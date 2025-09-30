Mexicanos en los Playoffs de MLB 2025: Ocho nombres que podrían definir octubre
Este martes 1 de septiembre arrancan los playoffs 2025 de la MLB con las Series Wild Card, el primer filtro rumbo a la Serie Mundial. Es una serie corta de tres juegos en los que cada turno al bat, cada pitcheo y cada jugada defensiva pueden marcar la diferencia. Y, como ya es costumbre en los últimos años, entre los protagonistas de octubre habrá presencia mexicana, con varios peloteros que llegan en gran forma y con papeles decisivos en sus equipos.
Alejandro Kirk, Toronto Blue Jays
El tijuanense Alejandro Kirk firmó una campaña que lo consolida como uno de los mejores catchers ofensivos y defensivos de la MLB. Su promedio de .282 lo coloca como el más alto entre receptores calificados de la Liga Americana, además impulsó 76 carreras, conectó 127 y tuvo un buen .348 de OBP, .421 de Slugging y 769 de OPS, cifras que lo colocaron entre los cinco mejores bateadores de los Blue Jays en 2025.
Además, Kirk registró 21 carreras salvadas como receptor —el segundo mejor en todas las Grandes Ligas— según la métrica Catching Runs de Statcast, que traduce a un número el valor defensivo detrás del plato y que toma en cuenta aspectos como el framing, bloqueo y lanzamientos a bases.
Kirk se ha convertido en un pelotero elemental para los Azulejos. Y seguramente lo será cuando el equipo enfrente en la Serie Divisional de la Liga Americana al ganador del Wild Card entre Yankees y Red Sox.
No fue casualidad que cerrara la temporada con un dos cuadrangulares —incluido un Grand Slam, el primero de su carrera— y un doble en el último juego del calendario, el que impulsó seis de las ocho carreras que el equipo anotó y aseguraron la serie para Toronto y selló el gran año del club.
Andrés Muñoz, Seattle Mariners
Desde Los Mochis, Andrés Muñoz se ha convertido en el rostro del bullpen más temido de la Liga Americana. Con una recta que promedió 98 millas por hora —pero ha llegado a las 102— y un slider devastador, fue capaz de acumular más de 30 salvamentos con una impresionante efectividad de 1.73.
Los Mariners, que llegan descansados a la Serie Divisional de la Liga Americana —mientras esperan al ganador de la Serie Wild Card entre Tigres y Guardians—, dependerán de Muñoz para sellar victorias importantes. El equipo cerró la campaña 2025 como el décimo con más salvamentos, con 43, y Muñoz fue responsable de 38 de ellos.
Su rol de cerrador absoluto lo convierte en el mexicano más decisivo de esta postemporada: el hombre al que se le entrega el destino final de cada partido.
Randy Arozarena, Seattle Mariners
Aunque nació en Cuba, Randy Arozarena lleva a México en el corazón y en el pasaporte. Su impacto trasciende lo deportivo: es un ídolo cultural para la afición mexicana, pero también un jardinero clave para los Mariners.
En 2025 volvió a ser un jugador de momentos grandes, con batazos oportunos en septiembre y su clásico juego eléctrico en las bases. El outfielder firmó la mejor temporada ofensiva de su carrera: tuvo 27 cuadrangulares y 31 bases robadas —se quedó a tres jonrones del 30/30— e impulsó 76 carreras. Además, fue seleccionado para el All-Star de la MLB.
En octubre será jardinero titular indiscutible y aportará el dinamismo ofensivo y la energía que lo caracteriza en el clubhouse.
Taijuan Walker, Philadelphia Phillies
El mexicoamericano Taijuan Walker tuvo un 2025 de reinvención.
Empezó la campaña como abridor sólido ante las ausencias de Ranger Suárez y —efectividad de 2.54 en sus primeras seis aperturas—, pero surgieron necesidades en el bullpen de Philadelphia, y Walker abrazó con naturalidad el rol de relevista largo.
Terminó con 85 entradas, 25 apariciones y 3.39 de efectividad, demostrando que puede adaptarse a cualquier escenario. Los Phillies, que arrancan con descanso en la Serie Divisional de la Liga Nacional después de asegurar la División Este, saben que Walker es su arma secreta para series largas: puede abrir en caso de emergencia, dar tres innings de relevo o cubrir huecos cuando la rotación se acorta.
Su versatilidad lo convierte en un seguro que pocos equipos poseen, y su presencia garantiza profundidad en un roster que busca repetir su papel de potencia en la Nacional.
Jarren Duran, Boston Red Sox
El jardinero de la Selección Mexicana de Beisbol tuvo con los Red Sox una temporada que lo consolidó como motor de la ofensiva. Su combinación de contacto y velocidad lo llevaron a acumular 57 bases robadas en su joven carrera, y, aunque con números más discretos que la temporada pasada, este año volvió a ser protagonista con batazos clave que empujaron a Boston al Wild Card, como cuando empató el juego decisivo de los Medias Rojas ante los Tigres de Detroit.
Duran se ha ganado un lugar fijo en el lineup gracias a su energía: un jugador que como primer bat puede abrir juegos con extrabases o cambiar su rumbo con un robo de base en el octavo inning.
En series cortas, esa capacidad para crear carreras de la nada es un recurso invaluable. Los Red Sox lo ven como su chispa inicial y su carta para incomodar constantemente a las defensivas rivales.
Javier Assad, Chicago Cubs
El tijuanense Javier Assad volvió a la rotación de Chicago a mitad de agosto tras perderse más de medio año por una lesión de oblicuo, pero se convirtió en uno de los comodines más confiables de la rotación de los Cubs desde que regresó al equipo.
Con salidas de calidad en la recta final y la capacidad de ponchar en momentos claves, podría tener un lugar en el plan de postemporada de Craig Counsell.
Assad fue el encargado de abrir el juego número 162 de la temporada regular de MLB, por lo que su disponibilidad para la Serie de Comodines ante San Diego, está en duda. Sin embargo, si el equipo avanza a la Serie Divisional contra los Brewers, Counsell deberá considerarlo para ser parte del roster.
Jeremiah Estrada, San Diego Padres
En San Diego, el bullpen fue clave para regresar a playoffs y Jeremiah Estrada se erigió como uno de sus pilares.
El mexicoamericano dominó con una efectividad de 1.38 en 52.2 innings, basando su éxito en una recta de alta intensidad y un splitter que los bateadores apenas logran tocar. Se ganó el rol de setup man del séptimo inning, la antesala de los cerradores, y en series cortas es la pieza que puede cerrar puertas antes de que los rivales respiren.
Su única debilidad apareció ante los Dodgers, contra quienes sufrió; pero para el duelo contra Cubs en el Wild Card es intocable en la estrategia. Estrada llega como uno de los relevistas jóvenes más dominantes de toda la Nacional.
José Treviño, Cincinnati Reds
El catcher mexicoamericano llegó a Cincinnati con un perfil discreto y terminó siendo titular tras la lesión de Tyler Stephenson.
Su ofensiva fue modesta, pero en octubre el valor de Treviño se mide en defensa y el manejo de los lanzadores. Además cuenta con experiencia en playoffs con los Yankees de New York. Para un equipo relativamente joven como los Reds, su experiencia es un recurso invaluable. Los managers suelen decir que un buen receptor es medio staff de pitcheo, y en el caso de Cincinnati, Treviño deberá encarnar esa máxima en la postemporada.