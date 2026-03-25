¿Qué está en juego en el choque de la NFL con los referee?
La reunión de propietarios de la NFL es la próxima semana, y luego entraremos de lleno en la temporada del draft. Así que aquí van algunas conclusiones para anticipar lo que viene en el calendario de la offseason. Y pueden revisar mi artículo separado, donde me extiendo un poco más sobre el acuerdo de Jaylen Waddle, aquí.
Negociaciones con los referees
La situación entre la liga y sus árbitros no es buena. La semana pasada, la NFLRA envió un memorando informando a sus miembros que la NFL había comenzado a contactar a supervisores de conferencias de División II y División III, que reciben financiamiento de la NFL, pidiéndoles que notifiquen a sus oficiales que podrían surgir oportunidades para trabajar en partidos de la NFL en caso de un cierre patronal.
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Si eso te pone nervioso, es comprensible. Cualquiera que recuerde 2012 sabe cómo fue cuando la liga cerró a los árbitros por última vez. De los más de 100 árbitros sustitutos que trabajaron esos partidos, ninguno volvió a dirigir un juego de la NFL, lo cual es un buen reflejo de cómo resultó todo.
Hubo un árbitro retirado de un juego entre Saints y Panthers después de que detectives de internet encontraran su página de Facebook llena de señales de su afición por New Orleans. Estuvieron los dos desafíos “extra” que recibió el coach de los 49ers, Jim Harbaugh. Y estuvo el Fail Mary.
Seguramente la NFL querría evitar que eso vuelva a suceder, y la NFLRA lo señaló así en su memorando, diciéndoles a sus miembros: “Es difícil imaginar que la liga quiera repetir esa experiencia”.
Luego, la NFLRA añadió: “pero debemos estar preparados”.
Esto es lo que está en juego…
• Economía. Obviamente. La liga no está pidiendo a los árbitros que ganen menos, pero el salario de los árbitros de la NFL sigue estando por detrás del de otros deportes. Es justo señalar que hay menos partidos, pero los árbitros argumentarían que estos son básicamente trabajos de tiempo completo durante la temporada.
• La NFL quiere extender el periodo de prueba para nuevos árbitros de tres a cuatro años. La NFLRA ha respondido que si la NFL no cree que un árbitro es adecuado después de 50 partidos, probablemente nunca lo será. También bastaría para levantar sospechas que la liga quiera ese año adicional, ya que quienes están en ese periodo de prueba no están protegidos por el proceso de reclamaciones.
• La NFL quiere acortar el periodo muerto de la offseason. Actualmente termina el 15 de mayo. La liga quiere moverlo a abril. La NFLRA aún busca respuestas sobre qué planea hacer la NFL con ese tiempo extra.
• La NFL también busca más estándares de rendimiento, mientras que la NFLRA señala el hecho de que la liga acaba de reducir el número de clínicas durante la temporada de tres a una como prueba de que los propietarios no están respaldando sus palabras con acciones.
Las partes volverán a reunirse en Florida el jueves para intentar cerrar un acuerdo. Por supuesto, lo que preocupa a cualquier aficionado está ligado a una fecha límite que todavía está lejos: el inicio de la temporada. Pero hacia mayo y durante el training camp, estos árbitros normalmente comienzan su preparación para la temporada, y la presión para llegar a un acuerdo aumentará para todos.
“Nuestra esperanza es que logremos un acuerdo”, dijo Scott Green, el veterano director ejecutivo de la NFLRA. “Y esperamos que esta semana sigamos avanzando hacia un acuerdo justo. Creemos que eso definitivamente es posible en los próximos dos meses. Pero ahora existe esta distracción, con la idea de contratar rompehuelgas”.
Y con ello, con razón, resurgen los malos recuerdos para todos.
Firma de Malik Willis
Cuanto más he investigado la firma de Malik Willis, más sentido me hace el contexto. Jeff Hafley y el nuevo cuerpo de entrenadores en Miami tienen mucho trabajo por hacer en los próximos 10 meses. Su roster ha sido reducido al mínimo y será muy, muy joven, con el nuevo régimen teniendo 11 selecciones del draft, incluidas siete en las primeras tres rondas, en el draft de abril.
