Power Ranking de la NBA: Análisis de cada aspirante al título
Al inicio de cada temporada de la NBA, siendo realistas, hay alrededor de 10 equipos que pueden aspirar al campeonato. Para cuando llega el All-Star break, esos equipos ya se han definido. Los contendientes se separan de los pretendientes. Los perfiles estadísticos cuentan con una muestra lo suficientemente amplia como para ser confiables. Siempre existe la posibilidad de que la campaña de un equipo se descarrile por un giro inesperado, pero en términos generales, a estas alturas es evidente cuál es el grupo reducido con una oportunidad legítima de levantar el Larry O’Brien Trophy en junio. La historia de la NBA también ayuda a precisar cuántos equipos realmente entran en esa categoría.
Hasta la fecha ha habido 79 campeones de la NBA. De esos 79 equipos, 78 terminaron como sembrados dentro de los primeros cuatro lugares de su conferencia en esa postemporada; la única excepción fueron los Rockets del ‘94-’95, famosos por ser el único sexto sembrado en ganar un título. En la NBA actual, los sembrados más bajos tienen más probabilidades que nunca de protagonizar una racha profunda: el nivel de talento es mucho mayor y el amor colectivo de la liga por el triple introduce una varianza que no existía durante la mayor parte de la historia de los playoffs. Dos de las últimas cinco Finales desde 2020 han contado con equipos (Heat en 2023, Mavs en 2024) por debajo del cuarto sembrado. Pero la tendencia histórica es clara: para tener una oportunidad real de campeonato, es indispensable poseer uno de los cuatro mejores récords de la conferencia. Eso significa que cada postemporada arranca con ocho equipos a los que la historia favorece como aspirantes a las Finales.
Eso no quiere decir que hoy solo haya ocho equipos capaces de ganar. Con el All-Star break ya superado, todavía queda mucho por definirse. La mayoría de los puestos de playoffs siguen en disputa y los partidos restantes dirán mucho sobre las probabilidades de los aspirantes. Sin embargo, buena parte de la liga puede descartarse con relativa seguridad en este análisis. Los equipos en modo tanking han dejado claras sus intenciones y los que ocupan posiciones de play-in presentan fallas lo suficientemente graves como para imaginar que puedan competir seriamente contra la élite. En realidad, son los seis primeros sembrados de cada conferencia los que pueden convencerse, con fundamentos, de que tienen una carrera por el título en sus manos.
Con el All-Star Weekend ya en el retrovisor, es un buen momento para revisar a esos 12 equipos que se consideran contendientes este año. Aquí están los NBA Championship Power Rankings mientras comienza el último tercio de la temporada.
12. 76ers
- Récord al 24 de febrero: 31–26
El argumento a favor del título: Cuando Joel Embiid está sano y en su mejor versión, los 76ers son un equipo bastante sólido. La ofensiva mejora notablemente con él en la duela y le brinda a Tyrese Maxey el respaldo anotador que necesita de sus compañeros para que Philadelphia compita ante rivales de calidad; el net rating de +4.97 que los Sixers registran en los minutos de Embiid esta temporada estaría apenas fuera del top 10 de todos los equipos de la NBA hasta ahora. La regresión defensiva del pívot estrella ha sido preocupante, pero la posibilidad de que explote con una noche de 30 puntos compensa esos inconvenientes.
El problema, por supuesto, es que no se puede confiar en que Embiid esté sano. El ex MVP ha disputado 31 de los 57 partidos de los 76ers hasta ahora y no juega desde antes del All-Star break debido a lesiones en la parte inferior del cuerpo. Maxey y VJ Edgecombe lucen como una futura dupla estelar en el backcourt, pero todavía no es suficiente para impulsar a los Sixers por encima de los verdaderos contendientes cuando Embiid está fuera.
11. Raptors
- Récord al 24 de febrero: 34–23
El argumento a favor del título: Los Raptors son una élite defensiva con apenas el suficiente poder de anotación perimetral para ser considerados contendientes. Toronto se ubica apenas fuera del top cinco en rating defensivo en la temporada. En ofensiva no destacan —están en el tercio inferior de la liga en puntos por partido—, pero al menos cuentan con un anotador confiable de 20 puntos por noche en Brandon Ingram, quien fue nombrado a su segundo All-Star tras una sólida primera mitad de campaña.
