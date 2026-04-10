Ranking de los cinco equipos de la NFL que mejoraron en la agencia libre
El Draft de la NFL se prepara para alcanzarnos como un sol del desierto que asciende rápidamente, lo que significa que cualquier cierre pendiente de la agencia libre debe completarse en las próximas 48 a 72 horas. Estas son las reglas de los dioses del contenido de football, no las mías. Después de esto, tendré que encontrar otro quarterback que me guste más que Fernando Mendoza y fingir que debería irse No. 1 en el draft (Diego Pavia simplemente tiene ese “moxie”, ¿verdad, muchachos?).
Hablando en serio, examinar qué equipos han mejorado más en lo que va de la temporada baja es valioso, no solo para moderar el entusiasmo por la agencia libre, sino también para observar qué es lo que realmente consideramos importante. Alrededor de la liga, los entrenadores están hablando del enfoque de Mike Vrabel hace un año y, calendario favorable aparte, creen que había progreso por hacer antes del draft encontrando a los veteranos correctos.
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Aquí, he tratado de encontrar la mezcla adecuada de equipos al estilo Vrabel, grandes gastadores y ajustes precisos de esquema, todos los cuales pueden combinarse en un tapiz de diferentes posibles historias de éxito en la agencia libre. Entremos en materia mientras preparo algo de cinta de Joe Fagnano…
5. Houston Texans
Esto me recuerda a una reconstrucción de la línea ofensiva al estilo de los Bengals sobre la marcha, aunque sin una inversión central de alto impacto. Aun así, incorporar a Braden Smith y Wyatt Teller es más que un parche adecuado mientras el equipo continúa su renovación emocional y literal de la línea ofensiva.
Los Texans fueron lugar 30 en tasa de éxito en protección de pase y últimos en bloqueo por tierra la temporada pasada, lo que hizo casi imposible poner en marcha el nuevo sistema ofensivo del equipo. Houston se estaba alejando del sistema tipo Shanahan-lite dirigido por el anterior coordinador ofensivo Bobby Slowik hacia un sistema más múltiple bajo la dirección de Nick Caley, inspirado en Patriots y Rams. A pesar del peso de esa transición, es justo señalar que Caley no tenía muchas alternativas como respaldo para Joe Mixon en la posición de corredor, y el mejor jugador restante en esa línea ofensiva (Tytus Howard) fue traspasado esta temporada baja.
Entra el corredor David Montgomery, además de Smith, Teller y Evan Brown, quienes llegarán como competencia y profundidad en múltiples posiciones. Si tuviera que darle a los Texans un calificativo particular, diría que de cualquier equipo en esta lista, Houston tuvo el mayor impacto gastando la menor cantidad de dinero. No necesariamente valoro esto—desde la llegada del Moneyball nos hemos obsesionado demasiado con que los gerentes generales obtengan valor sin gastar, lo cual va en contra de la lógica de tener un dueño multimillonario—pero tras incorporar a Reed Blankenship, es difícil no percibir ciertas vibras de Patriots en esta offseason de los Texans. Es una de esas contrataciones que le da a la defensa de DeMeco Ryans y Matt Burke otra capa de engaño táctico, además de la capacidad base para jugar prácticamente en cualquier parte de la secundaria, limitar yardas después de la recepción en pases cortos y mantener el control defensivo.
4. Los Angeles Rams
El coordinador defensivo de los Rams, Chris Shula, hizo un trabajo increíble el año pasado al ocultar lo mejor posible una secundaria limitada. Pero, en juegos como la emocionante derrota con bloqueo de gol de campo de último momento ante los Eagles, quedó claro que, en situaciones críticas, los rivales atacarían las debilidades en el juego de Emmanuel Forbes y lo enfrentarían físicamente con receptores más grandes (u otra versión del mismo principio de desajuste). Aunque mejorar es complicado cuando el equipo estuvo probablemente a una mala gestión del reloj de llegar al Super Bowl (y, siendo honestos, de ganarlo), los Rams se animaron a extender la ventana de Matthew Stafford por una temporada más y sacrificar capital de draft y financiero para reconstruir el grupo de cornerbacks.