Así que, más que nada, Hafley necesitará líderes que marquen el camino para su programa, y él y Jon-Eric Sullivan confían en que tienen uno en Willis.
Por supuesto, la primera parte de eso dependerá de cómo juegue Willis, y Hafley y Sullivan no habrían adquirido al exbackup de los Packers en la agencia libre si no pensaran que lo que mostró en 11 partidos, con tres aperturas, durante los últimos dos años fue algo más que simples destellos. Los números, al menos en el vacío, son sobresalientes. Willis lanzó para 972 yardas, seis touchdowns y ninguna intercepción, completando el 68% de sus pases, con un rating de 134.6 como jugador de los Packers, además de otras 261 yardas y tres touchdowns por tierra. También, por lo que vale, tuvo marca de 3–0 como titular.
Hafley, durante los últimos dos años, tuvo el beneficio de trabajar contra Willis en las prácticas, así que vio la precisión del quarterback, tanto en envíos profundos como en movimiento, y pudo sentir cómo se veía el jugador de 225 libras corriendo en campo abierto. También vio cómo Willis se adaptaba.
Y eso nos lleva a la segunda parte de la ecuación: la parte intangible. Como suplente, Willis dirigía el scout team, lo que significa que se reunía semanalmente con el entonces coordinador defensivo de los Packers para repasar las formaciones que el coach necesitaba, basadas en quién era el quarterback del rival. A través de ese proceso, Hafley pudo ver cuán en serio Willis tomaba ese rol y qué tan fácilmente podía ejecutar la ofensiva de otro equipo.
Incluso bromeaban entre ellos después de que la defensa de Green Bay limitó a J.J. McCarthy y a los Vikings a 52 yardas por pase en una victoria en la Semana 12, diciendo que Willis le había hecho más a Micah Parsons y compañía el miércoles que lo que Minnesota hizo el domingo. Pero había algo de realidad en eso, más allá de cualquier broma: Willis estaba haciendo muchísimo para preparar al grupo de Hafley.
Era constante. Podía alternar, con pequeños recordatorios, entre ser un quarterback de bolsa de protección y un corredor improvisador dependiendo de lo que Hafley necesitara. Y Hafley vio lo que Matt LaFleur, el coordinador ofensivo Adam Stenavich y el coach de quarterbacks Sean Mannion pensaban de su suplente.
Ahora es el titular de Hafley.
Quizá funcione a largo plazo. Quizá, con un roster reducido, Willis sea un puente hacia algún quarterback en lo que se espera sea una cargada clase del draft de 2027. De cualquier manera, Hafley y Sullivan no están adivinando lo que obtienen con Willis, lo que convierte su firma en una apuesta que vale la pena intentar.
Las Vegas Raiders
Puede que no conozcas el nombre de Egon Durban, pero su aparición es otra señal del poder de la influencia de Tom Brady en los Raiders. Para mí, esto se remonta a hace un año, al intento de convencer a Ben Johnson antes del ciclo de contrataciones de 2025, cuando él les dijo a los Raiders, por cortesía, que no planeaba aceptar una entrevista con ellos. Aun así, Las Vegas envió la solicitud; el campamento de Johnson no estaba contento—estaban tratando de no avergonzar a los Raiders.
A Johnson le dijeron que esperara, y poco después Brady estaba al teléfono con quien pronto sería el coach de los Bears. Brady le informó que los viejos Raiders habían quedado atrás y que los socios de gran capital que el legendario quarterback había ayudado a traer iban a cambiarlo todo. El socio de Brady en la propiedad del club británico de fútbol Birmingham City, Tom Wagner III, era uno. El fundador de Discovery Land, Michael Meldman, quien construyó el Yellowstone Club en Big Sky, donde Brady tiene una residencia, era otro.
Y en el centro de todo estaba Durban, el co-CEO del área de la Bahía de Silver Lake Capital.
