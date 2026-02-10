Los Seahawks sabían que eran contendientes al Super Bowl antes que nadie
SANTA CLARA, California. — Las historias de discursos de entrenadores la noche previa al Super Bowl suelen crecer hasta convertirse en leyenda para los ganadores. Y, sin embargo, Mike Macdonald no sintió la necesidad de nada de eso cuando se paró frente a sus jugadores la noche del sábado, en el San Jose Marriott.
Les dijo que se apegaran a “nuestro proceso”. Les dijo que lo que vendría al día siguiente era algo que ya se habían ganado. Les pidió jugar, como siempre, sueltos y concentrados. Les pidió encadenar jugadas.
Macdonald fue deliberadamente rutinario con ellos.
Porque sabía que llegaba al Super Bowl LX con la baraja cargada.
“Sentí que, si dábamos nuestra mejor versión, teníamos una gran oportunidad de ganar el partido, así que enfoquémonos solo en ser eso”, dijo, recordando el discurso 24 horas después, en un momento tranquilo, recargado en un costado del túnel del Levi’s Stadium tras el Super Bowl LX. “Le dije al equipo que los amaba, lo cual les digo cada semana. Les dije que me vuelvo loco en mi oficina pensando en cosas tontas que correremos, y luego, cuando los veo, simplemente me siento mucho mejor. Porque así de increíbles son”.
Y resultó que lo que les dio el sábado por la noche fue más que suficiente. Una confirmación más de algo que ellos ya sabían: que lo que los había llevado hasta ahí era más que suficiente.
Los Seahawks son campeones del mundo, y su contundente paliza 29–13 sobre los Patriots dejó claro por qué Macdonald y sus jugadores se sentían así durante toda la semana. Es el roster que armó el gerente general John Schneider tras darse cuenta de que necesitaba volver a draftear a los mejores jugadores, en lugar de solo cubrir posiciones. Es la contratación de Macdonald y la ventaja esquemática que él y su staff aportan. Es lo conectados que están entre todos.
En pocas palabras, es un poco de todo lo que terminó por abrumar a New England el domingo.
Antes de un cuarto periodo lleno de empty calories, los Seahawks más que triplicaban a los Patriots en yardas (271 a 78), los triplicaban en primeros y diez (15 a 5) y los superaban 12–0 en el marcador. Lo único que mantenía el juego medianamente cerrado en ese punto era una orgullosa defensiva de los Patriots endureciéndose en la zona roja. Luego, en la cuarta jugada del último cuarto, Sam Darnold conectó con AJ Barner para el primer touchdown del partido, poniendo el 19–0. Para entonces, Drake Maye tenía casi tantas capturas recibidas (5) como pases completos (8).
La mayoría de las semanas, los Seahawks llegaban con ventaja en talento, esquema y dureza, y requirió mucha construcción en poco tiempo alcanzar ese punto. Pero ahora ya están ahí.
Schneider nunca había encabezado una búsqueda de entrenador antes de 2024, así que fue aprendiendo sobre la marcha. También escuchó durante el proceso e intentó ser paciente como uno de ocho equipos compitiendo por contratar a un nuevo head coach.
Debido a que los Seahawks no despidieron a Pete Carroll sino hasta más tarde en la primera semana posterior al final de la temporada, se perdieron la primera ventana para entrevistar al coordinador defensivo de los Ravens, quien se había convertido en un nombre candente en el circuito de entrenadores. Aun así, conforme Schneider avanzó en el proceso, siguió escuchando lo mismo, una y otra vez.
“Literalmente todos con los que hablé —[el entonces presidente de los Falcons] Rich McKay, [el GM de los Panthers] Dan Morgan, [el ejecutivo de los Titans] Chad Brinker, los tipos que tuvieron oportunidad de entrevistarlo antes que nosotros— todos decían: ‘Bro, sus personalidades encajarían increíble juntas’”, contó Schneider, con una Coors Light en la mano dentro del vestidor. “Muchos decían: ‘Nosotros vamos por un perfil ofensivo, así que no lo vamos a contratar’. Pero también decían que había sido una de las mejores entrevistas en las que habían estado”.
