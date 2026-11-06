Haliburton y las bajas de los Pacers para el juego de la NBA en México

Tyrese Haliburton, base de los Indiana Pacers, se perderá el partido del sábado ante los Denver Nuggets en la Arena CDMX, en la primera visita de su equipo a México, por una distensión en el isquiotibial izquierdo que lo tendrá fuera de las duelas al menos dos semanas, según el entrenador Rick Carlisle.

“No creo que sea realista que juegue antes de eso”, declaró Carlisle el 28 de octubre sobre el plazo de recuperación.

El dos veces All-Star se lesionó después de jugar los primeros cuatro partidos de la temporada, en los que promedió 21.8 puntos y 9.5 asistencias. Volvía de perderse toda la campaña 2025-26 por la rotura del tendón de Aquiles derecho que sufrió en las Finales de 2025 contra Oklahoma City.

¿Qué otros jugadores de Indiana Pacers están lesionados?

Ben Sheppard, uno de los principales jugadores de la segunda unidad de Indiana, tampoco estará en la Ciudad de México. El escolta, que aporta defensa perimetral y tiros de tres puntos desde la banca, disputó 65 partidos la temporada pasada, con promedios de 7.1 puntos y 3.0 rebotes. Fue operado a finales de octubre por una rotura de menisco en la rodilla izquierda y, según Carlisle, estará fuera varios meses.

Johnny Furphy, joven escolta y alero australiano que había ganado espacio en la rotación de Indiana, sigue fuera tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en febrero. En la temporada 2025-26 disputó 35 partidos, 21 como titular, con promedios de 5.1 puntos y 4.4 rebotes. Aunque ya retomó los entrenamientos con la filial de los Pacers en la G League, todavía no tiene una fecha confirmada de regreso.

T.J. McConnell, uno de los principales relevos de los Pacers, continúa en evaluación. El base no ha jugado esta temporada por una lesión en el isquiotibial derecho y su regreso sigue pendiente.

Kelly Oubre Jr., uno de los principales relevos exteriores de Indiana y encargado de aportar anotación y defensa desde la segunda unidad, también es duda. El alero promedia 9.4 puntos y 2.6 rebotes en 23.2 minutos por partido esta temporada. Se perdió los últimos dos encuentros, primero por una contusión en la rodilla izquierda y después por una contusión en la pantorrilla izquierda que le impidió enfrentar a Memphis el miércoles. Su disponibilidad para el partido en México todavía está en duda.

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Los Pacers llegaron al partido del lunes contra Atlanta con apenas seis jugadores disponibles, entre lesiones, enfermedades y descansos programados, y aun así compitieron hasta el final antes de perder 108-104.

Dos días después, Indiana recuperó a seis elementos y venció 107-103 a Memphis para cortar una racha de cinco derrotas. Andrew Nembhard terminó con 22 puntos, Pascal Siakam con 20 y Aaron Nesmith con 16, incluido el triple decisivo a 28 segundos del final.

Ivica Zubac y Obi Toppin también regresaron tras perderse partidos por lesiones de tobillo y espalda, respectivamente.

El lunes, Indiana apenas completó seis jugadores. El sábado llegará a la Arena CDMX con buena parte de su rotación de vuelta, pero sin el base que la organiza.