Jaylen Watson es un defensor de élite contra la carrera y su estilo de juego grita cornerback de grandes escenarios, lo cual puede sonar a cliché hasta que lo ves arrebatarle el balón a un receptor élite. Junto a Trent McDuffie, quien también es un excelente defensor contra la carrera y un blitzero versátil, los Rams tendrán un repertorio completo de opciones contra los rivales el próximo año—suficiente como para decir que esta versión del equipo habría vencido a Seattle en el juego de campeonato de la NFC la temporada pasada.
Dado lo que perdieron los Seahawks y lo que sumaron los Rams, es justo colocarlos ahora en la conversación como el mejor equipo de la NFL. Los Rams fueron una defensa top 10 contra la carrera pero “sufrieron”—entre comillas, considerando que aún fueron una unidad top 11 contra el pase pese a una secundaria limitada—más ante equipos con ataques aéreos de alto nivel. Cuatro de sus cinco peores actuaciones defensivas el año pasado fueron contra ofensivas aéreas de élite, y dos de esos equipos (Seattle y San Francisco) son rivales dos veces al año. Nuevamente, esto se trata de pasar de una maestría a un doctorado, que fue la directriz para Les Snead en esta temporada baja. Es seguro decir que la misión fue cumplida.
3. Denver Broncos
Nadie intentó más pases el año pasado que Bo Nix. Pero las yardas aéreas completas por intento (y por pase completo) de Nix estuvieron entre las más bajas de la liga. Nix se ubicó por debajo de Bryce Young, Cam Ward, Joe Flacco y Tua Tagovailoa, apenas por delante de Aaron Rodgers y Kirk Cousins. No sorprende, entonces, que Denver tuviera una de las tasas más bajas de jugadas explosivas en la NFL con 5.3%—una cifra inquietantemente idéntica a la de los Cardinals. Denver está en una fase de ajustes ofensivos y, aunque nunca hablaremos del todo sobre cuánto fueron rescatados los Broncos el año pasado por el DC Vance Joseph y un excelente grupo de pass rushers, debido a la reputación de Sean Payton y la pereza general de asociar automáticamente a sus equipos con dominio ofensivo, Jaylen Waddle es el tipo de jugador que puede llevar a Denver a otro nivel ofensivo.
Hubo 12 quarterbacks el año pasado que tuvieron más de 100 jugadas reales de play-action. Siete de ellos—Matthew Stafford, Jared Goff, Trevor Lawrence, Sam Darnold, Dak Prescott, Josh Allen y Drake Maye—terminaron en alguna combinación de Pro Bowl, All-Pro o votaciones al MVP. Nix no. En esa misma línea, RJ Harvey y J.K. Dobbins enfrentaron cajas de ocho hombres en más del 30% de sus acarreos—ambos entre las cinco tasas más altas de la NFL. Similar a Mike Evans con los 49ers, pero en un contexto muy distinto, Waddle le da a Denver un receptor que cambia el campo, beneficiando al juego terrestre casi tanto como a Nix y al ataque profundo.
Se puede argumentar que, fuera de la firma de Tyler Linderbaum por los Raiders, Waddle es la mejora más grande específica para un equipo y sus necesidades en esta temporada baja, y, a diferencia de Evans, Waddle es mucho más joven y tendrá varios años más de productividad para crecer junto a Nix.
Alex Singleton, aunque no es una “adición”, es otra renovación crítica. Creo que estamos subestimando severamente el valor de los coordinadores defensivos en el campo. Casi todas las mejores defensas se llaman jugadas a sí mismas en cierto grado—solo pregúntales a los jugadores de Brian Flores en Minnesota o a los Seahawks. Joseph establece los parámetros, pero son jugadores como Singleton quienes reconocen cómo aprovechar las ventajas en tiempo real.
2. San Francisco 49ers
Tenemos que operar bajo la suposición de que lo que el equipo intenta hacer puede funcionar. Podemos ser cínicos y restar importancia a las mejoras hechas en la agencia libre, exaltando la importancia del draft y el desarrollo, pero con una clase de draft mediocre que podría carecer de un jugador verdaderamente determinante, los 49ers hicieron lo que considero el movimiento más importante de la agencia libre al firmar a Mike Evans.