La base de un equipo contendiente está ahí, pero Toronto no tiene todo lo necesario para una carrera profunda real. La rotación de centros ha sufrido durante el año por la ausencia de Jakob Poeltl, y la adquisición en la fecha límite, Trayce Jackson-Davis, no solucionará ese problema. En el panorama general, los Raptors solo pueden ganar cierta cantidad de partidos intentando arrastrar a sus rivales a batallas de baja anotación mediante presión defensiva intensa. A menos que Scottie Barnes dé el salto y se convierta en una opción ofensiva de primer nivel en playoffs, Toronto está más afuera que adentro en la conversación por el campeonato.
10. Lakers
- Récord al 24 de febrero: 34–22
El argumento a favor del título: Los Lakers presumen poder estelar. Pocos rivales pueden contener todo el potencial de Luka Dončić, LeBron James y Austin Reaves. El trío cuenta con una capacidad absurda para generar y convertir tiros ante cualquier defensa; su efectividad suele depender de si sus compañeros encestan los tiros abiertos. Cuando eso sucede, Los Angeles es un rival sumamente incómodo.
Pero conforme avanza la temporada, resulta cada vez más difícil imaginar a este equipo haciendo verdadero ruido en los playoffs. Defensivamente son débiles, ofrecen poca resistencia tanto en el perímetro como en la pintura. Los tres referentes mencionados atraviesan una etapa en la que ya no destacan atrás. Como conjunto, los Lakers son pésimos en los tableros: ocupan el puesto 28 de la liga en rebotes por partido. En consecuencia, cuando Los Angeles no tiene una noche acertada en el tiro, no hay plan alternativo. No existe otra fortaleza en el roster a la que puedan recurrir para ganar partidos. Una racha explosiva de cualquiera de sus tres superestrellas podría alcanzar para robar uno o dos juegos de postemporada, pero este equipo parece destinado a una eliminación temprana dadas sus debilidades estructurales.
9. Celtics
- Récord al 24 de febrero: 37–19
El argumento a favor del título: Los Celtics son un equipo excepcionalmente bien dirigido, encabezado por una estrella legítima como Jaylen Brown. Esa combinación le otorga a cualquier franquicia un piso competitivo elevado. Boston ha sabido sobreponerse a la ausencia de Jayson Tatum, manteniéndose como una ofensiva de élite mientras trabaja colectivamente para ofrecer esfuerzos defensivos sólidos cada noche. El coach Joe Mazzulla tiene al grupo enfocado y listo para competir en la mayoría de los partidos, lo que permite que los Celtics superen expectativas en ciertos cruces y, al mismo tiempo, impongan condiciones ante rivales inferiores.
Sin embargo, existen grietas en el argumento de campeonato. La defensa de los C’s carece completamente de protección de aro cuando el pívot titular Neemias Queta se sienta, y el rebote defensivo ha sido un problema constante durante toda la temporada que podría manifestarse en el peor momento posible en playoffs. El regreso de Tatum es un factor determinante; por ahora, los Celtics enfrentan probabilidades complicadas de ganar el título con debilidades que los contendientes de alto nivel no dudarán en explotar.
8. Cavaliers
- Récord al 24 de febrero: 36–22
El argumento a favor del título: Los Cavaliers tienen el talento necesario para competir por un campeonato, sin duda. La fecha límite de cambios llevó a James Harden a Cleveland, donde ahora comparte vestidor con Donovan Mitchell y Evan Mobley. Entre los tres, los Cavs cubren prácticamente todos los requisitos de un contendiente: anotación perimetral, creación de élite y buena defensa en la retaguardia para compensar cualquier error de Mitchell o Harden en el perímetro. En la práctica, la fórmula ha funcionado hasta ahora; Cleveland ganó cinco partidos consecutivos tras insertar a Harden en la alineación, sufriendo su primera derrota apenas el domingo.
Pero históricamente, los equipos que realizan un ajuste tan significativo a mitad de temporada no terminan levantando el trofeo. Las dificultades de Harden en playoffs están bien documentadas, al igual que las de los Cavs en años recientes. Por cada argumento a favor, existe otro en contra. Cómo luzcan con Harden plenamente integrado en el tramo final será clave para dimensionar sus probabilidades reales de llegar a las Finales.
