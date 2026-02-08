Ranking de los 106 jugadores del Super Bowl LX
El duelo del Super Bowl LX entre los Seahawks y los Patriots no estaba en el radar antes de la temporada, pero es fácil entender por qué ambos equipos llegaron tan lejos considerando el talento que tienen en ambos lados del balón.
Cada escuadra cuenta con un quarterback titular que viene de una sensacional temporada 2025. Drake Maye, de los Patriots, se desarrolló como candidato al MVP en apenas su segundo año. A Sam Darnold, quarterback de los Seahawks, le tomó mucho más tiempo encontrar su lugar en la NFL, pero hoy varios equipos lamentan haberlo dejado ir, tras el nivel que mostró en su primera temporada en Seattle.
Habrá un despliegue importante de talento defensivo cuando ambos equipos salten al campo el domingo en el Levi’s Stadium. Christian Gonzalez, de New England, es un shutdown corner, mientras que Devon Witherspoon, de Seattle, es uno de los defensive backs más versátiles de toda la liga.
También hay mucho que destacar en los equipos especiales, con pateadores confiables como Jason Myers y Andy Borregales.
Bien, basta de preámbulos. Aquí está nuestra lista de los mejores jugadores del Super Bowl LX, del número 106 al número 1.
106. Brady Russell, FB, Seahawks
No hay muchos fullbacks suplentes en rosters activos, pero Russell se ganó su lugar por lo que aporta en equipos especiales. Ha participado en al menos el 73% de los snaps de equipos especiales de los Seahawks en cada una de las últimas tres temporadas.
105. Chad Muma, LB, Patriots
104. Patrick O’Connell, LB, Seahawks
103. Bradyn Swinson, LB, Patriots
102. Amari Kight, OT, Seahawks
101. Julian Ashby, LS, Patriots
Ashby está en su temporada de novato. ¿Su objetivo el domingo? Pasar desapercibido. Si nadie fuera de New England sabe quién es Julian Ashby, habrá tenido un excelente Super Bowl.
100. Chris Stoll, LS, Seahawks
99. Thayer Munford Jr., OT, Patriots
98. Connor O’Toole, EDGE, Seahawks
O’Toole llamó rápidamente la atención del coach Mike Macdonald como novato no reclutado esta temporada. Entregó actuaciones destacadas en la pretemporada antes de ganarse un lugar en el roster inicial de 53 jugadores y asegurar un rol en equipos especiales.
97. Kobee Minor, CB, Patriots
96. Marte Mapu, LB, Patriots
95. Nick Kallerup, TE, Seahawks
94. Rylie Mills, DT, Seahawks
93. CJ Dippre, TE, Patriots
92. Brenden Schooler, S, Patriots
Schooler tiene argumentos para ser considerado el mejor jugador de equipos especiales de la NFL. En 2024 fue nombrado All-Pro del primer equipo y volvió a ser una fuerza este año, participando en el 77% de los snaps de equipos especiales y acumulando 20 tacleadas.
91. Jared Ivey, EDGE, Seahawks
90. Dell Pettus, S, Patriots
89. Olu Oluwatimi, C, Seahawks
88. Charles Woods, CB, Patriots
87. Mason Richman, OT, Seahawks
86. Alex Austin, CB, Patriots
Austin fue seleccionado por los Bills en la séptima ronda del Draft 2023 y después pasó por los Texans y los Patriots en su año de novato. Su principal aporte es en equipos especiales, pero también ha tenido impacto defensivo, iniciando dos partidos y registrando 13 tacleadas totales esta temporada.
85. Elijah Ponder, EDGE, Patriots
84. Christian Haynes, G, Seahawks
83. Dareke Young, WR, Seahawks
82. Robbie Ouzts, FB, Seahawks
Ouzts hizo un trabajo extraordinario como novato. Seleccionado en la quinta ronda, disputó 12 partidos, incluyendo el 27% de los snaps ofensivos. Ayudó a que Seattle corriera para 2,096 yardas… sin tocar el balón una sola vez.