Evans, como señalé en una columna aparte sobre la adquisición, fue firmado para revertir la situación de Christian McCaffrey. McCaffrey tuvo 413 toques de balón en temporada regular mientras enfrentaba las cajas más cargadas de la NFL. Su tasa cercana al 30% de cajas de ocho hombres solo fue superada por corredores como Saquon Barkley, Quinshon Judkins y Kareem Hunt—jugadores cuyos sistemas ofensivos estaban comprometidos por lesiones de quarterback o fallas estructurales en el esquema. Si Evans es mínimamente efectivo tras cumplir 33 años, tiene la posibilidad de eliminar a ese octavo defensor de la caja y liberar a McCaffrey. Es tanto una inversión clara en los años restantes de un corredor versátil como un refuerzo a una ofensiva en zona roja que ya era de las mejores de la NFL convirtiendo visitas en touchdowns.
Osa Odighizuwa estuvo en el top 10 de la NFL el año pasado tanto en tasa de éxito como pass rusher como en detenciones contra la carrera entre tackles defensivos. Esto representa una mejora notable respecto a lo que San Francisco tenía en su rotación interior hace un año. Dentro del vestidor, he escuchado que Odighizuwa es una de las grandes presencias de equipo en la liga y, en el campo, es una máquina generando presión. Aunque Dallas pudo no haber estado convencido por su falta de tamaño ideal, Odighizuwa tiene una salida explosiva de élite, que utiliza para penetrar en el backfield y compensar esa falta de peso. En una defensa agresiva como la de San Francisco, encajará perfectamente.
1. Las Vegas Raiders
Hay una diferencia entre dejarse llevar por una serie de grandes contrataciones y reconocer que algunas de ellas llevarán inmediatamente a los Raiders a un nivel de competencia que no pudieron mostrar el año pasado, incluso considerando factores adicionales.
Uno: Esta estructura de coacheo ofensivo de los Raiders no es un conjunto de ideas desalineadas, como lo fue la temporada pasada entre Pete Carroll y Chip Kelly. Klint Kubiak es un coach experimentado con historia familiar en la posición, que además contrató a uno de sus amigos más cercanos y colaborador de largo tiempo como coordinador ofensivo (Andrew Janocko). Es razonable asumir que ambos estarán en la misma sintonía mucho más que en un experimento improvisado.
Dos: Las Vegas tiene en su calendario a Saints, Browns, Jets, Titans y Dolphins, además de recibir en casa a rivales complicados fuera de la división como Rams y Bills. Así que cuando hablamos de los equipos más mejorados, también hay que considerar qué tan favorable es su calendario, su staff de coaches y su división.
Los Raiders no son un equipo de playoffs, pero, asumiendo que Kirk Cousins lidere la ofensiva mientras Fernando Mendoza aprende a jugar bajo centro, no es difícil imaginar a este equipo siendo lo suficientemente competitivo como para ganar o mantenerse a la par contra la parte baja de su calendario. Tyler Linderbaum es un jugador que cambia el juego en la posición de centro y tiene el atletismo para ser clave en la ofensiva de Kubiak. Mendoza, aunque no tiene experiencia bajo centro, cuenta con el atletismo para ejecutar un esquema cargado de bootlegs (aunque es válido cuestionar cómo se verá eso con Cousins bajo centro). La defensa, tras sumar dos buenos edge players y linebackers, además de retener a Maxx Crosby (por ahora), mejorará respecto a una unidad que no era tan mala como podría pensarse dado el talento disponible. En gran parte gracias a Crosby, los Raiders tuvieron una mejor tasa de éxito jugada a jugada contra la carrera que Vikings, Browns, Patriots y 49ers en 2025.
Todo esto para decir que los Raiders, según MGM, están proyectados en 5.5 victorias. La proyección pitagórica de victorias del año pasado para los Raiders fue de 3.4. No es descabellado interesarse por el over de 5.5 (asumiendo que Cousins inicie algunos juegos al comienzo de la temporada), y eso dice mucho del trabajo que ha hecho el GM John Spytek en este invierno y primavera.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/04/2026, traducido al español para SI México.