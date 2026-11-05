México es el país que más partidos de la NBA ha recibido fuera de Estados Unidos y Canadá, pero perdió los dos encuentros por temporada que recibió durante cuatro campañas. Aunque cada duelo llena la arena y suma unos 30 millones de aficionados en el país, la liga ahora reparte sus partidos en más mercados.

"Cuando eres una liga global, desde luego es una competencia constante por juegos. México es privilegiado porque siempre ha estado en las prioridades de la liga para traer juegos aquí", explicó Raúl Zárraga, vicepresidente sénior y responsable de Operaciones de la NBA en América Latina y Canadá, en entrevista con Sports Illustrated México.

El directivo aseguró que la fórmula actual le funciona a la organización: un partido de la NBA al año y la temporada de Capitanes de Ciudad de México en la G League.

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¿Cómo llegó México a tener dos partidos por temporada?

La relación comenzó en octubre de 1992, cuando los Houston Rockets y los Dallas Mavericks jugaron un partido de pretemporada en el Palacio de los Deportes. Los dos equipos regresaron el 6 de diciembre de 1997 para el primer encuentro oficial de temporada regular en México, que Houston ganó 108-106 con un doble-doble de 19 puntos y 17 rebotes de Charles Barkley.

Los partidos de exhibición siguieron en los años posteriores, y los encuentros oficiales regresaron con la Arena Ciudad de México, inaugurada en 2012, aunque su primera cita con la NBA terminó antes de empezar: el 4 de diciembre de 2013, el Spurs-Timberwolves se suspendió minutos antes del salto inicial por el humo de un incendio en un generador eléctrico.

La NBA volvió en noviembre de 2014, con un triunfo de Houston sobre Minnesota, y en diciembre de 2015 Boston venció a Sacramento. Entre las campañas 2016-17 y 2019-20, México recibió dos partidos por temporada, la etapa de mayor crecimiento en el país.

En enero de 2017, Phoenix enfrentó a Dallas y a San Antonio, como parte de la campaña 2016-17, y en diciembre de ese año Brooklyn jugó contra Oklahoma City y Miami, ya en la 2017-18. El 2017 fue el único año natural con cuatro encuentros oficiales en México, aunque de dos campañas distintas.

La racha siguió en 2018 y terminó en diciembre de 2019, cuando Dallas enfrentó a Detroit y San Antonio a Phoenix, la primera edición con cuatro franquicias distintas en una misma temporada.

La pandemia frenó los partidos internacionales de la liga. Cuando la NBA volvió a México en diciembre de 2022, con Miami frente a San Antonio, el calendario contemplaba un solo encuentro; la misma fórmula se repitió en 2023, 2024, 2025 y ahora en 2026.

¿Quién compite con México por los partidos?

El cambio coincide con la expansión de la NBA hacia otros mercados. Zárraga explicó que México ahora comparte el calendario internacional con países de Europa y Asia, además de las actividades que la liga organiza en otras regiones.

Europa es una muestra del tamaño de esa competencia. En enero de 2026, Orlando y Memphis jugaron en Berlín y Londres, la primera vez que la NBA llevó partidos oficiales a dos ciudades europeas en una misma campaña. Los dos se agotaron y, según la liga, compraron boletos aficionados de 62 países y territorios.

La audiencia televisiva también creció: el partido de Londres tuvo un aumento del 90 por ciento respecto al último NBA London Game, de 2019, y el de Berlín fue el partido de temporada regular más visto hasta entonces en Alemania. La liga ya tiene compromisos para seguir esa ruta: París y Manchester recibirán partidos oficiales en enero de 2027, y Berlín y París aparecen en el calendario de 2028.

Zárraga explicó que hoy más mercados piden un partido de la NBA y aun así México conserva el suyo.

"Esta fórmula ha funcionado bastante bien, los aficionados claramente han respondido de una manera admirable", señaló.

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¿Alcanza Capitanes para compensar el segundo juego?

Para la NBA, su presencia en México se amplió gracias a Capitanes, que en 2021 se convirtió en el primer equipo de la G League fuera de Estados Unidos y Canadá. El equipo tendrá 24 partidos como local en la Arena CDMX durante la campaña 2026-27, según Zárraga, incluidos los del Tip-Off Tournament, la competencia que precede a la temporada regular de la liga de desarrollo.

"Te ofrezco 24 juegos de Capitanes en la Ciudad de México, en la misma arena en donde juegan los equipos de la NBA", dijo Zárraga.

El directivo admitió que hay diferencias de talento entre las dos ligas, pero dijo que ir a un partido de Capitanes se parece cada vez más a ir a uno de la NBA.

"Esos elementos balancean la oferta que quizás a lo mejor alguien llegara a extrañar un segundo juego", añadió.

El sábado 7 de noviembre, Denver e Indiana jugarán el partido 35 de la NBA en México y, un día después, Capitanes recibirá a Texas Legends en su debut como local. La fórmula de Zárraga en un mismo fin de semana y en la misma arena: un partido de la NBA y, en lugar del segundo, uno de la G League.