Qué se oyó en el NBA All-Star Weekend: cómo frenar el tanking, planes de retiro de LeBron James
Hola de nuevo. Bienvenidos otra vez a Open Floor, desde Los Angeles, cerrando otro NBA All-Star Weekend. Y uno exitoso, además, con la NBA disfrutando el brillo posterior de un juego —o juegos, mejor dicho— competitivo que silenció, al menos por ahora, las críticas hacia el evento estelar de media temporada de la liga.
Un All-Star Game ampliamente visto
NBC Sports reportó que el All-Star Game del domingo promedió 8.8 millones de espectadores entre NBC, Peacock y Telemundo, logrando la audiencia más grande desde 2011. Representó un incremento del 87% respecto al juego del año pasado, que se transmitió por TNT, una cifra notable considerando el horario adelantado (5 p.m. ET) para acomodar la cobertura olímpica de NBC.
El calendario de regreso de Jayson Tatum
¿Está Jayson Tatum cerca de volver? Si eres de los que leen entre líneas, el anuncio del domingo de que Tatum colaborará con NBC en una serie documental que narrará su recuperación resulta llamativo, al igual que la decisión de NBC de transmitir el partido del 1 de marzo entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers.
Para dejarlo claro: personas cercanas a Tatum me siguen diciendo que su regreso sigue en el aire. En última instancia, aseguran, todo dependerá de si Tatum cree que puede volver al nivel —o cerca del nivel— que tenía cuando salió por lesión.
Ideas para arreglar el tanking
Los ejecutivos de la NBA con los que hablé parecían satisfechos con las respuestas de Adam Silver el sábado sobre el problema del tanking. Silver no prometió soluciones inmediatas, reconociendo que el problema de fondo es que el draft es un mecanismo —para algunos, el único— que tienen los equipos para mejorar.
“Tenemos que pensar de manera distinta”, dijo Silver. “Lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo ahora mismo, no está funcionando, no hay duda. Sí, ¿hay más que pueda hacer? ¿He intentado no solo responder a los comportamientos que hemos visto sino enviar un mensaje claro de que vamos a examinar todo hacia adelante? Absolutamente.”
En privado, Silver ha reiterado lo mismo que ha dicho públicamente: todo está sobre la mesa. Y aunque han surgido ideas radicales —como abolir el draft, algo que casi con certeza no ocurrirá, o eliminar por completo la lotería— la sensación es que la liga optará por un enfoque más moderado.
Entre las opciones más probables, según fuentes de equipos y de la liga: eliminar las protecciones de picks y bloquear que los equipos puedan seleccionar dentro del top cuatro. Lograr cambios en las protecciones podría ser complicado ante el comité de competencia —las protecciones suelen ser el lubricante que facilita muchos traspasos—, pero los ejecutivos con los que hablé aseguran que si Silver impulsa con fuerza la medida, lo seguirán.
¿Jugará LeBron James una temporada más?
Tras escuchar la conferencia de prensa de LeBron James el domingo, estoy más convencido que nunca de que lo veremos jugar al menos una temporada más. James no dio pistas, diciendo a los reporteros —tras esquivar algunas peticiones bastante absurdas de saludos personalizados (algo que la NBA debería regular)— que cuando él lo sepa, los demás también lo sabrán.
Aun así, eso en sí mismo dice mucho. Es difícil imaginar que James se retire sin una gira de despedida. Es, para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos, y todo indica que querrá que su carrera sea reconocida como corresponde.
La pregunta es dónde. ¿Querrá volver a Los Angeles, donde su familia está establecida, con un salario reducido? ¿Haría otro regreso a Cleveland? ¿Está en juego Golden State y la posibilidad de unirse a Stephen Curry? Son interrogantes que James deberá resolver. Pero todo apunta a que planea intentarlo.
Jugadores de la NBA reaccionan al retiro de Chris Paul
El sábado, durante su disponibilidad ante medios en el All-Star, Donovan Mitchell fue cuestionado sobre qué cambiaría en la NBA actual si pudiera. Mitchell aprovechó la pregunta para rendir homenaje a Chris Paul, quien se retiró la semana pasada.
“La forma en que Chris Paul se retiró debería cambiarse”, dijo Mitchell. “Merecía una mejor manera de irse. Yo no estaría en la NBA sin que él me dijera que fuera a la NBA. Para un miembro del Salón de la Fama, para una leyenda, para un point guard que tuvo un impacto tan grande en nuestro juego, que se vaya así es duro.”
La salida de Paul —en particular su exilio de los LA Clippers en diciembre, que lo dejó en el limbo antes de ser enviado a Toronto previo al trade deadline— claramente incomodó a varios jugadores.
“Es triste la manera en que pasó”, dijo Shai Gilgeous-Alexander. “Pensé que recibiría sus flores de una manera distinta.”
Agregó Carmelo Anthony: “Una leyenda certificada. Solo quería que recibiera el cariño que merecía.”