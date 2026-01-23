Rams vs. Seahawks: Tres predicciones para el Juego de Campeonato de la NFC
Tendremos un duelo de rivalidad en el campeonato de la NFC este año, ya que los Rams viajarán a Lumen Field para medirse a los Seahawks el domingo 25 de enero.
Para Matthew Stafford, el objetivo será ganar su segundo campeonato de la NFC desde que llegó a Los Angeles en 2021. En esa temporada, la organización conquistó su primer Super Bowl desde que se mudó a L.A. procedente de St. Louis. El equipo ha llegado a los playoffs en cuatro de las cinco campañas de Stafford como quarterback de los Rams, aunque solo en una ocasión había alcanzado esta instancia. Ahora, buscarán derribar a sus rivales divisionales y regresar al Super Bowl.
Seattle dominó a los 49ers en la Ronda Divisional, aplastando a otro de sus rivales de división por marcador de 41–6. Los Seahawks llegaron al Super Bowl en temporadas consecutivas, 2013 y 2014, pero desde entonces no habían superado la Ronda Divisional de los playoffs. Ahora, poco más de una década después de su última aparición en el Super Bowl, Seattle se encuentra a las puertas de volver al escenario más grande de la NFL.
Los Seahawks y Rams se enfrentaron dos veces en la temporada regular y ambos partidos fueron notablemente cerrados. Cada equipo ganó en casa: L.A. se impuso 21–19 en la Semana 11, mientras que Seattle ganó 38–37 en la Semana 16. De hecho, prácticamente nada separó a ambos conjuntos cuando se midieron este año. Los Rams superaron a los Seahawks 58–57 en el marcador combinado de ambos encuentros, y L.A. también registró apenas una yarda más que Seattle en ofensiva total, 830–829.
Todo apunta a que será un juego de campeonato de la NFC espectacular y lleno de emociones, así que entremos de lleno en algunas predicciones audaces.
Sam Darnold lanzará dos pases de touchdown, pero también dos intercepciones
La defensiva de los Rams ha sabido contener a Darnold esta temporada. En sus dos partidos ante L.A., el quarterback lanzó dos pases de anotación y seis intercepciones, incluyendo cuatro intercepciones sin touchdowns cuando jugó como visitante en SoFi Stadium en la Semana 11. Las intercepciones han sido un problema recurrente para Darnold a lo largo del año: terminó la temporada regular con 14, apenas una menos que su máximo en una campaña, y tuvo tres partidos con múltiples intercepciones, dos de ellos frente a los Rams.
La defensiva de Los Angeles ha sido efectiva en los playoffs. La unidad provocó una intercepción al quarterback de los Panthers, Bryce Young, en la ronda de comodines, y tres más al pasador de los Bears, Caleb Williams, en la ronda divisional. Espero que Darnold intente atacar profundo el domingo y que los resultados sean mixtos. Al igual que en el juego de la Semana 16, creo que Darnold terminará lanzando tanto un par de intercepciones como un par de pases de touchdown.
Puka Nacua superará las 200 yardas totales y atrapará un pase de touchdown
La última vez que estos equipos se enfrentaron, Nacua fue simplemente imparable. La estrella de los Rams acumuló 12 recepciones, 225 yardas y dos touchdowns, confirmándose como una pesadilla de emparejamiento para la secundaria de Seattle. Sin duda atraerá gran parte de la atención de la defensiva de los Seahawks, pero eso no impedirá que Stafford confíe en su receptor principal y le dé oportunidades para hacer jugadas grandes.
Más allá de su impacto como receptor, Nacua también ha sido utilizado recientemente en el ataque terrestre de L.A. En los playoffs, ha acarreado el balón cinco veces para 20 yardas y un touchdown. En la temporada regular, además, tuvo 10 acarreos para 105 yardas y una anotación.
Los Rams han sido creativos al diseñar nuevas formas de poner el balón en las manos de Nacua, y creo que tendrá otro partido enorme el domingo frente a los Seahawks. Espero que Nacua supere las 200 yardas totales desde la línea de golpeo y sume también una recepción de touchdown.
Los Rams ganarán un duelo de muchos puntos que se definirá en tiempo extra
Como ya se mencionó, en sus dos enfrentamientos de temporada regular hubo muy poca diferencia entre ambos equipos. Creo que esa tendencia se repetirá el domingo. Con un boleto al Super Bowl en juego, ambos estarán a la altura del reto, y considero que las ofensivas se combinarán para anotar al menos 60 puntos.
Será un partido que se decidirá por un puñado de jugadas individuales, y espero que sea necesario el tiempo extra para definir al ganador, tal como ocurrió en el duelo de la Semana 16 en Seattle hace poco más de un mes. Pienso que los Seahawks empatarán el marcador en los minutos finales del tiempo regular, solo para que los Rams encuentren la manera de despegarse en tiempo extra, como lo hicieron la semana pasada ante los Bears, y así regresar al Super Bowl.
Pronóstico final: Rams 34–31