Así que Schneider esperó. Los Ravens cayeron ante los Chiefs en el juego de campeonato de la AFC el 28 de enero. Dos días después, y casi tres semanas después de que los Seahawks despidieran a Carroll, la cúpula de Seattle estaba en Baltimore para entrevistar a Macdonald. Al día siguiente, volaron a Macdonald a Seattle para una segunda entrevista y lo contrataron en el acto.
De inmediato, Schneider se dio cuenta de que todo lo que le habían dicho era cierto.
“Era increíblemente claro con sus ideas”, dijo Schneider.
Y esa visión casi clarividente para construir un programa no tardó en convertirse en un arma para el staff de Schneider.
El veterano gerente general ya había pasado por un proceso de reevaluación —uno que detallamos antes del juego por el título de la NFC esta temporada— en el que concluyó que con demasiada frecuencia había intentado tapar huecos, cuando necesitaba concentrarse simplemente en adquirir a los pura sangre necesarios para ganar la carrera de la NFL. Eso, sumado al botín obtenido en el intercambio de Russell Wilson, sentó una base de talento con jugadores como Jaxon Smith-Njigba, Devon Witherspoon y Charles Cross ya en el roster.
La llegada de Macdonald le permitió a Schneider afinar en los detalles. Eso aplicó tanto al mercado de veteranos, con las adquisiciones de DeMarcus Lawrence, Ernest Jones IV y Cooper Kupp, como al draft, con selecciones altas como Byron Murphy, Nick Emmanwori y Grey Zabel.
Igual de importante, tal como le habían dicho todos a Schneider, él y Macdonald encajaban a la perfección y, por lo tanto, gran parte de la infraestructura que Schneider y Carroll habían construido juntos durante una década y media se mantendría, con jefes de departamento clave —como el responsable de desarrollo de jugadores, Maurice Kelly, y el director de relaciones públicas, Dave Pearson— permaneciendo en sus puestos. Eso solo aceleró la rapidez con la que todo se consolidó.
“Quiero decir, llegó para reemplazar a un coach icónico, y eso es difícil, hermano”, dijo Schneider. “Es algo muy complicado. En mi opinión, Pete es un entrenador de Salón de la Fama. Es una situación dura a la que llegar. Así que nos tomó tiempo definir quién se quedaba y quién no, y eso no sucede de la noche a la mañana. Pero él es muy auténtico. Y eso es justo lo que buscábamos. Yo busco gente auténtica. Y creo que Mike es eso, más que nadie”.
Ese fue el otro gran elemento que encajó de manera absoluta.
Sam Darnold recibió una buena oferta para volver a Minnesota el año pasado: los Vikings le habían dado un hogar cómodo, donde había vivido una temporada de explosión en 2024. Pero después de todo lo que había pasado, jugando para cuatro equipos en cuatro años, quería un lugar donde pudiera echar raíces.
Tras romperse las negociaciones contractuales con Geno Smith, Seattle pudo darle esa oportunidad a Darnold. Y Darnold sabía que, después de tres años en New York, dos en Carolina, uno en San Francisco y el gran paso por Minnesota, estaba más preparado que nunca para ser el referente de un equipo como Seattle, que parecía acercarse cada vez más a una auténtica contienda por el campeonato.
Curiosamente, pudo haberlo demostrado por primera vez en su peor partido del año, ante un rival que lo había destrozado en su último juego como Viking.
En el primero de los tres enfrentamientos de Seattle contra los Rams, Darnold lanzó cuatro intercepciones y entró a los últimos seis minutos abajo 21–12, con el balón en su propia yarda 16. Respondió guiando a Seattle en una serie de 84 yardas en 11 jugadas para poner el marcador 21–19. Luego llevó al equipo desde su propia yarda 1 hasta la yarda 43 de los Rams, en el último 1:41, para preparar un intento de gol de campo ganador de 61 yardas por parte de Jason Myers. La patada fue fallada, pero el punto quedó claro: esta versión de Darnold no se derrumbaría.