81. Brandon Pili, DT, Seahawks
80. Tommy DeVito, QB, Patriots
79. Caedan Wallace, G, Patriots
78. Mike Morris, DL, Seahawks
Morris, selección de quinta ronda en 2023, se ganó un rol como suplente de DeMarcus Lawrence. Participó en 17 partidos, acumulando 18 tacleadas combinadas y dos detrás de la línea de golpeo esta temporada.
77. Efton Chism III, WR, Patriots
76. Marcus Bryant, OT, Patriots
75. Cory Durden, DT, Patriots
74. Nehemiah Pritchett, CB, Seahawks
73. Bryce Baringer, P, Patriots
Los números de Baringer son un gran reflejo de lo mucho que han avanzado los Patriots. En 2023, como novato, despejó 98 veces. El año pasado esa cifra bajó a 70. ¿Esta temporada? A 51. Los aficionados de New England esperan no ver a Baringer en acción en el Super Sunday.
72. Vederian Lowe, OT, Patriots
71. Michael Dickson, P, Seahawks
70. Jack Westover, FB, Patriots
69. Josh Jones, OT, Seahawks
68. Tyrice Knight, LB, Seahawks
67. Jack Gibbens, LB, Patriots
66. Anfernee Jennings, EDGE, Patriots
Dice mucho que Jennings haya permanecido en New England pese a tres entrenadores distintos en tres temporadas. Se ganó rápidamente la confianza de Mike Vrabel y ha tenido bastante actividad como pass rusher rotacional. Su estilo físico le ha dado chispa a los Patriots desde la banca, con dos sacks, 26 tacleadas combinadas y cinco para pérdida.
65. Ben Brown, OL, Patriots
64. Eric Saubert, TE, Seahawks
63. Jalen Milroe, QB, Seahawks
Milroe fue uno de los prospectos más intrigantes que salieron de Alabama el año pasado y terminó en Seattle como selección de tercera ronda. El novato apareció en tres partidos esta temporada, pero no lanzó ningún pase; corrió tres veces para cuatro yardas y perdió un balón.
62. Ty Okada, S, Seahawks
61. Austin Hooper, TE, Patriots
60. Jahlani Tavai, LB, Patriots
59. Drew Lock, QB, Seahawks
58. Joshua Dobbs, QB, Patriots
57. Jarran Reed, DT, Seahawks
Reed le ha dado a Seattle una profundidad valiosa en el interior de la línea defensiva durante su segunda etapa con el equipo. Aporta una variante distinta viniendo desde la banca, lo que le permite al cuerpo técnico atacar en oleadas. Reed ha sido titular en 121 partidos a lo largo de su carrera de 10 temporadas.
56. Jake Bobo, WR, Seahawks
55. Anthony Bradford, G, Seahawks
54. Boye Mafe, EDGE, Seahawks
Mafe parecía una estrella en ascenso en 2023 y 2024, acumulando 15 sacks y 28 golpes al quarterback en ese lapso. Sin embargo, esta temporada ha batallado en comparación, con apenas dos sacks y cuatro presiones al QB, pese a disputar los 17 partidos y alinearse en el 50% de los snaps defensivos.
53. George Holani, RB, Seahawks
52. Jalen Sundell, C, Seahawks
51. Andy Borregales, K, Patriots
50. Craig Woodson, S, Patriots
49. Kyle Williams, WR, Patriots
48. Jason Myers, K, Seahawks
47. Josh Jobe, CB, Seahawks
Jobe, agente libre no seleccionado en 2022, fue escalando desde el practice squad de Seattle hasta ganarse un puesto titular en el costado opuesto a Devon Witherspoon. Jobe, quien inició su carrera con los Eagles, terminó la temporada con 54 tacleadas y una intercepción.