Durban trajo consigo un enorme poder financiero, con una fortuna estimada en hasta 4.6 mil millones de dólares, además de conocimiento en el mundo deportivo, como copropietario y miembro de la junta directiva del gigante del fútbol mundial y de la Premier League, Manchester City. Con Durban detrás de ellos y con instalaciones de primer nivel ya establecidas, Brady le prometió a Johnson que los Raiders estaban emprendiendo una reinvención de una marca de fútbol americano muy orgullosa.
Fue suficiente para convencer a Johnson de aceptar una entrevista con los Raiders, pero finalmente no lo suficiente para que aceptara el puesto. Desde entonces, ciertamente ha habido tropiezos, con los Raiders despidiendo a Pete Carroll tras una muy complicada temporada 2025.
Pero realmente no creo que la visión detrás de todo esto, ahora con Klint Kubiak como coach y casi con seguridad con Fernando Mendoza como quarterback, haya cambiado mucho. El hecho de que Durban esté consolidado como el probable sucesor de Mark Davis solo lo reafirma como la figura clave para revivir a una franquicia que alguna vez fue orgullosa y devolverla al escenario principal de la NFL, después de tantos años operando, para usar la analogía de Bill Parcells, como un número de salón.
A mi parecer, eso debería darle a los aficionados de los Raiders muchas razones para entusiasmarse.
Mike Evans
El contrato de Mike Evans te muestra cómo veía la NFL su situación desde el principio. Y para ser claro, no creo que su decisión de dejar a los Buccaneers haya sido por dinero. Mi impresión es que Tampa Bay habría hecho el mismo acuerdo que hicieron los 49ers. Simplemente, en la mente de Evans, era momento de seguir adelante.
Es justo decir que los equipos, incluido el suyo nuevo, lo ven como una pieza complementaria, no como el receptor No. 1 que atrae la cobertura que fue durante la mayor parte de su carrera. Los detalles del contrato:
• Su salario total este año es de $14.3 millones, incluyendo un bono por firma de $12 millones, $1.3 millones de salario base, $850,000 en bonos por estar en el roster en cada partido y un bono de entrenamiento de $150,000.
• En 2027 es un poco más, con $14.55 millones en pago base, con un bono de opción de $12.05 millones que antecede a un salario base de $1.5 millones, además de los mismos bonos por partido en el roster y el bono de entrenamiento. En 2028 es un poco menos, con $13.65 millones, con un bono de opción de $10.95 millones, $1.7 millones de salario base, más los bonos por partido en el roster y de entrenamiento.
• El paquete de incentivos es el mismo en los tres años. Hay tres detonadores de playoffs de $1.5 millones cada uno, que Evans gana si los 49ers llegan a playoffs y él termina entre los 10 mejores en recepciones, recepciones totales y/o touchdowns por recepción. Y hay otro incentivo de $500,000 por cada victoria en playoffs, si juega el 75% de los snaps de temporada regular y luego el 75% de los snaps en la victoria en cuestión (con ese incentivo limitado a $1.5 millones).
Así que eso suma un paquete base de $42.5 millones por tres años, con la posibilidad de elevar el acuerdo hasta $60.5 millones. En el extremo bajo, eso es $14.17 millones por año, que está entre lo que ganan Cooper Kupp y Khalil Shakir. En el extremo alto, es $20.17 millones por año, un poco por encima de lo que recibió Jakobi Meyers en Jacksonville. Con nada totalmente garantizado más allá de este año, es básicamente un acuerdo año por año, lo que señala la incertidumbre de firmar a un jugador de 32 años.
Al final, Evans obtiene su nuevo comienzo, y los Buccaneers siguen adelante con una vía clara para que Emeka Egbuka despegue—su producción en realidad disminuyó el año pasado cuando Tampa se recuperó de lesiones en la posición, con un embotellamiento de opciones para Baker Mayfield. Y creo que lo que los Niners obtendrán no es al Evans de antes, sino una pieza interesante dentro de un rompecabezas más grande.
Maxx Crosby
Creo que Maxx Crosby comenzará la temporada 2026 como jugador de los Raiders. Sí, él lo ha dicho. Los Raiders también han dado a entender que están cómodos con él. Pero he percibido una corriente de dudas sobre la idea de que Crosby no será traspasado antes del inicio de la temporada.