“Creo que realmente he crecido porque he cometido esos errores”, me dijo Darnold, mientras caminaba por el estadio después del partido. “Hubo algunos años en New York en los que me gustaría poder recuperar muchas jugadas. Pero siempre despertaba a la mañana siguiente. Y sigues adelante, la vida continúa. Y tener una gran familia, una gran prometida como Katie, saber que ella siempre va a estar en casa esperándome, esas son las cosas especiales cuando atraviesas momentos difíciles. Ya sea durante el partido o después, son esas cosas en las que piensas.
“Este juego es increíble y me ha dado mucho, pero hay más. Me recuerda un poco a lo que dijo Scottie Scheffler el año pasado, no sé si lo viste, pero hay más en la vida que solo el fútbol. Y creo que tener esa comprensión me ayuda a salir adelante en los momentos complicados y también me permite mantener los pies en la tierra cuando las cosas van bien”.
Sin duda, eso le ayudó el domingo, cuando más lo necesitaba.
Una defensiva de los Patriots en racha encontró la manera, en la primera mitad, de prácticamente desaparecer a Smith-Njigba (1 recepción, 4 yardas) y de cambiarle constantemente la imagen a Darnold. Así que, antes de que Bad Bunny subiera al escenario del Super Bowl, Darnold estaba 9 de 22 para 88 yardas y un passer rating de 52.8, luciendo como la sombra del jugador que había sido dos semanas antes ante los Rams.
Pero esta versión de Darnold no se quebró. La apuesta de Macdonald y Schneider —de que sería mejor gracias a todas las experiencias que había acumulado, y de que el talento seguía intacto, algo que ellos mismos comprobaron un año antes en una victoria de Minnesota en Lumen Field— se pagó una última vez.
Un inicio encendido de Darnold en el tercer cuarto impulsó una serie de 10 jugadas y 69 yardas para poner el marcador 12–0, con pases de 16 yardas a Rashid Shaheed y a Smith-Njigba, y una pantalla de 20 yardas al MVP del Super Bowl, Kenneth Walker III, que marcó el tono de la segunda mitad. Luego, al comienzo del cuarto periodo, un dardo en tercera y nueve hacia Cooper Kupp movió las cadenas y un pase de touchdown de 16 yardas a Barner (más sobre eso en un momento) prácticamente terminó con cualquier esperanza que le quedara a New England.
Una vez más, Darnold resistió y salió del otro lado. Y, de forma refrescante, esto no se trató de una redención personal. Se trató de responder por sus compañeros, de mejorar constantemente y de saber quién era. No fue su mejor noche, pero fue suficiente.
“Somos campeones del Super Bowl y la gente aun así va a encontrar algo que decir sobre lo que no hice esta noche”, me dijo Darnold. “Y yo ya sé lo que no hice. No lancé el balón como quería hoy. Pero nuestra defensiva nos respaldó e hicimos las jugadas suficientes para ganar el partido. Soy muy, muy duro conmigo mismo en ese sentido. Pero, al mismo tiempo, no hay nada que alguien pueda decir de mí que yo no sepa ya.
“Y la gente puede minimizar mi talento o mi capacidad. Yo sé que no es verdad. Soy un gran jugador, y lo he sabido desde hace mucho tiempo. Y poder juntar todo, estar en un equipo realmente bueno, con una gran defensiva y grandes entrenadores, es algo especial. Y creo que es especial precisamente por los tipos que tenemos en el vestidor y el staff de coaches”.
En pocas palabras, para Darnold, esto no se trató de él. Se trató de su equipo.
Contra los Rams, hace dos semanas, necesitaban que fuera una superestrella, y lo fue. En esta noche, necesitaban menos lanzamientos, pero un par de pases realmente grandes y que Darnold cuidara el balón el resto del tiempo. También cumplió con eso. Por eso, quienes están dentro del equipo lo aprecian tanto: Darnold nunca convirtió nada de esto en algo personal.
“Simplemente siguió siendo el mismo tipo, siguió siendo un gran líder”, dijo Macdonald. “Probablemente es lo más feliz que he estado por alguien, porque me cansa escuchar a la gente hablar de él. Sé que a él no le molesta, pero a nosotros nos vuelve locos”.
Ahora pueden llamarlo como quieran. Pero tienen que llamarlo campeón.
