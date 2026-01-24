Radiografía de la Liga de Futbol Americano Profesional de México
La Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) fue fundada en 2016 y surgió con el objetivo de brindar una plataforma profesional a los jugadores egresados del futbol universitario ––ONEFA y CONADEIP––.
La LFA comenzó con cuatro equipos fundadores y ha ido creciendo constantemente, el próximo año incluirá equipos de expansión para llevar el deporte a distintas ciudades y audiencias. Esta liga se ha convertido en un semillero para jugadores mexicanos que buscan oportunidades en el extranjero y en la Selección Nacional.
La LFA en números
- 400 jugadores
- 32 juegos de temporada regular
- 8 equipos
- 1 tazón
8 equipos de la LFA
- Caudillos de Chihuahua
Los Caudillos de Chihuahua fueron fundados en 2019 como parte de la expansión de la Liga de Futbol Americano de México. La afición tuvo un papel clave en elegir el nombre, colores, uniforme y logotipo del equipo mediante dinámicas en redes sociales. Luego de realizar visorias en Chihuahua y El Paso Texas, se confirmó que jugarían como locales en el Estadio Olímpico Universitario de la UACH.
Sede: Chihuahua, Chihuahua
Estadio: Estadio Olímpico Universitario
Capacidad: 22 mil personas
Fundación: 1 de agosto de 2019
Franquicitario: Jorge Ginther
- Dinos de Saltillo
A lo largo de su historia han sido reconocidos por su fuerte afición y disputar una Final de Tazón México, aunque sin conquistar el campeonato. Primero jugaron en el Estadio Olímpico de Saltillo, conocido como El Desierto Jurásico. Sus colores tradicionales son el morado, negro y blanco. Su público es conocido como La Ola Morada, apodo que refleja tanto el color del uniforme como la forma en la que la afición llena y tiñe el estadio en cada partido como local.
Sede: Saltillo, Coahuila
Estadio: Francisco I. Madero
Capacidad: 14 mil personas
Fundación: 28 de septiembre de 2016
Franquicitario: Francisco Javier Orozco Marín
- Osos de Monterrey
La franquicia surgió tras la compra de los Fundidores de Monterrey por un grupo de inversionistas extranjeros encabezados por figuras destacadas del deporte estadounidense como Ryan Kalil y Blake Griffin. Una de sus primeras decisiones fue el cambio de identidad adoptado por nombre de Osos y los colores naranja y negro, inspirados en los osos negros de la región y la Sierra Madre.
Sede: Nuevo León, Monterrey
Estadio: Banorte
Capacidad: 10 mil 057 personas
Fundación: 27 de enero de 2025
Franquicitario: Mortal Media
- Gallos negros de Querétaro
La franquicia está respaldada por empresarios locales y el Grupo Gallos de Querétaro que está vinculado al equipo de futbol de Gallos Blancos de la Liga MX. El equipo nació tras la mudanza de los Condors a Querétaro para buscar generar identidad con la afición local y consolidarse como una nueva opción deportiva en la ciudad.
Sede: Santiago de Querétaro
Estadio: Olímpico Querétaro
Capacidad: 5 mil personas
Fundación: 7 de diciembre de 2021
Franquicitario: Grupo Gallos
- Arcángeles de Puebla
El equipo marcó el regreso de la liga al Estado de Puebla tras la desaparición de los Artilleros. Debutaron con una victoria sobre los Gallos y cerraron su primera temporada con récord de 4-4 que les aseguró un lugar en la postemporada. Uno de los partidos que destacan en su historia es la victoria sobre los Caudillos de Chihuahua, que son bicampeones invictos.
Sede: Puebla de Zaragoza
Estadio: Cráter Azul Tec de Monterrey
Capacidad: 4 mil 900 personas
Fundación: 23 de enero de 2025
Franquicitario: Cuahutémoc Romero Bedolla
- Mexicas de la Ciudad de México
Es de los primeros equipos de la LFA. Iniciaron con el nombre de Eagles, pero desde 2018 utilizan el nombre deMexicascomo una referencia al pueblo mesoamericano fundador deMéxico-Tenochtitlán. Fue en latemporada 2024cuando iniciaronuna nueva etapaconuna directiva totalmente capitalinay de la mano de Félix Buendía, que apostó por una filosofía dejuego terrestre y defensivaque marcó su identidad. El equipo firmóel mejor año de su historiaal terminar segundo de la tabla, aunque cayó en Semifinales anteRaptors. La ofensiva y defensa mostraron solidez y equilibrio.
Sede: Ciudad de México
Estadio: Jesús Palillo Martínez
Capacidad: 6 mil personas
Fundación: 5 de octubre de 2017
Franquicitario: Juan José Valle
- Raptors del Valle de México
A lo largo de su historias han disputado tres Tazones México, aunque aún sin lograr el campeonato y se han consolidado como el equipo más popular de la Liga. Sus colores tradicionales son verde, amarillo y blanco. En la temporada 2023 jugaron como locales en Naucalpan y la Ciudad de México. Se distinguen por contar con una de las aficiones más numerosas de la LFA.
Sede: Valle de México
Estadio: Club Comanches de Atizapán
Capacidad: 5 mil 500 espectadores
Fundación: 4 de noviembre de 2015
Franquicitario: Armando Zúñiga
- Reyes de Jalisco
En su primera temporada bajo el mando del entrenador Ernesto Alfaro, el equipo registro un récord de 3-3 en temporada regular y clasificó a ls postemporada en quinto lugar. A pesar de la eliminación en la Ronda de comodines, el equipo contó con jugadores destacados en distintos rubros, incluyendo líderes de tecleadas, carreras, capturas y recepciones. Esto evidenció una base competitiva sólida.
Sede: Guadalajara, Jalisco
Estadio: La Fortaleza Azul
Capacidad: Mil 500 para juegos colegiales y 5 mil para juegos profesionales
Fundación: 22 de diciembre de 2021
Franquicitario: Luis Orozco