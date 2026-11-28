Probablemente fue en junio cuando Kyle Juszczyk, veterano de 14 temporadas en la NFL y desde hace una década jugador de los 49ers, se enteró de que pasaría una semana de noviembre en Colorado Springs, como parte del esfuerzo por aclimatarlo a él y a sus compañeros a la altitud antes de su partido en la Ciudad de México, en la Semana 11.

San Francisco ya había hecho eso antes, en 2022. Sabía cómo había resultado aquella experiencia.

Juszczyk no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados.

"Le dije: 'Oye, Kyle, creo que es una mala idea'", recordó el fullback sobre la conversación con su entrenador en jefe. "La última vez que lo hicimos, nos quedamos muy lejos de la Academia de la Fuerza Aérea; mientras estábamos ahí hubo una auténtica tormenta de nieve, los entrenamientos fueron horribles, los jugadores estaban descontentos. Simplemente, nada salió bien".

Kyle Shanahan, normalmente receptivo a las opiniones de sus jugadores, desestimó los comentarios de Juszczyk.

"Supongo que Kyle no pensó tan a futuro; tiene a otras personas que se encargan de eso", continuó. "Así que cuando le mandé un mensaje en junio sobre ir a Colorado en noviembre, probablemente pensó: 'Sí, está bien, ya me ocuparé de eso dentro de cuatro meses o algo así'".

Fuera lo que fuera, para los 49ers, al igual que prácticamente todo lo demás en 2026, funcionó.

Con el punto de control de Thanksgiving ya superado, San Francisco tiene ahora un récord de 9-1 y se prepara para el enfrentamiento de este domingo contra los Seahawks. Una victoria prácticamente eliminaría de la pelea por la NFC West a los actuales campeones divisionales y del Super Bowl, completaría una barrida de temporada sobre el equipo que eliminó a los Niners de los playoffs del año pasado y demostraría, una vez más, que el equipo está superando un enorme desafío creado por las ambiciosas tendencias de programación de partidos de la NFL para consolidarse como el mejor de la liga.

Cuando termine la temporada regular, los Niners habrán recorrido un récord de 38,105 millas (61,324 kilómetros). Todavía les queda un viaje más a la Costa Este y otro a Kansas City. Pero los obstáculos más importantes —dos viajes internacionales, uno a Australia y otro a México— ya quedaron atrás.

Es bastante difícil determinar si los Niners vencieron a los Rams en Melbourne porque llegaron con las piernas descansadas después de pasar una semana en Australia y Los Angeles aterrizó apenas un día antes del partido; o si derrotaron a los Vikings, que realizaron su proceso de aclimatación mediante métodos artificiales a nivel del mar, porque los jugadores de Kevin O'Connell batallaron para respirar en la altura y los de Shanahan no.

Pero los resultados son los resultados. Los Niners aplastaron a los Rams 27-7 en Australia y golearon a los Vikings 35-10 en México, lo que parece demostrar que lo que hicieron funcionó.

"Simplemente creo que somos muy adaptables", dijo Juszczyk. "Y realmente hacemos un gran trabajo, y creo que esto es algo que viene desde nuestro entrenador en jefe, al darle prioridad a lo que es importante en cada momento y hacer lo que sea necesario en ese instante para tener éxito y conseguir la victoria de esa semana. Creo que todo se remonta a ver esta temporada una semana a la vez. Y se trata de los obstáculos que tengamos cada semana; por ejemplo, esta semana tenemos Thanksgiving, así que es otro pequeño detalle que debemos saber manejar y afrontar.

"Somos muy buenos para lidiar con esas diferentes rutinas y esos pequeños obstáculos que se nos presentan".

Juszczyk será el primero en decirte que los jugadores y entrenadores no hicieron todo esto solos.

Hablé con él después de que los 49ers regresaron de Australia en septiembre, y me explicó los detalles del viaje de 18 horas y de la semana que pasaron allá. Me mostró cómo todo estaba organizado para que los jugadores sintieran que estaban jugando en casa para el día del partido, desde tener a sus familias con ellos hasta salir a cenar durante la semana.

El viaje a México, ya muy avanzada la temporada, fue diferente.

"Me daba risa: había una tina de hidromasaje y una tina de agua fría en un salón de baile junto a nuestra sala de reuniones", dijo Juszczyk. "Eso fue curioso. Tenían diferentes terapias de oxígeno. Llevamos a todo nuestro equipo de masajistas. Llevamos a nuestro equipo de acupuntura. Llevamos a nuestro equipo de terapia miofascial. Llevamos a nuestro equipo de drenaje linfático. Teníamos de todo".

Los Niners incluso organizaron distintas actividades para el día libre de los jugadores, el martes. Según Juszczyk, algunos fueron a pescar con mosca, otros jugaron golf, mientras que algunos más fueron de cacería de aves, al zoológico o a dar un paseo por la naturaleza. Y aunque muchos jugadores llevaron a sus familias a Australia para vivir aquella experiencia tan particular en septiembre, este viaje fue mucho más una salida entre hombres, ya que las familias se quedaron en casa.

Eso también ayudó a que el núcleo de jugadores de los Niners, que lleva tanto tiempo junto, siguiera estrechando lazos con los jóvenes y con veteranos recién llegados al equipo, como Keenan Allen.

"Ayuda a unir al grupo", dijo Juszczyk.

Además, claramente, la semana fue más bien un retiro en Colorado, el estado natal de Shanahan, que un viaje a México. Los Niners ni siquiera llegaron a la Ciudad de México hasta las primeras horas de la noche del sábado, donde tuvieron una cena de equipo a su llegada y después se fueron a dormir para estar listos para el partido del domingo.

Después llegó el día del partido, y sería difícil para un jugador medir cuánto ayudó toda esa preparación, pero sin duda no perjudicó.

"Siento que estaba aclimatado, pero eso no significa que no haya sentido la altitud en absoluto; definitivamente todavía la sentí un poco", dijo Juszczyk. "Pero después de hablar con algunos jugadores de los Vikings tras el partido, sentí que nosotros estábamos un poco más preparados".

Los resultados también parecen indicarlo. Y también sugieren que cierto veterano quizá quiera retractarse del mensaje que le envió a su entrenador en jefe cinco meses atrás.

"Sí, no pude haber estado más equivocado", dijo. "Estoy muy contento de que lo hayamos hecho".

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/11/2026, traducido al español para SI México.