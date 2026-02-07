Super Bowl LX: 10 factores clave que decidirán el resultado en Seahawks vs. Patriots
Los Seahawks y los Patriots ganaron 14 partidos en la temporada regular, con Seattle asegurando la ventaja de local a lo largo de los playoffs de la NFC, mientras que New England fue el segundo sembrado de la AFC. Seattle pasó por encima de los 49ers, 41–6, en la ronda divisional, antes de sobrevivir a los Rams, 31–27, en el juego de campeonato. Los Patriots, por su parte, han ofrecido una auténtica clínica defensiva en las últimas tres semanas, permitiendo apenas 16 puntos en total ante Chargers, Texans y Broncos.
En Levi’s Stadium, ambos se enfrentarán por segunda vez en el escenario más grande del deporte. La ocasión anterior fue en el Super Bowl XLIX, cuando la intercepción de Malcolm Butler a Russell Wilson selló el cuarto Trofeo Lombardi de los Patriots. En esta ocasión, los equipos llegan con mucha menos experiencia: tanto entrenadores como quarterbacks disputarán su primer Super Bowl (Sam Darnold fue suplente de San Francisco en 2023, pero no jugó).
Cuando Seattle tiene el balón
Los Patriots tuvieron problemas al inicio del año para contener a receptores élite. En las primeras 10 semanas de la temporada, la defensiva de New England permitió partidos grandes frente a talentos de primer nivel, incluidos Brock Bowers (103 yardas), Tyreek Hill (109), Drake London (118) y Emeka Egbuka (115). Sin embargo, en las últimas 10 semanas (incluidos los playoffs), nadie ha superado la barrera de las 100 yardas. En ese lapso, los Patriots tienen marca de 9–1 y solo en dos ocasiones permitieron más de 20 puntos.
Claro está, New England enfrenta esta semana un reto muy particular: el líder receptor de la NFL, Jaxon Smith-Njigba, quien acumuló 119 recepciones para 1,793 yardas y 10 touchdowns en la temporada regular. Smith-Njigba registró al menos 100 yardas en 10 de sus 19 partidos este año y superó las 90 yardas en 14 ocasiones. Si New England quiere dar la sorpresa, deberá contenerlo con sus cornerbacks Carlton Davis III, Christian Gonzalez y Marcus Jones.
Si los Patriots logran limitar a Smith-Njigba, la pregunta será si los otros receptores de Seattle pueden dar un paso al frente. Rashid Shaheed llegó en la fecha límite de cambios procedente de New Orleans. Aunque ha sido un dinamizador en equipos especiales, con dos touchdowns en regresos esta temporada, apenas suma una recepción en postemporada tras 15 atrapadas en nueve partidos de temporada regular con Seattle. Cooper Kupp también ha estado relativamente silencioso, superando las 60 yardas en apenas dos partidos en todo el año.
Aunque los Seahawks no contarán con el corredor Zach Charbonnet debido a una lesión de rodilla, han recibido un juego inspirado del próximo agente libre Kenneth Walker III. Walker ha registrado tres de sus cuatro mejores totales de yardas por tierra en los últimos cinco partidos, incluidas actuaciones de 100 yardas en victorias ante Rams y 49ers. Se medirá, eso sí, a una defensiva terrestre sólida de los Patriots, que ocupan el 11º lugar en EPA por acarreo (-0.07) y el 13º en yardas permitidas por intento (4.2).
Si Darnold debe tener una preocupación en el frente ofensivo, es el duelo en el interior contra los corpulentos cazadores de pasadores de New England. Milton Williams llegó la temporada pasada con un contrato de 104 millones de dólares y ha respondido a la inversión. Junto a Christian Barmore, el dúo sumó 87 presiones y 5.5 capturas en la temporada regular. En tres partidos de playoffs, acumulan 16 presiones y tres sacks, elevando su nivel colectivo a otra dimensión.
Cuando New England tiene el balón
New England necesita que Drake Maye recupere su mejor versión. En estos playoffs, los Patriots se han enfrentado a las defensivas quinta, primera y segunda mejor clasificadas de la liga, y promediaron apenas 18 puntos por partido. Ahora les toca medirse a una unidad que fue sexta en yardas permitidas y primera en puntos. Si Maye va a volver a su forma de segundo equipo All-Pro, será gracias al pase profundo. El quarterback registró el mejor EPA de la NFL (62.8) en envíos de 20 yardas o más, completando el 52.1% de esos intentos. Solo Sam Darnold fue mejor con al menos 30 pases profundos. Maye no solo necesita amenazar con el balón largo, también concretar varios de esos envíos.