7. Timberwolves
- Récord al 24 de febrero: 35–23
El argumento a favor del título: Este roster de los Timberwolves es tan talentoso como el de la temporada pasada, con una versión aún más pulida de Anthony Edwards como líder. La caída en el rendimiento de Mike Conley fue desafortunada, pero la adquisición en la fecha límite de Ayo Dosunmu parece cubrir ese hueco en la rotación. Minnesota alcanzó las Finales de la Conferencia Oeste la campaña anterior y no sufrió pérdidas significativas en el plantel, así que debería estar listo para repetir la hazaña. ¿Cierto?
Algunas noches eso parece evidente; en otras, no tanto. Los Wolves han sufrido derrotas extrañas a lo largo del año y parecen padecer un mal común en el deporte: jugar al nivel del rival. Hemos visto a muchos equipos atravesar algo similar tras una postemporada profunda y luego encender el interruptor cuando comienzan los playoffs, por lo que no hay que escribir aún el obituario de Minnesota. Sin embargo, resulta complicado colocarlos por encima de contendientes más sólidos dada su inconsistencia.
6. Rockets
- Récord al 24 de febrero: 34–21
El argumento a favor del título: El libreto de los Rockets ha sido claro todo el año y poco ha cambiado: Kevin Durant se encargará de anotar, Alperen Şengün aportará lo suyo y el resto del equipo dominará los tableros mientras ejecuta la defensa intensa, física y frontal característica de Ime Udoka. La fórmula funcionó durante un buen tramo, con Houston castigando constantemente en el rebote ofensivo para compensar la falta de pegada perimetral más allá de KD.
Últimamente no ha sido tan efectiva. Los Rockets tienen marca de 4–4 en sus últimos ocho partidos, con derrotas feas marcadas por ejecuciones casi desastrosas en los cierres. Tropiezos en febrero no definen por sí solos las aspiraciones de campeonato. Pero en el caso de Houston, estas dificultades reflejan una preocupación real: no existe un plan ofensivo consistente ante defensas establecidas más allá de esperar que Durant resuelva. El talento está ahí, pero la estructura ofensiva presenta demasiadas grietas como para confiar en que puedan anotar con regularidad a lo largo del exigente camino de playoffs.
5. Knicks
- Récord al 24 de febrero: 37–21
El argumento a favor del título: Los Knicks cuentan con un quinteto titular sumamente talentoso y difícil de frenar en ataque. Jalen Brunson es una opción No. 1 probada en playoffs, y su juego de pick-and-roll con Karl-Anthony Towns coloca a las defensas en un dilema constante. Cuando la unidad está en ritmo, OG Anunoby y Mikal Bridges son una pesadilla en las alas. Mitchell Robinson está listo para entrar en cualquier momento y desmoralizar rivales capturando cada rebote ofensivo en su zona. New York tiene recursos en ambos costados de la cancha y no debería llegar tan desgastado a la postemporada con Mike Brown al mando en lugar de Tom Thibodeau.
Sin embargo, es innegable que Brunson y Towns forman una dupla complicada defensivamente en playoffs; en particular, Towns ha recibido críticas justificadas por su actitud displicente en ese costado este año. Bridges y Anunoby pueden desaparecer ofensivamente durante tramos prolongados. Además, los esquemas defensivos de Brown han generado asignaciones desconcertantes en ocasiones. Con los altibajos que han mostrado, no hay equipo con mayor rango de resultados: no sorprendería ver al naranja y azul en una carrera hacia las Finales, pero tampoco sería impactante una eliminación temprana.
4. Nuggets
- Récord al 24 de febrero: 36–22
El argumento a favor del título: Los Nuggets están disfrutando otra temporada vintage de Nikola Jokić, quien podría encaminarse a un cuarto MVP si vuelve a quedarse con el galardón. Mientras esté sano, Denver tiene posibilidades reales. Jamal Murray, en su primera campaña como All-Star, podría traducir ese impulso en otra postemporada brillante, y el salto de Peyton Watson es el complemento ideal. El año pasado quedaron a nada de superar al Thunder y este curso han mejorado.