Darnold, y todos estos jugadores, también contaron con la ayuda de los entrenadores.
Los coaches, por supuesto, te dirán que los jugadores fueron lo principal, y tienen razón. Pero incluso el domingo hubo momentos en los que Macdonald y su staff brillaron.
El primero, claro, fue el plan de juego general contra los Patriots. Los Seahawks querían frenar el ataque terrestre de New England sin salir de sus formaciones nickel y dime, lo que significaba que el novato limitado físicamente, Emmanwori, tendría que ser enorme. Eso, esperaban, crearía situaciones de largo yardaje en las que Macdonald y el coordinador defensivo Aden Durde pudieran mandar presiones y cambiarle la imagen a Maye.
Quizá la clave más grande de todas fue jugar de manera desinteresada: no sobreextenderse en busca de capturas y dejar huecos para que Maye pudiera alargar las jugadas.
“Lo que hicimos bien fue simplemente colapsar la bolsa, lo que le dejó muy pocos espacios para dar el paso al frente”, explicó el liniero defensivo All-Pro Leonard Williams. “Y cuando intentaba subir en la bolsa, se encontraba con nuestros compañeros. Hicimos un gran trabajo presionando como una sola unidad. No hubo cazadores individuales hoy. Realmente lo hicimos juntos, como uno solo”.
Tal vez la jugada más importante al inicio, la que marcó el tono de la noche, llegó a partir de un ajuste que Macdonald y Durde hicieron durante la semana: querían probar la capacidad atlética del interior de la línea de los Patriots enviando velocidad por el centro. Diseñaron un blitz para lograrlo, con Witherspoon cerrándose por dentro del tackle desde la posición de slot.
Macdonald lo cantó en una tercera y 15 desde la yarda 48 de los Seahawks, en la segunda posesión de los Patriots, y Witherspoon pasó como flecha junto al tackle Morgan Moses, enterrando a Maye para una pérdida de 10 yardas. A partir de ese momento, con cuatro minutos por jugar en el primer cuarto, y hasta el inicio del cuarto periodo, los Patriots conseguirían apenas un primer y diez. Y todo vino después de que los Seahawks cortocircuitaran la primera serie ofensiva de New England con una captura de 10 yardas sobre Maye.
“Es cuestión de cuándo, no de si va a pasar”, dijo Lawrence después. “Cuando tienes tantos dogs en el vestidor, sabes que alguien va a ser cazado. Y no tienes mucho tiempo para sostener el balón”.
Por supuesto, mucho influyó en eso: los Seahawks lograron limitar a los Patriots a solo 79 yardas por tierra, viviendo en formaciones nickel, con Emmanwori luciendo muy parecido a sí mismo. Para cuando Maye pudo soltarse un poco, ya en el cuarto periodo, era demasiado poco y demasiado tarde.
Y así como la fuerza de la defensiva se reflejó en el plan que armaron Durde y Macdonald, el coordinador ofensivo en puerta de los Raiders, Klint Kubiak, le dio a la ofensiva lo que necesitaba justo cuando importaba.
En la ya mencionada secuencia de dos jugadas que terminó en el primer touchdown del partido, hubo una interesante yuxtaposición en el play-calling. El primer pase, a Kupp, vino de una jugada básica, una que la ofensiva de los Seahawks ha ejecutado con éxito incluso contra su propia defensiva en los entrenamientos, y que el equipo ha corrido una y otra vez. El segundo, el touchdown a Barner, fue todo lo contrario: una jugada instalada esa misma semana para atacar una debilidad que esperaban encontrar en la cobertura de New England.
Los Seahawks habían notado cómo los Patriots jugaban una Cover 3 match —es decir, una zona en la que los defensores toman a los receptores que cruzan por su área—. Así que Kubiak quiso crear un concepto, a partir de una jugada terrestre base, la vieja outside zone del sistema Shanahan, para castigar eso. Y con Smith-Njigba en el vestidor siendo evaluado por una posible conmoción, y el balón en la yarda 16 con 13:29 por jugar, necesitaba esa jugada para que Seattle finalmente llegara a la zona de anotación.
