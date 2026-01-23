Patriots vs. Broncos: Tres predicciones para el Juego de Campeonato de la AFC
Todo se reduce a este partido en la AFC, ya que los Broncos se preparan para recibir a los Patriots en Denver el domingo por la tarde, con el campeonato de la conferencia y—más importante aún—el derecho de avanzar al Super Bowl LX en disputa.
New England llega a este duelo con marca de 16–3 en la temporada (sumando temporada regular y playoffs), y como ganador de 14 de sus últimos 15 partidos tras iniciar la campaña con récord de 1–2. A pesar de apoyarse durante buena parte del año en el quarterback Drake Maye, candidato al MVP y seleccionado al segundo equipo All-Pro, ha sido la defensiva de los Patriots la que los ha llevado hasta este punto de los playoffs, forzando seis entregas de balón en total a los quarterbacks rivales Justin Herbert y C.J. Stroud en los últimos dos encuentros.
Los Broncos, por su parte, llegan al domingo por la tarde con récord de 15–3 y presumiendo uno de los frentes defensivos más feroces de la liga. A lo largo de la temporada regular, Denver lideró la NFL en capturas de quarterback (68) y registró la segunda tasa de presión más alta de la liga (40.7%). Ese dominio se mantuvo en la ronda divisional de la semana pasada, cuando capturaron tres veces a Josh Allen, quarterback de los Bills, en una victoria 33–30 en tiempo extra. Desafortunadamente, como veremos más adelante, Denver no contará con su quarterback Bo Nix por el resto de la postemporada, luego de que se fracturara un hueso del tobillo el domingo pasado.
Todo está listo para un auténtico duelo de ajedrez entre dos de los mejores equipos de la liga en Empower Field at Mile High. Aquí van tres predicciones audaces para Patriots vs. Broncos.
Jarrett Stidham lanzará dos pases de touchdown sin cometer pérdidas de balón
Quien tomará el lugar de Nix el domingo por la tarde será el quarterback suplente Jarrett Stidham, un veterano de siete temporadas que buscará llevar a Denver de regreso al Super Bowl por primera vez desde 2013.
Stidham, de 29 años, ha participado en 20 partidos desde que fue seleccionado en el Draft de 2019 por nada menos que los Patriots, iniciando cuatro de ellos y registrando marca de 1–3. A lo largo de su carrera, ha completado el 59.4% de sus pases para 1,422 yardas, con ocho touchdowns y ocho intercepciones.
Si bien el primer intento de pase de Stidham el domingo será el primero en un partido oficial de la NFL (sin contar pretemporada) en más de dos años, si hay un entrenador ideal para preparar a un quarterback para un momento como este, ese es Sean Payton, quien—al igual que sus jugadores en los Broncos—ha mostrado una gran confianza en su pasador durante la semana.
Esperen que Payton diseñe un plan de juego que explote las fortalezas de Stidham, le permita manejar el partido de manera eficiente, proteger el balón y, además, lanzar un par de pases de touchdown ante esta defensiva de los Patriots.
Milton Williams y Christian Barmore dominarán el interior, combinándose para cuatro o más capturas sobre Stidham
Si bien el domingo podría verse a Stidham—quien en este escenario juega prácticamente sin presión—arriesgar un poco más con el brazo, eso también podría abrir la puerta para que el interior defensivo de élite de New England tenga un festín.
A lo largo de sus primeros dos partidos en estos playoffs, los Patriots han capturado en conjunto nueve veces a los quarterbacks rivales Justin Herbert y C.J. Stroud, con la estrella agente libre Milton Williams sumando dos de esas capturas. Además, aunque Christian Barmore aún no registra una captura en esta postemporada, fue dominante la última vez que estos equipos se enfrentaron en 2023, cuando se impuso ante Quinn Meinerz y compañía en la línea ofensiva de los Broncos, capturando a Russell Wilson en tres ocasiones durante la victoria 26–23.
Si bien Stidham tendrá una mirada fresca, también es cierto que no ha tenido que navegar un bolsillo de protección en un partido en vivo desde hace bastante tiempo. Por ello, me inclino a que Williams y Barmore se combinen para lograr cuatro o más capturas sobre el mariscal de campo este domingo.
Los Patriots ganarán un partido de pocos puntos ante los Broncos y regresarán al Super Bowl por primera vez desde la temporada 2018–19
Aunque la lesión de Nix acapara la atención en este duelo—y parece ser el siguiente capítulo de una temporada de cuento de hadas para los Patriots—no se puede descartar que Denver haga de este un partido cerrado. No solo cuentan con una defensiva incuestionable, sino también con un entrenador en Sean Payton que ya sabe lo que es ganar el gran juego.
Al final, sin embargo, resulta difícil pensar que New England no saldrá victorioso el domingo por la tarde. Con el liderazgo del candidato a Coach del Año, Mike Vrabel, y un pase de touchdown en el último cuarto de Drake Maye a Stefon Diggs, mi pronóstico es que los Patriots se impongan 24–14 y avancen a su primer Super Bowl desde la temporada 2018–19.