El mayor problema de los Celtics es la desaparición de uno de sus mejores jugadores
Los Celtics no lograron cerrar la serie ante los 76ers el martes por la noche, perdiendo por doble dígito en casa después de haber llegado con ventaja de 3–1. Boston ahora debe salir nuevamente a la carretera e intentar finiquitar a su rival de primera ronda, una historia ya familiar para la franquicia en los últimos años. A pesar del enorme talento de Jaylen Brown y Jayson Tatum, los C’s han tenido problemas para ganar en casa durante la postemporada.
La gran historia de su derrota en el Juego 5 fue un cuarto periodo absolutamente desastroso. Anotaron apenas 11 puntos en 12 minutos y fallaron sus últimos 14 intentos de tiro. Fue uno de los peores cuartos finales que hemos visto en los playoffs en más de 20 años, como señaló Tim Bontemps de ESPN, y fue el peor cuarto en anotación de Boston en toda la temporada. Una actuación de ese tipo será el principal tema de conversación rumbo al Juego 6 del jueves.
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Pero eso oculta el mayor problema de los Celtics: la completa y absoluta desaparición de uno de sus mejores jugadores. No Tatum. No Brown. Sino Derrick White.
White se convirtió en quizá el mejor jugador de rol de la NBA tras ser traspasado a Boston en 2022. Siempre fue un gran defensor, con una capacidad poco común para acumular bloqueos, pero su evolución como tirador certero fue lo que lo transformó en un jugador élite de doble vía—una estrella por derecho propio, aunque no encaje en el molde tradicional de lo que luce una estrella moderna de la NBA. En 2024–25 fue uno de seis jugadores en promediar 3.5 triples por partido y terminó décimo en la votación al Jugador Defensivo del Año. No muchos pueden presumir ese conjunto de habilidades, y White incluso desarrolló un manejo de balón decente para convertirse en la tercera opción ofensiva de su equipo detrás del dúo estelar que es el núcleo de la franquicia.
Este año, sin embargo, White fue obligado a asumir un rol mucho mayor mientras Tatum se recuperaba de su ruptura del tendón de Aquiles, y sus números se vieron afectados como resultado. Su porcentaje de triples cayó hasta 32.7% y lanzó por debajo del 40% de campo por primera vez en su carrera. Lo cual no resultó una gran sorpresa, considerando el contexto. El jugador de 31 años claramente rinde mejor jugando a partir de Brown y Tatum, y esta fue la mayor carga ofensiva que ha tenido que asumir. Y, más allá de los pobres números, los Celtics seguían siendo mucho mejores con él en la duela que sin él, al ganar 56 partidos—prueba de que White puede encontrar otras formas de contribuir a la victoria incluso durante la peor temporada de tiro de su carrera.
Con Tatum reincorporándose en marzo, había razones de sobra para creer que la eficiencia de White mejoraría. Y si no lo hacía, ya había demostrado durante la campaña cómo podía ayudar a ganar partidos de cualquier forma. Pero entonces comenzaron los playoffs. El tiro de White empeoró aún más. Tuvo dificultades para contener al veloz Tyrese Maxey. Todo eso se ha combinado para convertirlo en un factor prácticamente inexistente en la serie de primera ronda de Boston.
White ha estado ausente en la primera ronda para los Celtics
Los promedios del escolta en playoffs son dolorosos a la vista—8.2 puntos por partido con un 29.8% de efectividad en tiros de campo. En cinco juegos, White ha fallado 33 de sus 47 intentos y ha encestado apenas siete triples. Aún ha conseguido algunas jugadas defensivas destacadas y ciertamente no es un negativo en ese costado, pero se ha ido desvaneciendo lentamente en el otro extremo de la cancha. Esto nunca fue más evidente que en el Juego 5, donde White solo tomó ocho tiros en 32 minutos y encestó dos de ellos.
Tirar mal es una cosa, pero no ha estado participando en la ofensiva. Parte de lo que hacía tan peligroso a White en el pasado era su amenaza desde el perímetro combinada con su capacidad para generar ante defensas que lo trataban como un tirador élite. Cuando está en su mejor nivel, White ataca tras la recepción ante defensas en rotación y ejecuta pick-and-roll con Tatum cuando el reloj de posesión se agota. Por eso lideró su mayor cantidad de canastas de dos puntos esta temporada desde que llegó a Boston y pudo repartir 5.4 asistencias por juego.
Pero ha quedado claro que sus problemas de tiro han afectado su confianza para ejecutar esa parte de su juego. Es la única explicación lógica; los 76ers son un buen equipo defensivo, pero no uno de élite. No está siendo neutralizado por un defensor de primer nivel. White simplemente no está atacando y luce dubitativo incluso cuando tiene un tiro abierto. En estos playoffs, promedia apenas 2.8 intentos de tiro dentro del arco por partido y ha caído a 3.4 asistencias por noche.
Como resultado, su promedio de plus-minus en la serie es de +1.4 después de haber terminado la temporada regular en +7.8. Todos atraviesan rachas complicadas en ofensiva y, para White, debe sentirse como si esta se extendiera una eternidad. Pero la forma en que está jugando ahora está mucho más cerca de un nivel de reemplazo que del de una tercera opción de élite—y eso es un problema muy serio para los Celtics más allá del alcance de esta serie inmediata.
El bajo nivel de White significa que Boston no cuenta con jugadores consolidados de doble vía detrás de su dúo estelar. Payton Pritchard es una chispa ofensiva, pero en defensa apenas cumple sin generar jugadas determinantes. Sam Hauser es un caso similar, aunque en menor medida. Detrás de ellos, los Celtics tienen un grupo de aleros jóvenes que mostraron destellos durante la temporada regular, pero que aún no se han ganado la plena confianza del coach Joe Mazzulla para tener un rol amplio en playoffs—y ninguno puede alcanzar el nivel de White cuando está en su mejor versión. Sin él, este equipo simplemente no tiene suficiente poder ofensivo para vencer a los mejores, y claramente está teniendo problemas incluso para liquidar al sembrado No. 7, los Sixers.
White tiene que salir de este bache. Debe seguir intentando generar jugadas incluso si el tiro no empieza a caer, siendo uno de los mejores pasadores del roster. De lo contrario, los Celtics se verán obligados a observar cómo Brown y Tatum se ahogan bajo la atención de las defensas rivales cada noche sin ayuda.
Eso llevará a una eliminación temprana en playoffs, una que sería vista como una decepción sin importar que Boston ya haya superado las expectativas de pretemporada.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/04/2026, traducido al español para SI México.