46. DeMario Douglas, WR, Patriots
45. Jared Wilson, G, Patriots
44. Mack Hollins, WR, Patriots
43. Elijah Arroyo, TE, Seahawks
42. Drake Thomas, LB, Seahawks
41. Coby Bryant, S, Seahawks
Bryant podría estar disputando su último partido con los Seahawks, ya que su contrato de novato expira y está programado para probar la agencia libre sin restricciones. Ha sido una pieza valiosa en la secundaria de Seattle durante los últimos dos años como titular, acumulando siete intercepciones y 13 pases defendidos en ese periodo.
40. AJ Barner, TE, Seahawks
39. Christian Elliss, LB, Patriots
38. Derick Hall, EDGE, Seahawks
37. Garrett Bradbury, C, Patriots
36. Marcus Jones, CB, Patriots
35. Abraham Lucas, OT, Seahawks
Lucas ha tenido altibajos, pero se ha consolidado como un tackle derecho titular cumplidor desde que Seattle lo seleccionó en la tercera ronda del Draft 2022. Inició todos los partidos esta temporada, tras lidiar con lesiones en las dos campañas anteriores. Su presencia permitió que la renovada línea ofensiva encontrara ritmo rápidamente.
34. Uchenna Nwosu, EDGE, Seahawks
33. Jaylinn Hawkins, S, Patriots
Hawkins se ha convertido en una auténtica figura para New England, afianzando el fondo del campo junto a un trío de excelentes cornerbacks: Marcus Jones, Carlton Davis III y Christian Gonzalez. En 15 partidos esta temporada, Hawkins sumó cuatro intercepciones y 1.5 sacks, encontrando un encaje ideal en su tercer equipo tras pasar por los Falcons y los Chargers.
32. Cooper Kupp, WR, Seahawks
31. K’Lavon Chaisson, EDGE, Patriots
30. Khyiris Tonga, DT, Patriots
29. Will Campbell, OT, Patriots
28. Carlton Davis III, CB, Patriots
Davis tuvo problemas en su única temporada en Detroit, pero elevó notablemente su nivel jugando del lado opuesto a Christian Gonzalez en New England. Es un cornerback combativo, que no rehúye el contacto ni el reto directo contra los wide receivers por el balón. Estuvo en el campo en el 91% de los snaps defensivos y sumó 69 tacleadas combinadas esta temporada.
27. Julian Love, S, Seahawks
26. Riq Woolen, CB, Seahawks
25. Robert Spillane, LB, Patriots
24. Harold Landry III, EDGE, Patriots
Landry lideró a los Patriots con 8.5 sacks en la temporada regular, incluyendo al menos uno en tres partidos consecutivos entre las Semanas 14 y 16. En la postemporada, sin embargo, sigue buscando su primer sack o tacleada para pérdida, sin lograr ninguno en los dos encuentros que disputó antes de perderse el Juego de Campeonato de la AFC por una lesión de rodilla.
23. Rhamondre Stevenson, RB, Patriots
22. Kayshon Boutte, WR, Patriots
21. Rashid Shaheed, WR, Seahawks
20. DeMarcus Lawrence, DL, Seahawks
Lawrence demostró que todavía tenía mucho que ofrecer en su temporada a los 33 años. Tras pasar sus primeras 11 campañas con los Cowboys, floreció dentro del esquema defensivo de Mike Macdonald, registrando seis sacks, 20 golpes al quarterback y dos touchdowns en jugadas de balón suelto recuperado. Es una pieza clave del poderoso trío interior de Seattle.
19. Hunter Henry, TE, Patriots
Henry se ha consolidado como un veterano astuto y confiable para New England. En 2025, el ala cerrada de 31 años fue una presencia constante en el centro del campo, con 60 recepciones para 768 yardas y siete touchdowns. Esta última cifra es clave, ya que Seattle deberá tener siempre ubicada a Henry en zona roja.
