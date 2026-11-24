Los San Francisco 49ers salieron de México con una victoria de 35-10 sobre Minnesota, una marca de 9-1 y un antecedente que aumenta considerablemente las expectativas: las cinco ocasiones anteriores en las que la franquicia comenzó una temporada con el mismo récord llegó, como mínimo, al Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional. Dos de aquellos equipos terminaron levantando el trofeo Vince Lombardi y otro alcanzó el Super Bowl.

La actuación en el Estadio Azteca confirmó que San Francisco no solamente está ganando partidos. Brock Purdy lanzó tres pases de anotación contra una de las defensivas más exigentes de la NFL, George Kittle llegó dos veces a la zona prometida, Mike Evans superó las 100 yardas y la defensiva consiguió dos intercambios de balón que terminaron por derrumbar a los Vikings.

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El triunfo fue el tercero consecutivo para un equipo que solamente ha perdido ante Atlanta durante toda la campaña. Después de comenzar con seis victorias, caer frente a los Falcons y llegar a su semana de descanso, los 49ers respondieron derrotando consecutivamente a Raiders, Cowboys y Vikings. La victoria en México también representó el triunfo número 100 de Kyle Shanahan como entrenador, contando la temporada regular y los playoffs.

Una transformación respecto a la temporada pasada

La diferencia con 2025 resulta considerable. Después de sus primeros 10 partidos de aquella campaña, San Francisco tenía marca de 6-4; actualmente está 9-1 en el mismo número de encuentros. El equipo anterior reaccionó durante la segunda mitad del calendario, ganó seis de sus últimos siete partidos y terminó 12-5, pero solamente consiguió el sexto lugar de la Conferencia Nacional.

Los 49ers vencieron 23-19 a Philadelphia como visitantes en la ronda de comodines, pero su temporada terminó de manera abrupta con una derrota de 41-6 ante Seattle en la ronda divisional. Aquel equipo fue competitivo, aunque sus lesiones y la irregularidad mostrada durante buena parte del calendario le impidieron colocarse entre los principales candidatos de la conferencia.

La versión de 2026 ha mostrado mayor estabilidad. San Francisco suma 316 puntos en 10 partidos, un promedio de 31.6 por encuentro, después de registrar 25.7 durante la campaña anterior. También produce 394.1 yardas por juego, casi 43 más que las 351.4 que promedió en 2025.

Purdy representa una de las principales diferencias. El quarterback solamente pudo disputar nueve partidos como titular durante la temporada pasada, pero ahora ha comenzado los primeros 10 y completado el 71 por ciento de sus envíos para 2 mil 624 yardas, 23 touchdowns y cinco intercepciones. Su índice de pasador de 118.2 refleja el control que ha tenido sobre una ofensiva cargada de alternativas.

La presencia de Christian McCaffrey y Kittle mantiene las bases del sistema de Shanahan, mientras Evans agregó una amenaza capaz de ganar duelos individuales. Ante Minnesota reapareció después de ausentarse por una lesión en el tendón de Aquiles y terminó con seis recepciones, 109 yardas y una anotación.

La defensiva también ha respondido en momentos importantes. San Francisco ha permitido 206 puntos y posee un diferencial de más 110. Frente a los Vikings, Ji’Ayir Brown devolvió una intercepción hasta la zona de anotación y Deommodore Lenoir provocó y recuperó un balón suelto de Justin Jefferson.

El antecedente histórico que aumenta las expectativas

La primera ocasión en la que San Francisco comenzó 9-1 fue en 1984. Aquel conjunto dirigido por Bill Walsh terminó la campaña regular con marca de 15-1 y posteriormente derrotó 38-16 a los Miami Dolphins en el Super Bowl XIX.

La historia se repitió en 1989. Los 49ers finalizaron 14-2 y completaron una de las postemporadas más dominantes de la historia, coronada con una victoria de 55-10 sobre Denver en el Super Bowl XXIV.

Los siguientes dos equipos no levantaron el trofeo, pero estuvieron cerca. San Francisco terminó 13-3 tanto en 1997 como en 2011 y en ambas ocasiones llegó al Juego de Campeonato de la NFC. El primero perdió contra Green Bay y el segundo fue eliminado 20-17 en tiempo extra por los New York Giants.

El antecedente más reciente es el de 2019, la primera gran campaña de Shanahan al frente de la franquicia. Los 49ers comenzaron 9-1, acabaron 13-3, obtuvieron el primer sembrado de la conferencia y avanzaron al Super Bowl LIV. Ahí llegaron al último cuarto con ventaja de 20-10, pero Kansas City respondió con 21 puntos consecutivos y ganó 31-20.

El balance de esos cinco antecedentes es contundente: dos campeonatos, una derrota en el Super Bowl y dos eliminaciones en la final de conferencia. Ningún equipo de los 49ers que comenzó 9-1 quedó fuera de los playoffs o fue eliminado antes del Juego de Campeonato de la NFC.

Eso no garantiza que la versión de 2026 tendrá el mismo desenlace. San Francisco todavía debe disputar encuentros divisionales contra Seattle, Rams y Arizona, además de visitar a los Chargers y Kansas City y recibir a Philadelphia. La parte final del calendario medirá si su gran comienzo puede transformarse en otra carrera profunda durante enero.

Los 49ers están tres victorias por encima del ritmo que llevaban después de 10 encuentros en 2025, tienen una ofensiva más productiva y cuentan con un Purdy saludable jugando a nivel de candidato al premio de Jugador Más Valioso. La victoria en México fue una celebración, pero también una advertencia para el resto de la NFL: cuando San Francisco comienza 9-1, su temporada acostumbra prolongarse hasta las últimas instancias.