Puedes creer o no creerle a Crosby y a los Raiders.
Puedo darte cinco razones por las que tiene sentido que ambos sigan juntos, al menos por ahora:
- Crosby protege ferozmente su legado con los Raiders y en realidad nunca quiso irse en primer lugar. El conflicto por su rodilla, que hemos seguido durante los últimos meses, llevó a una ruptura de confianza y abrió la puerta a su salida. Pero Crosby siempre ha sido leal a la familia Davis y a los Raiders, al punto de que al inicio de todo esto les dijo que quería un traspaso que también los beneficiara a ellos.
- Los encargados actuales de las operaciones de fútbol americano, el gerente general John Spytek y el nuevo coach Klint Kubiak, no tuvieron nada que ver con la ruptura de confianza, pero fueron clave para reconstruirla. Cuando el acuerdo con los Ravens se estaba cayendo, Spytek y Kubiak contactaron a Crosby y le mostraron que lo respaldaban, incluso cuando todo se estaba desmoronando para el equipo. Tengo la impresión de que eso fue muy apreciado.
- La decisión de los Ravens de retirarse desplomó el valor de traspaso de Crosby. Imagina ser un gerente general interesado en Crosby. Tu dueño vio que Baltimore lo rechazó en el examen físico, así que ¿puedes asumir el riesgo de hacer un traspaso por él, sabiendo que si la rodilla es un problema este año o el siguiente, entonces la responsabilidad será tuya? La percepción de la situación cambió completamente, reduciendo de manera importante lo que Las Vegas podría obtener por él.
- Puede que los Raiders no sean buenos el próximo año, pero Kubiak todavía tiene que construir un programa, y ahora tiene al abanderado definitivo para ese proyecto. Tener a un Crosby completamente comprometido debería ser un gran activo mientras el nuevo cuerpo técnico intenta establecer un estándar alto. Y curiosamente, esta pudo haber sido la única manera de lograrlo, ya que Crosby ya tenía un pie fuera cuando Kubiak fue contratado.
- Si hay una ventana para traspasar a Crosby, probablemente esté más cerca de la fecha límite de cambios. Como ya establecimos, no tendría sentido para Las Vegas vender barato en este momento. Pero si Crosby juega bien y los Raiders atraviesan una reconstrucción difícil a finales de octubre, entonces todo esto puede revisarse nuevamente. No es como si no hubiera mercado en ese momento, si las cosas se desarrollan de esa manera.
Además, desde mi punto de vista, no tenemos suficientes jugadores que pasen toda su carrera con un solo equipo, así que me encantaría verlo en el caso de Crosby.
Reglas de la NFL
Me gusta la propuesta de los Browns de permitir que los equipos intercambien selecciones de primera ronda hasta cinco años en el futuro. La regla actual restringe mover picks a más de tres drafts en el futuro, y esa regla existe por una razón obvia: evitar que un coach o gerente general desesperado, con el puesto en riesgo, venda activos de manera irracional en un intento por salvar su trabajo. Eso lo entiendo.
La mayoría de las reglas de la NFL que regulan el equilibrio competitivo existen para tener 16 equipos con marca de 9–8 y 16 con marca de 8–9, y los límites sobre los picks evitan que un régimen hipoteque el futuro de una franquicia, lo que podría crear un enorme agujero del que sería difícil salir y producir un mal equipo.
El argumento de los Browns: poner la responsabilidad en los propios equipos, y en los dueños para detener a un coach o GM que esté a punto de hacer algo irresponsable. El resultado, según ellos, será mayor flexibilidad para que los equipos intercambien jugadores por selecciones del draft, más movimiento de jugadores y, en consecuencia, más entretenimiento e interés para la liga en general.
Recordarán que Cleveland hizo argumentos similares al proponer que la NFL moviera la fecha límite de traspasos en 2024, y eso fue aprobado (ahora es después de la Semana 9, en lugar de la Semana 8).
