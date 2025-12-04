Por qué los Packers están preparados para llegar al Super Bowl | Verdadero y Falso de la NFL
Podría haber algo mal conmigo si le estoy prestando más atención a canciones virales de TikTok que a lo que Jordan Love ha hecho en el campo esta temporada.
En mi defensa, el éxito de Carolina MiC es muy pegajoso, pero ahora Love tiene toda mi atención después de su actuación decisiva en Thanksgiving para barrer la serie de temporada ante los Lions.
Si Love continúa construyendo sobre su reciente progreso, los Packers podrían encontrarse en el Super Bowl en Santa Clara. Pero no nos adelantemos, porque este podría ser el año de cualquiera después de lo que dejó la Semana 13 de la NFL.
Los Panthers de Carolina MiC vencieron a los Rams y los sorprendentes Bears ahora están en la cima de la NFC. En cuanto a otra sorpresa, por razones opuestas, los Vikings probablemente no estarán en la postemporada. Tal vez puedan usar 150,000 dólares para hacer mejoras en la posición de quarterback la próxima temporada. (Ojalá entiendas la referencia).
Muy bien, pasemos al “Verdadero o Falso” de esta semana.
Jordan Love llevará a los Packers a una larga carrera en playoffs
No quiero sonar como ese guardia de seguridad bajito frente al club de superestrellas de quarterbacks, pero me costaba trabajo ver a Love en esa categoría antes de su actuación en Thanksgiving contra los Lions.
En la Semana 1, Love se benefició de una defensa sólida y un ataque terrestre eficiente para superar a Detroit la primera vez. Y lo admito: no estaba dispuesto a darle demasiado crédito temprano en la temporada después de ir 0–6 contra Lions, Vikings y Eagles el año pasado. Necesitaba ver más victorias de calidad del talentoso pasador de Green Bay, especialmente después de derrotas sorpresivas ante Panthers y Browns esta temporada.
Pero en el segundo duelo en Detroit, Green Bay no habría ganado ese partido sin las jugadas heroicas de Love, incluyendo un pase decisivo de 16 yardas a Dontayvion Wicks en cuarta y tres para sentenciar el juego. Es hora de dejar pasar a Love por la cuerda de terciopelo, no solo por barrer la serie de temporada al matón de la NFC North, sino también por sus muchos momentos clutch a lo largo del año.
En el más reciente power ranking de Conor Orr, se destacó cómo Love lidera en varias métricas de definición, lo cual podría sorprender a quienes han ignorado sus números por la falta de victorias emblemáticas. Nunca he sido alguien que se sumerja demasiado en la analítica, porque el futbol americano no es tan complicado. Es fácil identificar quién marca diferencia y quién aparece en los momentos críticos. Y, para ser franco, Love no respondió en derrotas consecutivas en casa ante Carolina y Philadelphia, cuando sonaron las alarmas en Green Bay y el coach Matt LaFleur tuvo que responder preguntas sobre la seguridad de su empleo.
Love ha dado un paso al frente por sus coaches y compañeros, especialmente por la defensa, que mantuvo el barco a flote mientras la ofensiva intentaba sincronizarse en medio de lesiones importantes, como las ausencias del wide receiver Jayden Reed y del tight end Tucker Kraft.
Love ha mejorado con el regreso de Christian Watson, quien le devolvió a este equipo un elemento vertical. Love no ha sido tan temerario con el balón como en sus primeras dos campañas como titular (solo tres intercepciones este año), pero juega mejor cuando empuja el balón verticalmente, y Watson le ha devuelto la confianza para tomar decisiones que no son tan arriesgadas. También ha conectado con Romeo Doubs en varias jugadas grandes, y ahora recibe aportaciones de Wicks, quien tuvo un 2025 complicado antes de su actuación de despegue en Detroit.
Ha sido un camino accidentado con expectativas altas tras el trade por Micah Parsons, pero estos Packers (8–3–1) pueden llegar lejos gracias a su quarterback superestrella. Déjenlo entrar al club.
La opinión de Manzano: Verdadero
La lesión de Daniel Jones es un problema mayor de lo que los Colts hicieron parecer
Los Colts (8–4) se están desvaneciendo rápidamente, perdiendo tres de sus últimos cuatro juegos y permitiendo que los Jaguars (8–4) los superen en la cima de la AFC South.
Sin embargo, evitaron un escenario catastrófico cuando la lesión de pantorrilla de Sauce Gardner fue considerada semana a semana y no para toda la temporada. Pero este equipo no puede darse el lujo de perder a su esquinero estelar por varios juegos con tantos duelos críticos en el calendario, incluido el enfrentamiento de esta semana en Jacksonville.
