudó a mejorar la defensiva de Dallas, pero la unidad aún carece de un edge rusher determinante y Williams está próximo a negociar un nuevo contrato, lo que abre la pregunta de si el equipo habría estado mejor simplemente conservando a Parsons.
Y luego está el canje de Sauce Gardner a los Colts, que supuestamente los convertiría en contendientes legítimos al Super Bowl tras iniciar 8–2. Gardner lidió con lesiones e Indianápolis perdió sus últimos siete partidos, quedándose fuera de la postemporada.
Los equipos de la NFL aún no lo entienden cuando se trata de contratar coaches
Creo que los equipos de la NFL pasaron por alto la principal razón del éxito de los Seahawks al contratar a Mike Macdonald en 2024.
Seattle no siguió la tendencia de contratar a un coach ofensivo ni a alguien del árbol de Sean McVay. Fueron quienes marcaron la pauta, no quienes copiaron. Pero ahora varios equipos están siguiendo el camino de los Seahawks sin comprender el verdadero mensaje: pensar fuera de la caja por cuenta propia.
Las franquicias salieron en busca del “nuevo Macdonald”, con los Dolphins (Jeff Hafley), Titans (Robert Saleh) y Ravens (Jesse Minter) contratando head coaches con perfil defensivo. También vimos un par de nombres rutilantes y obvios: John Harbaugh con los Giants y Kevin Stefanski con los Falcons. Además, hubo decisiones seguras —y poco inspiradoras— como la llegada de Mike McCarthy a los Steelers y la promoción de Joe Brady de coordinador ofensivo a head coach con los Bills.
Ah, y por si fuera poco, otro miembro del árbol de McVay consiguió trabajo: los Cardinals contrataron a Mike LaFleur.
Y, como no sorprende, solo una minoría fue contratada entre las 10 vacantes de head coach. Esta liga favorece a los audaces, pero cada offseason seguimos viendo una avalancha de decisiones conservadoras y familiares. Suspiro.
Los Browns siguen siendo un desastre en llamas
Los Browns también tenían una vacante de head coach y protagonizaron uno de los procesos de contratación más extraños de los últimos tiempos.
Quizá obligar a los candidatos a presentar exámenes escritos fue la manera “creativa” de Cleveland de abordar la búsqueda, pero eso solo provocó que algunas de sus principales opciones se retiraran del proceso. Luego surgieron reportes de que la organización presionaba para que el nuevo head coach mantuviera al coordinador defensivo Jim Schwartz, al punto de que eso pudo haber hecho pensar a Schwartz que el puesto era suyo para perder.
Al final, Cleveland se decidió por Todd Monken después de que varios candidatos abandonaran el proceso, y aun así terminó perdiendo a Schwartz, quien recientemente se separó del equipo por la frustración de no haber recibido el cargo. Es solo otro episodio mal manejado en una larga lista de tropiezos de los Browns en este siglo.
La carrera en la AFC South fue sorprendentemente entretenida
La NFC West fue la mejor división del futbol esta temporada, pero la AFC South no se quedó muy atrás por lo competitivo que se volvió el cierre entre Jaguars, Texans y Colts.
Indianapolis se desplomó en el último mes, pero aun así captó la atención por el inesperado regreso de Philip Rivers. Los Colts necesitaban quarterback tras las lesiones de Daniel Jones y Anthony Richardson, y Rivers —retirado desde hacía cinco años— estuvo cerca de derrotar a los eventuales campeones del Super Bowl en Seattle en su juego de regreso en la Semana 15.
Los Jaguars mostraron una ofensiva electrizante gracias al salto que dio Trevor Lawrence bajo la guía del coach de primer año Liam Coen. Y los Texans dejaron atrás un inicio de 0–3 apoyados en una defensa dominante que los impulsó a ganar sus últimos nueve partidos para cerrar la temporada regular.
Si Cam Ward da el siguiente paso bajo el mando de Saleh y el nuevo coordinador ofensivo Brian Daboll, podríamos ver otra cerrada pelea en una división que con frecuencia ha sido subestimada.
49ers, Bills y Ravens quizá dejaron pasar su ventana al Super Bowl
Con los Seahawks conquistando el Super Bowl y la irrupción de nuevos contendientes en 2025, da la impresión de que 49ers, Bills y Ravens dejaron escapar su ventana para ganar un Super Bowl en el futuro cercano.
Estos tres equipos han estado en la conversación durante buena parte de la última década, pero una y otra vez se toparon con los Chiefs, que ganaron tres Super Bowls y disputaron cinco en un lapso de seis años antes de quedarse fuera de los playoffs esta temporada.
Sin los Chiefs en el camino, los Bills cayeron ante los Broncos en un vibrante duelo divisional y los Ravens quedaron fuera de la postemporada después de que el kicker novato Tyler Loop fallara a la derecha en un enfrentamiento de ganar o irse a casa en la Semana 18 contra los Steelers. San Francisco protagonizó una carrera sorpresiva hasta la ronda divisional en lo que se suponía sería un año de transición, pero fue aplastado por Seattle en playoffs.
Ahora los 49ers deben lidiar con Rams y Seahawks solo para ganar la división. Los Bills ya no son el rival a vencer en la AFC East tras el título divisional de los Patriots y su regreso al Super Bowl, algo que Josh Allen aún no consigue. Además, Buffalo ahora deposita su confianza en el inexperto Brady tras el sorpresivo despido de Sean McDermott.
Los Ravens también tomaron una decisión drástica, presionados por no haber llevado a Lamar Jackson al Super Bowl: despidieron a Harbaugh y contrataron a Minter.