En ese entonces usaron estándares de otras ligas como base de su argumento, y por eso resulta útil mirar, en este caso, cuáles son las reglas que restringen el movimiento de selecciones del draft en las otras grandes ligas deportivas de Norteamérica. Así que hagámoslo ahora:
• La NBA permite que los equipos intercambien picks hasta siete años en el futuro, pero deben tener una selección de primera ronda en años alternos—en otras palabras, si un equipo intercambia sus picks de 2026 y 2028, tiene que tener uno en 2027. Los equipos han encontrado maneras de sortear la regla con intercambios de derechos de selección en ciertos años; no pueden traspasar directamente sus primeras rondas (aunque sigue siendo algo restrictivo).
• La NHL no tiene reglas que limiten el intercambio de selecciones del draft en el futuro.
• MLB no permite que los equipos intercambien picks del draft. Pero debido a que existe un sistema de ligas menores más desarrollado y un proceso más largo para que los jugadores lleguen a las Grandes Ligas, los traspasos incluyen prospectos (que en el béisbol es lo más cercano a lo que ocurre en otros deportes).
En cuanto al origen y la lógica de la regla, Cleveland también argumentaría que este tipo de hipotecar el futuro ya está ocurriendo, con coaches y gerentes generales reestructurando contratos para empujar dinero del tope salarial hacia años futuros. El presidente de los Rams, Kevin Demoff, reforzó ese punto en X la semana pasada, escribiendo: “Estamos a una semana del nuevo año de la NFL y los equipos ya tienen $1.1 mil millones en dinero muerto en sus libros. No estoy seguro de que permitir a los equipos dos años adicionales de picks para intercambiar sea más irresponsable en términos de hipotecar el futuro”.
Los Rams, como era de esperar, apoyan firmemente lo que están proponiendo los Browns.
A mí también me gusta. Puede que a Cleveland le tome uno o dos años lograr que se apruebe. Pero es una buena idea, y espero que eventualmente la veamos hacerse realidad.
Flag football
El evento de flag football del sábado dejó algo muy claro: no es el mismo deporte que el fútbol americano con tackle. La imagen fue marcada y hasta chocante, con jugadores más pequeños, escurridizos, rápidos y explosivos corriendo con facilidad alrededor, entre y a través de atletas más grandes, más fuertes y en muchos casos más rápidos. Por las mismas razones por las que la mayoría de los futbolistas tendrían dificultades para adaptarse a un campo de fútbol americano, los jugadores de la NFL en Los Ángeles tuvieron dificultades en el campo de flag.
El hecho de que Team USA—el equipo nacional estadounidense de flag—ganara 39–14, 43–16 y 24–14 contra los Wildcats y Founders, cargados de jugadores de la NFL, no fue un referéndum sobre nada. Más bien, para quienes no lo sabían, fue una revelación de que este deporte, muy diferente, favorece tipos de cuerpo, habilidades y preparación distintos a los de su hermano mayor, más rudo y físico.
Lo que será interesante ahora es lo que todo esto significa para los Juegos Olímpicos de 2028.
Para entender por qué, hay que comprender la lógica detrás del fuerte impulso de la NFL al flag football y su apoyo para convertirlo en deporte olímpico. La mayor oportunidad de crecimiento de la liga ahora está en el extranjero. Desde 2007, su International Series se ha enfocado en llevar el deporte al público general primero en Europa y ahora en todo el mundo. Pero siempre fue evidente, y la NFL lo ha comprobado, que el crecimiento solo puede llegar hasta cierto punto si la gente no crece jugando el deporte.
El problema es que el fútbol americano con tackle es un deporte muy difícil de exportar. Es costoso. Se necesita mucha gente para jugar partidos reales. Su nivel de contacto físico hace que los seguros sean un obstáculo, y quienes no crecieron con él suelen mostrarse reacios a practicarlo. En cambio, el baloncesto es relativamente fácil de exportar como deporte participativo—igual que el fútbol, necesitas un par de porterías (aros en este caso), una superficie de juego y un saco de balones.
El flag football es ahora el intento de la NFL de cerrar esa brecha.