18. TreVeyon Henderson, RB, Patriots
Henderson es capaz de generar jugadas explosivas desde el backfield gracias a su velocidad diferencial. Sin embargo, en los últimos meses ha perdido acarreos, ya que Stevenson es la opción más sólida corriendo entre los tackles. Cuando Henderson mejore en ese aspecto, se convertirá en un dolor de cabeza semanal para las defensivas rivales. El novato de segunda ronda terminó la temporada con 911 yardas por tierra.
17. Morgan Moses, OT, Patriots
Moses fue parte del agresivo gasto de New England en la última offseason, firmando por tres años y 24 millones de dólares. Ha sido una incorporación clave como tackle derecho, ubicándose como el tackle número 27 entre 89 calificados, de acuerdo con Pro Football Focus. También destacó en el juego terrestre, donde ocupó el puesto 17 con una calificación de 77.1.
16. Mike Onwenu, G, Patriots
La consistencia de Onwenu le dio estabilidad a una línea ofensiva renovada que incluyó a dos novatos como titulares del lado izquierdo. Se ha asentado como guardia derecho, aunque tiene la versatilidad para jugar como tackle si es necesario. Desde que llegó a New England como selección de sexta ronda en 2020, Onwenu ha iniciado 90 partidos.
15. Grey Zabel, G, Seahawks Seattle utilizó su selección de primera ronda en Zabel la primavera pasada, y todo indica que fue una apuesta acertada. El producto de North Dakota State fue titular en todos los partidos como novato y mostró una clara progresión a lo largo del año. En total, permitió 24 presiones y apenas dos sacks protegiendo a Sam Darnold.
14. Kenneth Walker III, RB, Seahawks
Walker se consolidó como la mejor opción de Seattle en el juego terrestre gracias a lo dominante que fue en la segunda mitad de la temporada. Algunas de sus mejores actuaciones llegaron en las dos victorias clave ante los Rams, incluida una explosión de 164 yardas totales en la Semana 16. Terminó el año con 1,027 yardas por tierra y un promedio de 4.6 yardas por acarreo.
13. Charles Cross, OT, Seahawks
Cross firmó una extensión de cuatro años y 104 millones de dólares durante la temporada, una clara muestra de cuánto valora el gerente general John Schneider a su tackle izquierdo franquicia. Desde que fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2022, el liniero de 25 años ha sido un pilar, permitiendo apenas dos sacks y cometiendo cinco castigos en 821 snaps esta campaña.
12. Byron Murphy II, DT, Seahawks
Murphy, quien registró siete sacks y 13 golpes al quarterback en la temporada, acaparó reflectores como un disruptor constante en el centro del frente defensivo de Seattle. El pick de primera ronda de 2024 dio pasos importantes en su desarrollo tras un año de novato discreto, pasando de jugar solo el 49% de los snaps defensivos al 70% este año.
11. Ernest Jones IV, LB, Seahawks
En su tercer equipo en el mismo número de años, todo indica que Jones encontró su lugar dentro del esquema de Mike Macdonald en Seattle. El All-Pro de segundo equipo fue una fuerza en el segundo nivel defensivo, con 126 tacleadas y siete pases defendidos, mostrando su versatilidad tanto contra la carrera como en cobertura.
10. Stefon Diggs, WR, Patriots
Tras una agencia libre silenciosa, Diggs silenció a los escépticos con una espectacular temporada de resurgimiento en New England. Su capacidad para generar jugadas grandes ayudó al desarrollo de Maye en 2025, pero fue su dureza la que marcó el tono del equipo. La presencia de Diggs fue clave para remontadas memorables ante los Bills y Ravens.
9. Christian Barmore, DT, Patriots
Barmore es una presencia subestimada en la línea defensiva que podría causarle muchos problemas a Seattle el domingo por la noche. Luego de quedar limitado a cuatro partidos en 2024 por problemas de coágulos sanguíneos, disputó los 17 encuentros de la temporada regular, sumando dos sacks y 11 golpes al quarterback en el 65% de los snaps defensivos.
