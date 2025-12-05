Surge un nuevo No. 1 en nuestro ranking de quarterbacks de la NFL del 2025
La NFL le está dando un nuevo significado al término “paridad”.
Durante años, paridad significaba ver a algunos equipos nuevos en los playoffs de ambas conferencias, alguien que pasaba de último lugar a primero y un par de nuevas estrellas generando revuelo. Pero esta temporada, ya sea desde una perspectiva individual o colectiva, la paridad de pronto implica una transformación total semana a semana, volviendo imposible determinar quién es realmente bueno, quién no y qué es lo que de verdad importa.
Pero la paridad no tiene nada contra Matthew Stafford, de 37 años, quien llegó a la temporada después de un verano lidiando con problemas de espalda que lo dejaron fuera de la pretemporada. Luego inició la campaña regular, y Stafford se encendió.
Tras 12 semanas, está codo a codo con Drake Maye, de los Patriots, por los honores de MVP. El excampeón del Super Bowl ha lanzado 32 pases de touchdown —líder en la NFL— por solo cuatro intercepciones, ayudando a los Rams a un récord de 9–3 en la cima de la NFC West junto a los Seahawks.
Stafford cuenta con uno de los mejores dúos de receptores en Davante Adams y Puka Nacua; el primero lidera la NFL con 14 recepciones de touchdown, mientras que Nacua es tercero en yardas con 1,019 a pesar de haber disputado solo 11 partidos.
Desafortunadamente, comenzamos por el extremo equivocado del ranking, lo que nos lleva a Minneapolis.
32. J.J. McCarthy, Minnesota Vikings
Última posición: 26
McCarthy ha sido un desastre en sus primeros seis juegos como titular con los Vikings. El seleccionado de primera ronda en 2024, procedente de Michigan, apenas ha completado 54.1% de sus pases para 5.8 yardas por intento, cifras que se ubican en los puestos 45 y 43, respectivamente, entre quarterbacks con al menos un inicio esta temporada. McCarthy también suma seis pases de touchdown contra 10 intercepciones, reflejando por completo el colapso que ha sido esta campaña para unos Minnesota de 4–8.
31. Shedeur Sanders, Cleveland Browns
Última posición: N/A
Sanders finalmente tiene el puesto de titular después de ver a los Browns entregar primero las riendas a Joe Flacco y Dillon Gabriel. En tres apariciones (dos inicios), Sanders ha completado 50.6% de sus envíos con dos touchdowns y dos intercepciones. También presume un QBR de 7.7 y un EPA de -29.2.
30. Cam Ward, Tennessee Titans
Última posición: 30
La primera selección global, Ward, ha sido colocado en una situación imposible. Los Titans están 1–11, despidieron a su head coach, Brian Callahan, tras seis semanas, y los principales generadores ofensivos son Tony Pollard y Chig Okonkwo. Es un desastre en toda regla, pero Ward tampoco ha ayudado mucho, ubicándose cómodamente en el último lugar entre 33 quarterbacks calificados con un EPA de -130.1. Además, solo tiene siete pases de touchdown en 12 inicios.
29. Tyler Shough, New Orleans Saints
Última posición: 32
Shough ha iniciado cinco partidos con los Saints y, en general, su desempeño ha sido poco inspirador. Aunque la selección de segunda ronda proveniente de Louisville no ha sido un desastre, tampoco ha cambiado el panorama a largo plazo para New Orleans, que sigue necesitando una solución definitiva en la posición. Shough suma cinco pases de touchdown y cuatro intercepciones, y solo una vez ha superado las 7.5 yardas por intento o un rating de quarterback de 100.0.
28. Tyrod Taylor, New York Jets
Última posición: N/A
Taylor es un suplente excelente y un titular poco convincente. Reemplazando al inefectivo Justin Fields, ha iniciado los últimos dos juegos para los Jets y ha cumplido, registrando un EPA de -0.5 en ese lapso. Después de esta temporada, New York volverá a buscar una solución permanente en la posición, algo que los Jets persiguen desde los días de Joe Namath.
27. Kirk Cousins, Atlanta Falcons
Última posición: N/A
Tras esta temporada, los Falcons pueden liberar a Cousins y poner fin a uno de los contratos más desastrosos en la historia reciente de la NFL, uno en el que Atlanta firmó al exjugador de los Vikings por cuatro años y hasta $180 millones, incluyendo $110 millones garantizados. Cousins llegó al año como suplente del jugador de segundo año Michael Penix Jr., pero ha regresado al campo por la cirugía de rodilla de Penix. En cinco apariciones esta temporada, Cousins solo ha registrado un EPA positivo una vez, en la derrota de la Semana 13 ante los Jets.