“Es innegable que el flag [football] para niñas y niños, mujeres y hombres, es la oportunidad escalable para hacer crecer el juego en todo el mundo”, me dijo el año pasado Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL. “Hacer eso, no solo la parte aspiracional de los Juegos Olímpicos, sino también a nivel juvenil y de base. Obviamente estamos muy enfocados en academias y en el nivel de tackle, identificando talento alrededor del mundo. Pero en términos de la parte superior del embudo, el mayor alcance posible, poner un balón de fútbol americano en las manos de una niña o un niño, este es el modelo donde hay bajo costo, baja barrera de entrada, un pedazo de césped, con un balón, cinturones y algunos conos”.
Así que, detrás del impulso para llevar el flag football a los Juegos Olímpicos, había un esfuerzo por lograr que más niños jugaran alguna forma de fútbol americano, y lo que le daría a ese flag olímpico la mayor plataforma posible sería tener a las estrellas más reconocibles participando. Ahí es donde los resultados del sábado podrían generar conflicto.
La NFL, sin duda, querría ver a sus estrellas jugando en los Juegos Olímpicos como parte de ese esfuerzo. Pero, claramente, la competencia del sábado mostró que un tipo diferente de atleta, y uno totalmente comprometido con este deporte en particular, podría ser el mejor para poner en el campo en una competencia internacional. Así que, ¿la selección de Team USA será una meritocracia? ¿O, como la decisión de la NFL de meter a youtubers en los equipos de la NFL el sábado, terminarán influyendo los intereses comerciales?
Será interesante verlo.
Justin Fields
Por lo que vale, me encanta la decisión de Justin Fields de ir a Kansas City. No, él no organizó el traspaso. Pero sí tuvo que aceptar la reestructuración que permitió a los Jets absorber $8 millones de los $10 millones garantizados de su contrato, y luego eliminar $9 millones de los $10 millones en dinero no garantizado, con los Chiefs asumiendo $3 millones en salario base (él recibe el $1 millón por encima de lo garantizado como un incentivo adicional). Así que tuvo cierto control, y aceptar esto fue un movimiento inteligente de su parte y de su equipo.
El movimiento es similar a la decisión de Sam Darnold, después de cinco años, de ir a San Francisco para ser el suplente de Brock Purdy, y los números de ambos quarterbacks en sus primeros cinco años no son tan distintos.
• Darnold: 55 aperturas (21-34), 1,054 de 1,765 pases completos, 11,767 yardas, 61 TDs, 55 INTs, rating de 78.6.
• Fields: 53 aperturas (16-37), 812 de 1,323 pases completos, 9,039 yardas, 52 TDs, 32 INTs, rating de 84.7.
Son diferentes estilísticamente. Pero algo que ambos tenían en común al salir de la universidad es que aún no habían logrado combinar todos sus dones atléticos como quarterbacks, y necesitaban llegar a un lugar donde pudieran ver el juego, y jugarlo, un poco más rápido desde la bolsa de protección.
Para la Navidad de 2024, con una temporada completa bajo la tutela de Kyle Shanahan y la oportunidad de ver a Purdy dirigir una ofensiva rumbo al Super Bowl a gran nivel, la capacidad de Darnold para ejecutar un sistema de manera más eficiente y con mejor ritmo era evidente cuando entró al partido de esa noche en tiempo basura contra los Ravens. Para entonces la mayoría de la gente ya había dejado de ver, pero otros equipos sí notaron su progreso. Y los últimos dos años han demostrado que ese progreso es real.
Ahora, Fields tiene la oportunidad de hacer lo mismo. Mientras Patrick Mahomes se recupera de una rotura de ligamento cruzado anterior, recibirá repeticiones con el primer equipo durante los OTAs y el minicampamento, y quizá incluso durante el training camp, lo que le dará mucho tiempo de trabajo junto a Andy Reid. Luego, cuando Mahomes regrese, tendrá la oportunidad de aprender viendo al tres veces campeón ejecutar un sistema que es de los más probados y confiables de la NFL. Y a partir de ahí se verá hacia dónde va todo.
Eso no significa, para ser claros, que Fields vaya a ganar el Super Bowl en tres años.
