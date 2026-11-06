La NBA en México se vive como unos playoffs: el espectáculo que comienza antes del partido

Pascal Siakam encadenó seis triples en el primer entrenamiento de Indiana Pacers en la Arena Ciudad de México y, un día antes de enfrentar a Denver Nuggets, comparó lo que implica jugar en otro país con el ambiente de los playoffs.

“Esto se siente un poco como los playoffs. Ya hemos estado en París con los Pacers, así que conocemos la experiencia y sabemos que puede haber muchas distracciones”, explicó Siakam en la atención a medios del viernes.

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Sin Tyrese Haliburton, las cámaras se concentraron en el camerunés mientras integrantes de Jr. NBA miraban la práctica. El campeón de 2019 con Toronto se refería a todo lo que rodea a un partido internacional: viajes, entrenamientos abiertos, actividades promocionales y una atención mediática distinta a la de cualquier jornada.

“Hay que disfrutar la ciudad y conocer su cultura, pero también saber que tenemos un trabajo que hacer”, añadió.

El duelo del sábado a las 16:00 horas será el partido 35 de la NBA en México desde 1992, más que en cualquier otro país fuera de Estados Unidos y Canadá. Los boletos individuales están agotados y solo quedan paquetes de experiencias.

Un partido que empieza antes del sábado

La Arena CDMX tenía desde el viernes la duela lista, con el logotipo del Mexico City Game 2026 al centro y más de 15 marcas en los cintillos publicitarios alrededor de la cancha.

Nikola Jokic concentró buena parte de la atención y las cámaras lo siguieron desde los estiramientos cuando comenzó el entrenamiento de Denver.

Kelly Oubre Jr., alero de Indiana, conoce la experiencia mexicana. En diciembre de 2019 jugó con Phoenix Suns ante San Antonio Spurs en la misma arena, donde anotó 17 puntos y el triple que mandó el partido a tiempo extra.

“Es muy especial jugar en un lugar que está fuera de tu zona de confort. No tenemos muchas oportunidades de mostrarles nuestro talento, así que es una gran ocasión para ganar nuevos aficionados”, dijo.

Oubre espera otra vez una afición ruidosa y comparó su entusiasmo con el de los estadios de futbol mexicanos. Aaron Nesmith, su compañero, anticipó cánticos y consideró que el juego y el rival son los mismos que en Estados Unidos, pero que la diferencia está en las tribunas.

“Definitivamente es cansado, pero también es un privilegio y una bendición estar aquí y jugar frente a niños que están tan emocionados de vernos”, reconoció Jamal Murray, base canadiense de Denver, sobre los viajes que se suman a una temporada de 82 partidos.

La altitud también pesó en las prácticas. Oubre contó que Indiana hizo carreras y ejercicios para preparar al equipo y Siakam admitió que empezó a sentir sus efectos durante el entrenamiento.

Los niños de NBA Cares, frente a sus ídolos

La NBA organizó durante la semana actividades con exjugadores como Horacio Llamas, Greivis Vásquez, Nenê y Danilo Gallinari, que el jueves atendieron a los medios.

El viernes, Nenê y Gallinari encabezaron House of Legends, una experiencia para aficionados con convivencia, entretenimiento y actividades sobre la cultura mexicana.

La escena más cercana ocurrió en la clínica de NBA Cares con unos 50 niños y jóvenes en la Arena CDMX. Oubre y Obi Toppin se tomaron fotos con los participantes, jugaron con ellos en la cancha y Toppin cargó a uno de los niños para que completara una clavada.

“Es importante demostrarles que somos personas reales, que no somos seres míticos. Si algún niño nos está viendo, también puede estar en esta posición algún día”, aseguró Oubre.

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Nesmith recordó su propia infancia.

“Incluso siendo estadounidense, cuando era niño no tuve la oportunidad de ver a jugadores de la NBA. Que estos niños puedan vernos jugar en su propio país es increíble”, afirmó.

Algunos participantes de la clínica esperaban un autógrafo de Jokic al terminar la práctica de Denver, pero el serbio salió de la cancha en fila con sus compañeros.

Siakam comparó la visita con unos playoffs por todo lo que ocurre alrededor del partido y en la clínica del viernes esa atmósfera llegó a niños que tuvieron cerca a jugadores de la NBA, una oportunidad que Nesmith no tuvo a su edad.