Los Capitanes 2025 se construyen con el sistema de juego de Pep Guardiola y Luis Enrique
El entrenador de baloncesto Vitor Galvani nació en Campinas, Brasil, tierra de futbolistas mundialista como Fabinho y Luis Fabiano. En suelo carioca lo que se respira es balompié, aunque en el basquetbol también son una potencia de Latinoamérica.
En ese contexto, Galvani creció jugando al futbol con su amigos, pero admite que nunca fue un jugador destacado. “Me ponían de portero, porque era muy malo”.
A pesar de que nunca sobresalió con la pelota en los pies, es un ferviente seguidor de este deporte, como la mayoría de sus compatriotas y cuando lo hace suele analizar si algo de lo que pasa en el rectángulo verde se puede aplicar en la duela.
En los Capitanes de Ciudad de México lo intentará. En la pretemporada trabaja para que su nuevo equipo, que milita en la G-League, la Liga de Desarrollo de la NBA, implemente un estilo de juego similar al de Pep Guardiola en el Manchester City y el que a Luis Enrique le dio el título de la Champions League la campaña pasada con el Paris Saint Germain (PSG).
“Todos conocen al entrenador del PSG y Manchester City, ellos tienen ese mismo estilo, de atacar en los dos de la cancha. Es la idea que pienso aplicar aquí. Me siento un coach flexible, es lo que voy a probar, pero si no sale puedo cambiar”, explicó en su primer encuentro con los medios de comunicación en Ciudad de México.
Galvani volverá a Capitanes luego de un año fuera, en el que dirigido a Pinheiros de su país, al que con una plantilla joven y de poco presupuesto lo hizo protagonista, trabajo que lo llevó a ser nominado como en la terna del coach del año.
En la quintenta de Ciudad de México fue parte del cuerpo técnico de Ramón Díaz en las temporadas 2022-23 y 2023-24. Díaz había sido el único estratega en los primeros ocho años de vida de los Capitanes, primero en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en la que llegó a dos finales, y luego en los primeros cuatro cursos en la G-League, en los que no obtuvo una clasificación a los playoffs de temporada regular.
Díaz, quien fue auxiliar del español Sergio Valdeolmillos en la selección mexicana, se crió en la escuela FIBA ibérica, una táctica que construye sus equipos desde la defensa, algo que contrasta con la idea de Galvani, quien admitió que cuando trabajó el granadino tuvo varias discusiones por su forma de ver el basketball.
“Busco un estilo diferente a lo que se ve en la G-League, lo describo como “relentless” (implacable en español). Se trata de atacar en los dos lados de la cancha, tener la posesión del balón en todo momento y cuando no sea así, atacamos defendiendo”, señaló el sudamericano.
Para ello, conformó un equipo joven, diferente a lo que se veía antes en las otras versiones de Capitanes, en las que se buscaban baloncestistas veteranos, con experiencia en la NBA.
Apostó por una base latina, entre los que sobresalen nombres como el del argentino Tomás Chapero, el chileno Felipe Haase, que vuelve por segundo año consecutivo, y el mexicano Esteban Roacho, quien viene luego jugar en la División II de la NCAA.
“Tenemos uno de los equipos más jovenes de la G-League. Será un trabajo desafiante, quiero enseñarles lo que veo a los jóvenes, desarrollarlos. Este año no buscamos tantos veteranos porque lo que quiero son jugadores que quieran estar acá por mucho tiempo y no como antes, que vi muchos que solo querían estar uno o dos meses y luego irse”, señaló Galvani.
La G-League es una liga inusual. Tiene 31 equipos y Capitanes es el único que no es filial a un equipo de la NBA. La competición sirve para desarrollar y pulir talento a la mejor liga de baloncesto, por lo que si un jugador sobresale en Ciudad de México, puede ser fichado por cualquier quintenta de la liga sin negociación de por medio.
Eso llevó a Díaz a frustrarse y dejar el proyecto, de ahí que Galvani prefiera a jóvenes talentos que necesiten todavía tiempo para adaptarse para dar el salto al mejor baloncesto del mundo y no huyan a la primera oferta.
Los Capitanes debutarán en su quinto año en la G-League el 8 de noviembre ante el Memphis Hustle en el comienzo del Tip-Off Tournament, el certamen previo a la campaña regular.
La nueva campaña de la Liga de Desarrollo se dividirá en dos etapas: primero 14 partidos del Tip-Off Tournament y dos más del Winter Showcase, en donde se conocerá al campeón de esta primera fase, el 19 al 22 de diciembre en Orlando, Florida.
El primer duelo en casa en el Tip-Off Tournament será el domingo 16 de noviembre ante el Oklahoma City Blue, en la Arena CDMX, sede de los Capitanes.
Finalizado este certamen de pretemporada, arrancará el rol regular, en la que los quintetos reiniciarán sus récords. En esta fase, los Capitanes jugarán 34 duelos, en los que buscarán clasificar a los ‘playoffs’.
Los Capitanes se convirtieron en el primer equipo latinoamericano en debutar en el sistema NBA y sirven como un "laboratorio de pruebas" para en un futuro, saber si México es capaz de tener un equipo en la Asociación Nacional de Baloncesto.