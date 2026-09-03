El poder cambia de manos: Myles Garrett, en la cima del Top 10 de jugadores de la NFL
Myles Garrett se convirtió en el tercer jugador defensivo que ocupa el primer lugar del Top 100 de la NFL, después de J.J. Watt en 2015 y Aaron Donald en 2019. Su llegada a la cima encabezó una edición que cambió siete de sus diez integrantes en apenas un año.
Josh Allen, Garrett y Patrick Surtain II fueron los únicos jugadores que conservaron un sitio dentro del grupo de élite, mientras varias de las figuras que dominaron la clasificación anterior sufrieron fuertes caídas. La votación de los propios jugadores retrató una nueva jerarquía: los quarterbacks perdieron espacio y los corredores reforzaron su presencia.
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Top 100 de jugadores de la NFL
El Top 100 no representa una proyección para la campaña que está por comenzar. Los jugadores emitieron sus votos a partir de lo sucedido durante 2025, por lo que la lista funciona como un reflejo del respeto que cada figura consiguió entre sus propios rivales. Ese criterio explica los cambios profundos respecto a la edición anterior, cuando cuatro quarterbacks ocuparon posiciones dentro de los primeros seis lugares.
Lamar Jackson apareció segundo en 2025, Josh Allen fue tercero, Patrick Mahomes terminó quinto y Joe Burrow ocupó el sexto puesto. Un año después, Allen y Matthew Stafford son los únicos pasadores dentro del Top 10. Mahomes cayó al lugar 18, Burrow descendió hasta el 44 y Jackson protagonizó el movimiento más severo tras pasar del segundo al 69.
La caída no significa que dejaron de pertenecer a la élite, pero sí muestra cuánto puede cambiar la percepción después de una temporada adversa. Jackson sufrió problemas físicos y Baltimore quedó fuera de los playoffs; Burrow solo participó en ocho encuentros; Mahomes cerró su campaña estadística más complicada desde que asumió la titularidad en Kansas City. La trayectoria ya no fue suficiente para proteger sus posiciones.
Allen resistió ese cambio y llegó al segundo lugar, el mejor de sus siete años dentro del Top 100. El quarterback de Buffalo acumuló 3,683 yardas por pase, 579 por tierra y 39 touchdowns totales. Stafford, por su parte, saltó del puesto 59 al cuarto después de conquistar el primer premio al Jugador Más Valioso de su carrera. El veterano encabezó la NFL con 4,707 yardas y 46 pases de anotación, con solo ocho intercepciones.
Mientras los quarterbacks perdieron representantes, los corredores ampliaron su espacio. Bijan Robinson, Christian McCaffrey y Jahmyr Gibbs quedaron dentro de los primeros nueve lugares. En 2025 solo Saquon Barkley y Derrick Henry pertenecieron al Top 10; ahora la posición cuenta con tres exponentes y dos de ellos protagonizaron algunos de los mayores ascensos de toda la clasificación.
Robinson pasó del lugar 62 al tercero tras liderar la NFL con 2,298 yardas desde la línea de golpeo. El jugador de Atlanta produjo 1,478 por tierra y 820 por recepción, números que lo colocaron en el duodécimo mejor registro de una temporada en la historia de la liga.
McCaffrey protagonizó el ascenso más amplio del Top 10. El corredor de San Francisco subió 67 lugares, del 73 al sexto, gracias a sus 2,126 yardas totales, 102 recepciones y 17 touchdowns. Su regreso al primer plano le permitió conquistar el premio al Regreso del Año. Gibbs completó el grupo en el noveno puesto después de sumar 1,839 yardas desde la línea de golpeo y 18 anotaciones con Detroit.
El primer lugar quedó en manos de Garrett después de una temporada histórica. El entonces defensivo de Cleveland estableció un récord de la NFL con 23 capturas de quarterback, agregó 33 tackleadas para pérdida y obtuvo por segunda ocasión el premio al Jugador Defensivo del Año. Su dominio lo llevó del octavo puesto a la cima antes de su traspaso a Los Angeles Rams.
La elección de Garrett también rompió con el dominio ofensivo de las últimas ediciones. Es el primer jugador defensivo que ocupa el número uno desde Donald en 2019 y apenas el tercero que lo consigue desde el nacimiento de la lista en 2011. El grupo completo lo forman J.J. Watt, en 2015; Aaron Donald, en 2019; y Myles Garrett, en 2026. La llegada de Garrett a Los Ángeles también dejó otra señal: los Rams cuentan con tres de los primeros siete jugadores, con Garrett, Stafford y Puka Nacua.
Nacua avanzó del puesto 41 al séptimo después de liderar la liga con 129 recepciones. Jaxon Smith-Njigba entró por primera vez a la clasificación y apareció directamente en el quinto lugar gracias a sus 1,793 yardas, la mayor cantidad de la NFL, y al premio como Jugador Ofensivo del Año. Ambos confirmaron que los receptores todavía ocupan un lugar central dentro de una liga que ya no concentró todo el reconocimiento en sus quarterbacks.
Micah Parsons alcanzó el octavo puesto después de registrar 12.5 capturas en 14 partidos con Green Bay. Patrick Surtain II cerró el grupo y fue el único jugador que repitió exactamente la misma posición. El esquinero de Denver permaneció décimo tras permitir apenas un touchdown en 63 pases dirigidos hacia su cobertura.
La comparación con 2025 resume la magnitud del cambio. Saquon Barkley, Lamar Jackson, Ja’Marr Chase, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Derrick Henry y Justin Jefferson abandonaron el Top 10. Sus lugares ahora pertenecen a Robinson, Stafford, Smith-Njigba, McCaffrey, Nacua, Parsons y Gibbs.
La nueva clasificación no decreta quién dominará la próxima temporada, pero sí revela qué actuaciones modificaron la opinión de quienes compiten cada semana dentro del campo. La NFL pasó de un Top 10 controlado por sus quarterbacks más reconocidos a una selección mucho más diversa, con un defensivo en la cima, tres corredores entre los primeros nueve y siete integrantes que no pertenecían a este grupo hace un año.
Top 10 de jugadores de la NFL en 2026
- 1. Myles Garrett, ala defensiva de Los Angeles Rams — subió del octavo al primer lugar.
- 2. Josh Allen, quarterback de Buffalo Bills — avanzó del tercero al segundo.
- 3. Bijan Robinson, corredor de Atlanta Falcons — saltó del puesto 62 al tercero.
- 4. Matthew Stafford, quarterback de Los Angeles Rams — ascendió del 59 al cuarto.
- 5. Jaxon Smith-Njigba, receptor de Seattle Seahawks — apareció por primera vez en el Top 100.
- 6. Christian McCaffrey, corredor de San Francisco 49ers — pasó del lugar 73 al sexto.
- 7. Puka Nacua, receptor de Los Angeles Rams — subió del 41 al séptimo.
- 8. Micah Parsons, linebacker de Green Bay Packers — avanzó del 36 al octavo.
- 9. Jahmyr Gibbs, corredor de Detroit Lions — escaló del 27 al noveno.
- 10. Patrick Surtain II, esquinero de Denver Broncos — conservó el décimo puesto.