La clave para los Nuggets, más que para cualquier otro equipo, es la salud. Jokić se perdió el primer tramo serio de su carrera por una hiperextensión de rodilla y actualmente lidia con un problema en el tobillo. Aaron Gordon arrastra molestias en el tendón de la corva durante toda la temporada. Christian Braun estuvo fuera mucho tiempo por una lesión de tobillo y Watson aún necesita semanas para regresar de su propio problema muscular. Si Denver llega sano a playoffs, es un rival sumamente peligroso. Si no, podría faltarle potencia para superar a la élite del Oeste.
3. Pistons
- Récord al 24 de febrero: 42–14
El argumento a favor del título: Los Pistons son un equipo físico, defensivo y de alto nivel, liderado ofensivamente por un candidato al MVP en Cade Cunningham. Es una combinación clásica de campeonato. Detroit presume la mejor defensa de la liga fuera de Oklahoma City y, de hecho, fuerza ligeramente más pérdidas por partido que el Thunder. El salto All-Star de Jalen Duren le ha dado al equipo una pieza central sólida en la pintura en ambos costados. Sobre todo, los Pistons han sido consistentes todo el año; ningún impostor se mantiene en la cima de la conferencia tanto tiempo como lo ha hecho Detroit.
Pero como se vio en la derrota ante los Spurs el lunes, el tiro es un problema serio. Devin Vassell, de San Antonio, encestó tantos triples como todo el roster de los Pistons combinado. Detroit depende en exceso de Cunningham para generar ofensiva y sus compañeros no han demostrado poder asumir esa carga de forma constante. Aun así, la fórmula ganadora de los Pistons ha funcionado durante toda la campaña y debería trasladarse bien al contexto de playoffs.
2. Spurs
- Récord al 24 de febrero: 41–16
El argumento a favor del título: Victor Wembanyama. Ese es el inicio y el final del caso de los Spurs para ganar un campeonato antes de lo previsto. El All-Star de tercer año ha sido una fuerza dominante desde su llegada a la liga, pero esta temporada encontró la manera de canalizar su extraordinario talento hacia la victoria. El elenco de apoyo de San Antonio ha demostrado estar listo para acompañarlo, como lo evidenció la victoria contundente ante Detroit el lunes. Los Spurs ocupan el tercer lugar en rating defensivo y el sexto en rating ofensivo, el perfil estadístico típico de un contendiente real. Es un equipo muy completo con un techo potencialmente ilimitado gracias a su superestrella generacional en la pintura; no sería descabellado pensar que Wembanyama aún pueda elevar su nivel en el tramo final.
Sin embargo, es un roster con poca experiencia. Solo tres integrantes de la rotación han disputado playoffs. San Antonio también se ubica en la media de la liga en triples y carece de un ala defensiva corpulenta capaz de frenar a los mejores anotadores, pese al esfuerzo de Stephon Castle. Existen fallas estructurales en la construcción del plantel. Pero en su mejor versión, los Spurs pueden vencer a cualquiera.
1. Thunder
- Récord al 24 de febrero: 44–14
El argumento a favor del título: El Thunder ha bajado el ritmo histórico con el que inició la temporada, pero los campeones defensores siguen siendo favoritos para repetir. A pesar de que Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams se han perdido partidos por lesión, OKC lidera la liga en rating defensivo y es cuarto en rating ofensivo; el único equipo dentro del top cinco en ambas categorías. La profundidad ha sido impresionante, con distintos suplentes turnándose para ganar partidos para el coach Mark Daigneault. Hay pocos motivos para dudar de su capacidad para otra carrera profunda en playoffs.
No obstante, la salud empieza a ser un foco de atención. Williams ha disputado solo 26 partidos y no juega desde el 17 de enero por una lesión muscular. Gilgeous-Alexander está fuera por una distensión abdominal. Lu Dort, Isaiah Hartenstein y Alex Caruso también se han perdido varios encuentros. Existe cierto desgaste propio del campeón; los golpes acumulados son parte de disputar más partidos que casi cualquiera el año anterior. Además, la prioridad es estar listo en abril, no en febrero. Aun así, es un aspecto a vigilar, especialmente si el Thunder llega a playoffs con pocos partidos disputados con su quinteto titular completamente sano.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/02/2026, traducido al español para SI México.