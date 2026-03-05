Clásico Mundial de Beisbol 2026: Dónde ver México vs. Gran Bretaña. Horario y TV
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ya dio inicio del otro lado del mundo, en Japón, con la victoria de Corea del Sur sobre Chequia. Ahora, la Selección Mexicana de Beisbol espera su turno para debutar este viernes 6 de marzo ante su similar de Gran Bretaña, en el Daikin Park, de Houston, Texas.
El equipo mexicano, que a pesar de algunas bajas cuenta con un roster poderoso, con jugadores como Alejandro Kirk, quien jugó la Serie Mundial con los Rays, así como Randy Arozarena, Andrés Muñoz y Jarren Durán, entre otros, bajo el mando de manager Benjamín Gil, buscará ser protagonista como lo fue en la edición pasada del 2023, cuando llegaron a Semifinales, donde cayeron ante Japón, que resultaría el campeón.
Te puede interesar: Underdogs: Jugadores menos conocidos de México para el Clásico Mundial de Beisbol
Ahora México busca consolidarse para de nuevo ser protagonista y dejar de ser sorpresa, algo que puede darse gracias a los jugadores con los que cuenta.
Calendario de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
México disputará sus primeros partidos de grupo de la siguiente forma:
Viernes 6 de marzo
- 12:00 | México vs. Gran Bretaña
Domingo 8 de marzo
- 19:00 | México vs. Brasil
Lunes 9 de marzo
- 19:00 | México vs. Estados Unidos
Miércoles 11 de marzo
- 18:00 | México vs. Italia
México vs. Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol: Dónde ver
El debut de la novena mexicana será transmitido por televisión abierta por Televisa, en Canal 9. Además, también podrá verse en TV de paga por ESPN y TUDN.
Asimismo, el juego de México y británicos podrá verse través de las plataformas de streaming como ViX Premium y Disney+ Premium.