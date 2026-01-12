Ronda de Comodines de la NFL: Los 49ers eliminan a los campeones Eagles y se mantiene con vida en los playoffs
Los San Francisco 49ers cumplieron con los pronósticos y vencieron como visitantes por 23-19 a los campeones Philadelphia Eagles, para avanzar a la Ronda Divisional de la NFC y mantener con vida su sueño de jugar el Super Bowl de esta temporada, que será en su estadio.
Con una actuación de dos touchdowns y 262 yardas de su quarterback, Brock Purdy, San Francisco se impuso en un duelo de volteretas y de paso cobró revancha del Juego de Campeonato de la NFC de 2022, cuando Philadelphia avanzó al partido por el título y dejó fuera a los 49ers.
La defensiva de los visitantes jugó un rol fundamental para sellar la victoria, sobre todo en el último minuto de partido, en el que obligaron a Jalen Hurts, mariscal de campo de Philadelphia, a hacer tres pases incompletos.
Los Eagles concluyen una campaña difícil, en la que sufrieron en ofensiva, llegaron apenas 44 veces a la zona roja esta temporada, la quinta menor cifra en la NFL, con un equipo que mantuvo a su base campeona del año pasado.
En tanto San Francisco sigue en la búsqueda de obtener su primer título desde 1994, luego de fallar en sus últimas clasificaciones al Super Bowl en 2019 y 2023.