Siguiendo con el tema de Maye, su desempeño ha venido a la baja desde que iniciaron los playoffs. El quarterback de segundo año ha completado apenas el 55.3% de sus pases, con 533 yardas, cuatro touchdowns y dos intercepciones, además de seis balones sueltos (tres perdidos). El panorama no será más sencillo ante los Seahawks, que cuentan con una secundaria cargada de talento, con los safeties Julian Love y Coby Bryant, y los corners Devon Witherspoon, Riq Woolen y Josh Jobe. Seattle terminó octavo en EPA permitido por pase (-0.17) y solo concedió tres juegos de 300 yardas aéreas en la temporada regular, dos de ellos ante Matthew Stafford.
En el juego aéreo, Hunter Henry puede ser el factor X. Seattle no ha sido particularmente vulnerable contra los tight ends este año, pero los Seahawks ocupan el lugar 16 en DVOA frente a la posición y permiten 64 yardas ajustadas por partido, según Aaron Schatz de ESPN+. Henry ha tenido una gran campaña a los 31 años, con 60 recepciones, 768 yardas y siete touchdowns. Cuando los Patriots entran a la zona roja, Henry se vuelve una pieza clave.
La incapacidad reciente de New England para correr el balón es motivo de preocupación. En la postemporada, Rhamondre Stevenson y el novato TreVeyon Henderson han acarreado 75 veces para 251 yardas, un promedio de apenas 3.3 yardas por intento. Enfrente está una defensiva terrestre de Seattle que rara vez pierde sincronía y que permitió solo 3.7 yardas por acarreo en la temporada regular, la mejor marca de la liga. Si Stevenson y Henderson no logran establecer el juego por tierra, sobre todo en primeros downs, el problema puede ser serio para los Patriots.
El año pasado, Patrick Mahomes y los Chiefs no tuvieron oportunidad ante los Eagles, que destrozaron la línea ofensiva de Kansas City. Algo similar podría ocurrirle a los Patriots si no tienen cuidado. New England ha permitido cinco sacks en cada uno de sus tres partidos de playoffs, con el tackle izquierdo novato Will Campbell sufriendo enormemente. En la temporada, solo Cam Ward, Geno Smith y Justin Herbert fueron capturados más veces que Maye. Aunque Seattle no cuenta con un cazador de quarterbacks de élite en el borde, sí tiene una rotación profunda y de calidad con Leonard Williams, DeMarcus Lawrence, Byron Murphy II, Uchenna Nwosu y compañía.
Línea del partido
Seattle es favorito por 4.5 puntos. De los 59 Super Bowls disputados, los favoritos tienen marca de 38–21 en línea directa. Sin embargo, la tendencia reciente favorece a los underdogs. En los últimos 14 Super Bowls, los no favoritos han ganado en 10 ocasiones, incluidas las tres ediciones más recientes.
Contra la línea, los favoritos tienen registro de 30-27-2, pero nuevamente los underdogs han sido sobresalientes últimamente, cubriendo en 13 de los últimos 18 Super Bowls.
Albert Breer sobre Seahawks confiados, Patriots subestimados y nuevos coaches en Arizona y Las Vegas
Pronóstico: Seattle 27, New England 17
Los Patriots son un underdog peligroso en este partido, pero también uno merecido.
Seattle cuenta con el mejor roster y con el jugador más determinante del encuentro: Jaxon Smith-Njigba, quien podría convertirse en apenas el noveno receptor en ganar el MVP del Super Bowl. Irónicamente, el último wide receiver en lograrlo fue su compañero Cooper Kupp, quien lo hizo con los Rams en el Super Bowl LVI.
Para los Seahawks, el plan pasa por minimizar errores. Darnold tuvo una gran temporada, pero también fue tercero en la NFL con 14 intercepciones. Si tiene que comerse un sack o tirar el balón fuera, no pasa nada. Lo que no puede hacer es regalárselo a los Patriots. En defensa, la consigna es obligar a Maye y al errático juego terrestre de New England a recorrer el campo completo. No permitir la jugada grande y forzar a los Patriots a jugar un partido casi perfecto.
Existe un camino para que New England gane el domingo. Necesita imponerse por dentro con Williams y Barmore. Limitar a Smith-Njigba con su ya mencionada trifecta de corners. Y requiere que Maye juegue como el legítimo candidato a MVP que fue durante la temporada regular.
Pero el camino de Seattle es más sencillo. Jugar un partido sólido… y serán campeones.