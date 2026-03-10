Clásico Mundial de Beisbol: Explicación de las reglas de extra innings
El Clásico Mundial de Beisbol está en pleno desarrollo, con los equipos acercándose al final del round robin de grupos y al inicio de la ronda de eliminación directa, donde los juegos comienzan a adquirir un nivel completamente distinto de importancia.
Dicho esto, parece un buen momento para darle a todos un rápido recordatorio sobre una de las reglas más importantes del WBC: la regla de los extra innings. ¿Qué ocurre si hay beisbol gratis en el WBC?
Te puede interesar: Rosters del Clásico Mundial de Beisbol 2026: Lista completa de jugadores y estrellas del WBC 2026
¿Hay corredor fantasma en extra innings en el Clásico Mundial de Beisbol?
Sí. El corredor fantasma, o corredor automático colocado en segunda base, forma parte de las entradas extra en el WBC. En cualquier inning que comience a partir del décimo, el equipo al bat inicia la entrada con un corredor en segunda base. Al igual que ocurre en MLB, el corredor será el bateador que precede al primer bate del inning en el orden al bat. En otras palabras, el bateador que hizo el último out en la entrada anterior.
¿La regla del corredor fantasma alguna vez ha sido parte del Clásico Mundial de Beisbol?
Sí, la regla se implementó por primera vez en el WBC en 2023. La regla influyó en dos juegos de la fase de grupos en ese torneo: una victoria de Colombia por 5-4 sobre México y un dramático triunfo de Italia por 6-3 sobre Cuba.
¿Por qué MLB implementó primero la regla del corredor fantasma y qué significa para los juegos del WBC?
La regla se implementó inicialmente durante la temporada acortada por la pandemia en 2020 con el objetivo de acortar los juegos y proteger el brazo de los pitchers. Cabe destacar que la regla del corredor fantasma no forma parte de las reglas de postemporada de MLB. La regla se mantuvo como parte permanente de los juegos de temporada regular desde 2021, ya que—junto con el reloj de pitcheo—ayudó a reducir el tiempo promedio de los partidos. Además, menos juegos con entradas extra muy largas significaron que los equipos tuvieron que lidiar con menos problemas de roster en los días posteriores a esos encuentros, especialmente en lo que respecta a sus bullpens.
La idea es similar en el WBC. Los equipos deben llevar un mínimo de 14 pitchers y pueden utilizar los llamados Designated Pitcher Pools, hasta seis lanzadores elegibles para reemplazar a uno de cuatro pitchers del roster activo de un equipo en una o más rondas consecutivas. Pero existen límites estrictos sobre cuántos lanzamientos pueden realizar los pitchers por ronda, así como mandatos sobre cuánto descanso deben tener entre apariciones dependiendo del número de lanzamientos realizados.
Por lo tanto, simplemente no sería posible que los equipos del WBC manejaran juegos con entradas extra muy largas, dadas las limitaciones de tiempo del calendario del torneo, así como la presión que eso pondría sobre los managers desde el punto de vista del roster y el uso de los pitchers.
En pocas palabras, cualquier beisbol gratis que se juegue en el WBC será por un buen rato, pero no por mucho tiempo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/03/2026, traducido al español para SI México.