Y así fue. Al snap, el corner del lado izquierdo de Seattle, Christian Gonzalez, siguió a Kupp en una ruta over; el linebacker de los Patriots, Jack Gibbens, atacó demasiado agresivo la carrera, y Barner se filtró por detrás en una ruta flag para un touchdown caminando.
“Fue algo nuevo que instalamos, que vimos que podía funcionar contra esta defensiva, y especialmente por lo mucho que habíamos estado corriendo esa jugada terrestre”, explicó Darnold. “Se trató de vender bien la carrera, y A.J. hizo un gran trabajo al soltarse y completar una gran recepción”.
Así que sí, se trató de los jugadores.
Pero en dos jugadas clave, los Seahawks ganaron con esquema. Y eso solo subrayó todo lo que representó esta noche gloriosa para Seattle.
La realidad es que desde hace tiempo, los jugadores de los Seahawks tenían una idea clara de lo que era posible.
“El momento me cayó durante el training camp”, dijo Lawrence. “Sé que hice algunos comentarios en la temporada baja, de que íbamos a ganar el Super Bowl aquí. Lo dije tal cual. En ese momento, en realidad no sabía qué teníamos como equipo. Pero cuando pude alinearme y vivir el proceso del training camp con el grupo, definitivamente lo supe. Fue como decir: ‘Oh, esto va a ser especial’”.
Y lo ha sido.
“No es que yo sepa realmente qué decía la gente sobre nosotros en la pretemporada, solo sé que no nos escogieron para ganar el Super Bowl”, dijo Darnold. “Pero yo sabía lo que teníamos. Veía a nuestros jugadores, todas las armas que tenemos en posiciones de habilidad y, obviamente, nuestra defensiva, que es estelar, y pensaba: ¿por qué no podríamos ganar muchos partidos este año?”
La clave, sin embargo, es que el líder, tan firme como cualquiera, no estaba poniendo atención a nada de eso.
Solo quería que cada faceta del equipo siguiera mejorando. Así que, al final, realmente no había muchas debilidades de las que hablar: era simplemente un equipo capaz de ganar cualquier tipo de pelea.
Los Seahawks ganaron en la ronda divisional con una demostración impresionante de poder, borrando a los 49ers del campo, poniendo el marcador 17–0 en un abrir y cerrar de ojos y navegando sin problemas hacia la victoria. Luego ganaron el juego por el título de la NFC superando en un tiroteo de nueva era al MVP de la NFL, Matthew Stafford, con Darnold en un papel protagónico. Y después, el domingo, el acto final de los Seahawks llegó en una auténtica pelea en el lodo, un partido que Seattle trabajó con paciencia hasta tomar el control total.
Y si quieres centrarte específicamente en lo del domingo, basta con ver quiénes fueron las estrellas: Walker, Witherspoon y Hall, mientras que jugadores como el Jugador Ofensivo del Año de la NFL, Smith-Njigba, tuvieron roles estadísticos más discretos, pero aun así se partieron el alma para que otros brillaran.
“Quiero decir, todo el año, como sea que tengamos que hacerlo para sacarlo adelante, lo vamos a hacer”, dijo Smith-Njigba, después de que la mayor parte del vestidor ya se había vaciado. “Viste a K9 [Walker] volverse loco hoy. Estoy súper feliz por él, súper feliz por todo el equipo. Hicimos lo que fuera necesario para ganar hoy y eso es lo que viste. … Amo a este equipo. Amo ser parte de este equipo, y lo que sea que me pidan, solo quiero poder estar ahí para ellos.
“Y tal vez hoy no fue mi día, pero soy campeón del mundo. Y eso es lo que importa. Para eso trabajo todo el año. Tenemos un gran equipo, no se trata de mí, se trata de nuestro equipo. Y estoy muy orgulloso de este equipo y de formar parte de él”.
Ese equipo, al final, es exactamente el que Macdonald imaginó que sería cuando preparó aquel discurso del sábado por la noche: uno cuya mejor versión les daría una gran oportunidad de ganarlo todo.
La noche del domingo, hicieron justo eso.
Y lo mejor de todo es que no fue una sola cosa lo que los llevó hasta ahí. Fue todo, y fueron todos.