Para empeorar las cosas, Jones está jugando con una fractura de fíbula, algo que increíblemente pasó desapercibido para un quarterback que depende de su movilidad para extender jugadas y salir de la bolsa. Ya era suficiente problema que las defensas rivales hubieran descifrado cómo contener al running back Jonathan Taylor en semanas recientes. El candidato al MVP ha sido limitado a menos de 100 yardas terrestres en las últimas tres derrotas del equipo.
Ahora, el coach Shane Steichen no tiene mucho margen de maniobra para contrarrestar cómo las defensas están atacando a su ofensiva, porque Jones no está al 100%. La movilidad de Jones es necesaria para castigar a las defensas que se enfocan demasiado en Taylor. Tal vez Jones pueda priorizar más pases cortos con el tight end Tyler Warren y el wide receiver Michael Pittman Jr., pero eso podría sacar del flujo ofensivo a Alec Pierce, la amenaza vertical del equipo.
Steichen necesita hacer ajustes pronto o esta ofensiva, que alguna vez fue imponente, podría quedarse fuera de la postemporada en una AFC cargada de contendientes.
La opinión de Manzano: Verdadero
Kevin O’Connell merece la mayor parte de la culpa por las fallas en la posición de QB
El coach de los Vikings está siendo criticado por el desempeño de sus quarterbacks, pese a haber sido etiquetado como “susurrador de quarterbacks”.
Minnesota (4–8) no ha obtenido mucho del pick de primera ronda de 2024 J.J. McCarthy, y el panorama empeoró cuando el veterano Carson Wentz inició cinco juegos en lugar del lesionado McCarthy más temprano en la temporada. Pero los Vikings tocaron fondo al lanzar al novato no reclutado Max Brosmer a los lobos en la fea derrota 26–0 ante los Seahawks la semana pasada.
O’Connell no pidió ese apodo, pero su oficina principal quizá puso demasiada fe en la reputación creada por los medios del coach de cuarto año, quien tuvo éxito con Kirk Cousins, Sam Darnold y, muy brevemente, Joshua Dobbs en 2023.
El GM Kwesi Adofo-Mensah debería cargar con más culpa por no encontrar la forma de retener a Darnold o Jones en la offseason, sabiendo bien que el receptor estelar Justin Jefferson y una defensa sólida no tenían tiempo para esperar el desarrollo de un quarterback joven. Según expertos del draft, McCarthy tenía mucho potencial, pero era visto como el prospecto más “verde” de la clase de 2024.
Los Vikings debieron haberse ido por un pasador más experimentado como Bo Nix, quien fue seleccionado en el No. 12 por los Broncos, dos lugares después de que Minnesota tomara a McCarthy. Sin embargo, no hay que castigar a Minnesota por apostar al techo de McCarthy. Más bien, se les debe criticar por asumir que obtendrían resultados rápidos del producto de Michigan. Los Vikings debieron haber sido pacientes y obligarlo a esperar su turno, como hicieron los Packers con Love. No obstante, decidieron apostar por la capacidad de su coach para preparar rápidamente a McCarthy para liderar a un equipo ganador.
La perspectiva cambia con el tiempo, pero todos los responsables en Minnesota, no solo O’Connell, deberían estar lamentando no haber creado mejores opciones en la posición de quarterback para un equipo que venía de ganar 14 juegos.
La opinión de Manzano: Falso
La canción viral de Carolina MiC es la melodía perfecta para los insistentes Panthers
Hazte un favor y revisa el perfil de Brigid Kennedy sobre Carolina MiC, cuya canción viral “If I Had $150,000” se ha convertido en el tema de los Panthers en esta extremadamente impredecible temporada 2025.
No, 150,000 dólares no alcanzan para comprar una franquicia de la NFL, pero quizá sí para un Porsche modificado, lo cual probablemente no sea la inversión más sabia dependiendo de dónde vivas.
He estado fascinado con Carolina MiC desde que su pegajosa canción apareció en mi feed de TikTok hace unas semanas. Creo que muchos de nosotros también tendríamos ideas alocadas sobre cómo usar ese dinero si de repente apareciera en nuestra cuenta bancaria, solo para darnos cuenta después de que no es tan fácil hacer esas compras.
Además, Carolina MiC (junto al coach Dave Canales) es la razón por la que los Panthers (7–6) han vencido a Packers y Rams y están en medio de su mejor temporada en años. El dueño de los Panthers, David Tepper, necesita encontrar un rol para Carolina MiC dentro de la organización.
La opinión de Manzano: Verdadero
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/12/2025, traducido al español para SI México.