26. Marcus Mariota, Washington Commanders
Última posición: 27
Mariota, segunda selección global del draft 2015 por los Titans, alguna vez fue considerado un quarterback franquicia, pero no logró consolidarse. Sin embargo, ha demostrado ser uno de los suplentes más confiables de la liga, algo evidente en su aporte detrás de Jayden Daniels en Washington. Esta temporada, Mariota tiene marca de apenas 1–5, pero su nivel ha sido competente, con 1,607 yardas totales y 10 touchdowns. A sus 32 años, tiene un largo futuro como suplente de calidad.
25. Bryce Young, Carolina Panthers
Última posición: 28
Los Panthers están 7–6, pero no gracias a Young, quien se ubica 27º en EPA (-36.2) y solo ha superado las 210 yardas por aire en dos partidos en toda la temporada. Contra los Rams en la Semana 13, la primera selección del draft 2023 dio un paso al frente con tres pases de touchdown en una victoria 31–28, pero su rendimiento general sigue siendo el de un titular al borde.
24. Tua Tagovailoa, Miami Dolphins
Última posición: 23
Ha sido una temporada fea para los Dolphins, en gran parte porque Tagovailoa atraviesa la peor campaña de su carrera. El veterano suma 17 pases de touchdown y 14 intercepciones, empatado con Geno Smith en el peor registro de la NFL. Tagovailoa tiene cuatro partidos con múltiples intercepciones y solo uno con más de 300 yardas por aire, una derrota en la Semana 2 ante los Patriots.
23. Geno Smith, Las Vegas Raiders
Última posición: 22
Los Raiders entregaron una selección de tercera ronda a los Seahawks por Smith, y ha sido un desastre. Smith luce como si hubiera llegado al final del camino a sus 35 años, lanzando 14 intercepciones mientras guía a Las Vegas a una marca de 2–10. Su EPA de -80.0 solo es mejor que el de Ward, ubicándose justo detrás de Gabriel y Flacco. Con dos años restantes en su contrato, los Raiders podrían verse obligados a absorber $18.5 millones en dinero muerto y seguir adelante.
22. Jacoby Brissett, Arizona Cardinals
Última posición: N/A
Brissett ha iniciado siete partidos como reemplazo de Kyler Murray, y ha hecho un trabajo sobresaliente. Los Cardinals están en caída libre con un 3–9, pero Arizona ha recibido un rendimiento sólido de Brissett, quien ha completado 67.6% de sus pases para 2,188 yardas, 13 touchdowns y cuatro intercepciones. Tras esta temporada, Brissett podría tener la oportunidad de iniciar dependiendo del futuro de Murray.
21. Jaxson Dart, New York Giants
Última posición: 24
Dart necesita mantenerse sano después de recibir múltiples golpes fuertes y sufrir un par de conmociones, pero su talento es innegable. Los Giants son un desastre, pero Dart es la línea de esperanza, registrando el 17º mejor EPA (+2.8) como novato. También acumula 1,893 yardas en ocho inicios con 18 touchdowns totales contra solo tres intercepciones.
20. Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars
Última posición: 20
Los Jaguars están viviendo una temporada de ensueño con marca de 8–4 y el liderato en la ultra competitiva AFC South, pero Lawrence ha sido más pasajero que conductor. Alguna vez visto como un prospecto infalible al salir de Clemson, Lawrence ocupa el puesto 28 en EPA (-45.5), con 16 touchdowns, 11 intercepciones y una efectividad de apenas 59.7% en pases completos.
19. Brock Purdy, San Francisco 49ers
Última posición: N/A
Purdy solo ha jugado cinco partidos esta temporada debido a un severo caso de turf toe. Los Niners están 9–4, pero no gracias a Purdy, quien ha lanzado siete intercepciones, incluyendo tres juegos con al menos dos pases entregados. Después de registrar números de EPA por dropback de +0.17, +0.24 y +0.13 en sus primeras tres temporadas, esa cifra cayó a +0.04 en 2025.
18. Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers
Última posición: 14
Rodgers está claramente en el final de su carrera rumbo al Salón de la Fama. Los Steelers están 6–6, y aunque la defensiva ocupa el puesto 28, la ofensiva es un ataque sin chispa. Rodgers está empatado en el último lugar con 5.8 yardas aéreas pretendidas por intento, además de ubicarse 27° en CPOE (-2.0%) y 25° en EPA (-30.0). Con Rodgers reacio a desafiar a las defensas y Pittsburgh sin armas confiables más allá de DK Metcalf, el coach Mike Tomlin podría terminar con su primera temporada perdedora.