8. Nick Emmanwori, S, Seahawks
El futuro es brillante para este safety versátil, cuyo estilo recuerda al de Kyle Hamilton con los Ravens. Emmanwori, selección de segunda ronda en 2025, tiene un gran olfato para el balón contra la carrera y excelentes instintos para romper pases. Tuvo una secuencia memorable en el Juego de Campeonato de la NFC, desviando envíos dirigidos a Puka Nacua y Davante Adams en la misma serie ofensiva.
7. Milton Williams, DT, Patriots
Tras ayudar a los Eagles a ganar el Super Bowl hace un año, Williams busca ahora su propio bicampeonato. Firmado por New England en la offseason por 104 millones de dólares, el liniero de 26 años ha sido dominante. Incluyendo playoffs, suma 5.5 sacks y 12 golpes al quarterback. Si los Patriots levantan otro Lombardi, Williams seguramente será pieza clave.
6. Devon Witherspoon, CB, Seahawks
Witherspoon, selección de primera ronda en 2023, puede jugar desde el slot y tiene un instinto natural para encontrar el balón, pero llevó su nivel a otro escalón como corner exterior, ganándose honores de All-Pro de segundo equipo en 2025. Ha jugado al menos el 90% de los snaps defensivos en cada una de sus tres temporadas.
5. Leonard Williams, DT, Seahawks
Williams tiene argumentos sólidos para ser considerado el mejor tackle defensivo de este partido, y el debate es real. Desde que llegó procedente de los Giants en 2023, ha sido elegido al Pro Bowl en cada una de las últimas dos temporadas, acumulando 18 sacks y 50 golpes al quarterback en ese lapso. A sus 31 años, esta podría ser su mejor oportunidad para ganar un anillo.
4. Christian Gonzalez, CB, Patriots
Gonzalez es uno de los pocos corners verdaderamente “shutdown” en la NFL. Su ausencia se sintió de inmediato cuando se perdió los primeros tres partidos de la temporada, pero su regreso ayudó a que los Patriots se consolidaran rápidamente como una de las mejores defensivas de la liga en el primer año de Mike Vrabel como head coach. Su atletismo élite le permite cubrir grandes espacios ante los mejores receptores de la NFL.
3. Sam Darnold, QB, Seahawks
Darnold ha demostrado que los escépticos estaban equivocados. Tras una temporada con tintes de MVP con los Vikings en 2024, llegó a la agencia libre antes de firmar un contrato por tres años con Seattle. Disfrutó otra gran campaña, con 4,048 yardas y 25 touchdowns, aunque también lanzó 14 intercepciones. Si gana el domingo, Darnold protagonizará una de las historias de redención más notables de la NFL.
2. Drake Maye, QB, Patriots
Maye ha florecido hasta convertirse en candidato al MVP gracias al enorme salto que dio de su temporada de novato a su segundo año. Con una precisión quirúrgica, produjo jugadas decisivas a lo largo de una campaña memorable para New England, que pasó de ganar cuatro partidos a sumar 14 victorias. Quizá Maye vuelva a responder en el momento más importante ante la férrea defensiva de Seattle. Lideró la liga en rating de pasador (113.5) y porcentaje de pases completos (72%).
1. Jaxon Smith-Njigba, WR, Seahawks Smith-Njigba es el mejor jugador del Super Bowl LX. Lideró la NFL con 1,793 yardas por recepción, además de 10 touchdowns. En el Juego de Campeonato de la NFC atrapó 10 pases para 153 yardas ante los Rams, impulsando a Seattle a su cuarto Super Bowl en la historia de la franquicia. Incluyendo playoffs, Smith-Njigba ha superado las 90 yardas en 14 de 19 partidos esta temporada.