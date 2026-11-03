NBA México 2026: las cinco figuras a seguir en el Nuggets vs Pacers

La NBA regresará a México este sábado 7 de noviembre con uno de los jugadores más determinantes de su historia reciente: Nikola Jokic, tres veces Jugador Más Valioso, encabezará a los Denver Nuggets en su duelo ante los Indiana Pacers en la Arena CDMX, en el partido número 35 de la liga en territorio mexicano.

El encuentro, programado para las 16:00 horas, reunirá a dos franquicias que pelearon por el campeonato hace poco, pero que viven momentos distintos. Denver busca recuperar el nivel que lo llevó al título en 2023, mientras que Indiana intenta reconstruirse después de pasar de las Finales de 2025 a quedarse fuera de los playoffs en 2026.

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Desde su campeonato, los Nuggets no han vuelto a las Finales: cayeron en semifinales del Oeste en 2024 y 2025, y en primera ronda ante Minnesota en 2026, mientras que los Pacers pasaron de jugar las Finales del Este en 2024 y las de la NBA en 2025 a terminar la siguiente campaña con 19 victorias y 63 derrotas.

Estos son los cinco jugadores a seguir en el NBA México 2026, aunque algunos todavía están en duda por lesión.

Nikola Jokić, el principal atractivo del NBA México

El serbio de 31 años es la máxima figura del partido. Fue MVP de la NBA en 2021, 2022 y 2024, y en 2023 guió a los Nuggets a su primer campeonato, serie en la que fue nombrado el Jugador Más Valioso de las Finales.

Denver lo eligió en el lugar 41 del Draft de 2014 y Jokic pasó de ser una apuesta de segunda ronda a uno de los basquetbolistas más dominantes de su generación.

Su forma de anotar, rebotear y distribuir el balón cambió el papel tradicional del pívot y Denver construyó su ofensiva alrededor de sus decisiones. En el inicio de la temporada promedia 22 puntos, 9.7 rebotes y nueve asistencias por partido.

Jamal Murray, el socio de Jokic

El canadiense de 29 años fue otra pieza clave del título de 2023 y su sociedad con Jokić sigue siendo el centro de la ofensiva de los Nuggets.

Murray fue elegido por primera vez al Juego de Estrellas en 2025-26 y arrancó la temporada como el principal anotador de su equipo. En sus primeros seis partidos tuvo actuaciones de 42 puntos ante Nueva Orleans, 39 ante Phoenix y 35 ante Portland, para un promedio de 27.3.

Pascal Siakam, el campeón que sostiene a Indiana

Sin Haliburton, Pascal Siakam asumió más peso en el ataque de los Pacers. El camerunés de 32 años llegó a Indiana en enero de 2024, después de siete temporadas y media con Toronto.

Con los Raptors ganó el campeonato y el premio al Jugador de Mayor Progreso en 2019, y después se consolidó como uno de los mejores aleros de la liga, con cuatro selecciones al Juego de Estrellas.

En sus primeros siete partidos de la temporada promedia 21.4 puntos, 7.4 rebotes y cuatro asistencias.

Aaron Gordon, el equilibrio de los Nuggets

El alero estadounidense de 31 años llegó desde Orlando en 2021 y dejó atrás el papel de figura ofensiva que tenía con el Magic. En Denver se convirtió en el complemento de Jokic y Murray: su físico, su versatilidad defensiva y su capacidad para terminar jugadas cerca del aro lo hicieron una pieza importante del campeonato de 2023.

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En la Arena CDMX, probablemente le tocará marcar a Siakam, además de abrir la cancha con su tiro exterior para darle espacio en la pintura a Jokic.

Andrew Nembhard, la oportunidad de asumir el mando de Indiana

El canadiense de 26 años llegó a la NBA en 2022, en la segunda ronda del Draft, después de su paso y creció en protagonismo durante la ausencia de Haliburton en la temporada 2025-26.

En el arranque de la campaña promedia 18.5 puntos y 7.3 asistencias, aunque un problema cervical lo limitó en los últimos partidos, y su participación en México depende de su recuperación.

El sábado, la Arena CDMX recibirá a un Denver que conserva a tres campeones de 2023 y es décimo del Oeste (3-3), frente a unos Pacers que llegan como duodécimos del Este (2-6), con cinco derrotas seguidas, sin Haliburton y después de completar apenas seis jugadores ante Atlanta.