Pero el movimiento que hizo esta semana le da una mejor oportunidad de lograr cosas como esa.
Apuntes rápidos
Las conclusiones rápidas llegan ahora…
• Si los Jaguars terminan quedándose con Jake Bobo, y habrá que ver si Seattle iguala la oferta de dos años y $5.5 millones, entonces Liam Coen tendrá una profundidad muy seria en la posición de receptor. Jakobi Meyers y Parker Washington cerraron fuerte el año pasado, Brian Thomas Jr. todavía tiene todo el talento del mundo y Travis Hunter, incluso mientras se enfoca más en la defensa, sigue siendo una pieza muy interesante. Y Bobo también puede aportar cosas.
• Ya que estamos ahí, los Jaguars, como los Seahawks hicieron con Rashid Shaheed y Kenneth Walker III, claramente priorizaron la posición de receptor sobre la de corredor—al pagar $20 millones por año en dinero nuevo a Meyers en diciembre y luego dejar ir a Travis Etienne Jr. por $10 millones por temporada.
• Por supuesto, esta semana vimos las primeras señales de por qué Seattle tuvo que tomar ese tipo de decisiones, con las opciones de quinto año para Jaxon Smith-Njigba y Devon Witherspoon ejercidas oficialmente. Se esperaba que ambos exigieran enormes extensiones, y Smith-Njigba obtuvo la suya con un acuerdo anunciado el lunes por la mañana. Tras haber pasado por algo similar hace una década, el gerente general John Schneider sabe que hay decisiones difíciles después de ganar un campeonato.
• Los Texans hicieron un par de contrataciones muy buenas y discretas al traer a Wyatt Teller y Braden Smith para su línea ofensiva. Ese grupo ha tenido problemas, así que sumar a un par de profesionales como ellos ayudará mucho, y también debería ser excelente para el desarrollo de jugadores jóvenes como Aireontae Ersery (y de los linieros que seleccionen en el draft).
• Que los Eagles hayan firmado a Andy Dalton no significa que vayan a traspasar a Tanner McKee en esta offseason. Pero han tenido interés de otros equipos en el pasado, McKee está en el último año de su contrato y la presencia de Dalton al menos les da más flexibilidad para considerarlo.
• Tendremos más sobre el nuevo director ejecutivo de la NFLPA, JC Tretter, en las próximas semanas, pero sin duda tendrá mucho que atender de inmediato—y mi impresión es que los dueños de la NFL estarán ansiosos por hablar con él sobre un calendario de 18 partidos. Como hemos mencionado varias veces, el Super Bowl LXII en Atlanta, programado para febrero de 2028, aún no tiene fecha, lo que ha sido un problema para los organizadores que tienen que reservar un mes entero de habitaciones de hotel, espacios de convenciones, etc. La NFL no haría eso sin razón, así que…
• Una renovación discreta que me llamó la atención: Trey Lance permaneciendo con los Chargers. Me interesará ver cómo luce en la pretemporada, después de una temporada completa trabajando con Jim Harbaugh y, para entonces, unos meses colaborando con Mike McDaniel.
• Me gusta Cam Skattebo, pero sus comentarios sobre el CTE no fueron buenos para nadie, incluida la NFL, porque crean la impresión de que la gente dentro del fútbol americano profesional no toma en serio el tema de las lesiones cerebrales (lo que puede tener un efecto en cadena en cuanto a la participación en el deporte). Al menos se dio cuenta rápido y los aclaró más tarde en la semana.
• Buen viaje y reconocimiento para Adam Thielen y C.J. Ham. Thielen sigue siendo una de las historias de superación más geniales que he visto en más de dos décadas cubriendo la liga: un jugador local que llegó a una prueba abierta desde Minnesota State Mankato, ganó un lugar en el roster de 90 jugadores, luego un puesto en el equipo y finalmente se convirtió en un receptor Pro Bowl para el equipo de su ciudad natal.
• Es 23 de marzo y todavía no hay noticias sobre Aaron Rodgers. Mi suposición sería que los Steelers están siendo mantenidos al tanto, sea cual sea la actualización en este momento.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/03/2026, traducido al español para SI México.