17. Bo Nix, Denver Broncos
Última posición: 19
Nix es una de las evaluaciones más complicadas. En su segunda temporada, los Broncos están 10–2, pero Nix divide opiniones. La dicotomía se refleja en sus métricas: 12° en EPA (+12.7), 30° en CPOE (-3.6%), 28° en YPA (6.3) y 27° en porcentaje de pases completos (61.6%). Con cinco juegos restantes antes de los playoffs, Denver necesita que Nix encuentre su mejor versión.
16. Caleb Williams, Chicago Bears
Última posición: 16
Los Bears están 9–3, pero Williams sigue batallando, algo evidente luego de que el coach Ben Johnson hablara esta semana sobre la necesidad de mejorar el ataque aéreo. Williams solo ha completado 58.1% de sus envíos, un alarmante -8.5% de CPOE. Ha hecho un buen trabajo evitando intercepciones —solo tiene cinco—, pero no es él quien impulsa el resurgimiento de Chicago.
15. Jalen Hurts, Philadelphia Eagles
Última posición: 13
Hurts está teniendo la temporada más desconcertante de cualquier jugador en la lista. Los Eagles están 8–4 y son los campeones defensores del Super Bowl, pero todos piden el despido del coordinador ofensivo Kevin Patullo, pese a que la ofensiva es primera en tres-and-outs forzados. Hurts presume buenas estadísticas superficiales —19 pases de touchdown y dos intercepciones—, pero su EPA cayó de +52.1 a +6.2 respecto al año pasado. Philadelphia solo ha generado 15 puntos en los últimos seis cuartos, en un par de derrotas.
14. Daniel Jones, Indianapolis Colts
Última posición: 10
Jones comenzó la temporada de forma mágica, pero ahora está cayendo de vuelta a tierra. No ha registrado un EPA positivo en ninguno de los últimos cuatro juegos de los Colts, un tramo en el que Indianapolis tiene marca de 1–3. Jones también ha sufrido 13 capturas en ese lapso, luego de solo nueve en los primeros ocho partidos. Jugando con una fractura de peroné, Jones exhibe una enorme dureza, pero también está comenzando a parecerse al jugador que vimos en los Giants.
13. Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers
Última posición: 8
Mayfield fue candidato temprano al MVP, pero ese argumento se ha desplomado en las últimas semanas. En los últimos seis juegos de los Buccaneers, Mayfield solo ha registrado EPA positivo una vez, mientras Tampa Bay tiene marca de 3–5 en sus últimos ocho encuentros. La ofensiva ha sufrido múltiples lesiones, incluyendo a los receptores Mike Evans, Chris Godwin y Jalen McMillan. Aun así, Mayfield también ha tenido problemas: no supera las 7.0 yardas por intento desde la Semana 6.
12. C.J. Stroud, Houston Texans
Última posición: 15
Stroud solo ha lanzado 11 touchdowns contra seis intercepciones en nueve inicios, pero está jugando mejor de lo que indican esos números. Está en positivo tanto en CPOE (+1.3) como en EPA (+24.4), pese a contar solo con un arma confiable: el receptor Nico Collins. Mientras la defensiva de Houston ha acaparado los reflectores —con justicia—, el nivel de Stroud es lo único que mantiene con vida a los Texans del lado ofensivo.
11. Sam Darnold, Seattle Seahawks
Última posición: 5
Darnold ha sido una inversión magnífica para Seattle, ayudando a los Seahawks a un récord de 9–3 y a compartir la cima de la NFC West. Ha bajado algunos puestos en el ranking debido a su colapso de cuatro intercepciones ante los Rams en la Semana 11, además de tener solo tres pases de touchdown en los últimos cuatro partidos. Aun así, Darnold está demostrando que no fue un fenómeno de un solo año en Minnesota.
10. Justin Herbert, Los Angeles Chargers
Última posición: 12
Herbert está jugando un buen futbol americano pese a estar en una situación imposible. Sin los tackles estelares Joe Alt y Rashawn Slater, Herbert ha sido presionado 196 veces, la mayor cantidad en la NFL. También juega con una fractura en la mano izquierda. En lo que va del año, suma 21 touchdowns contra 10 intercepciones, con un EPA de +10.8, muy por debajo de los +53.7 que registró en 2024.