Robinson Canó y el arte de ganar: va por el tricampeonato
Hay anillos que se ganan. Y hay anillos que se comprenden con el tiempo. La carrera de Robinson Canó pertenece a ese segundo territorio, uno donde los logros no solo se acumulan, sino que adquieren significado con los años, como si cada etapa fuera una capa que solo cobra sentido cuando se mira completa.
A los 43, cuando la mayoría de las historias ya encontraron su punto final, la suya sigue en presente. No como homenaje, no como despedida, sino como vigencia pura. En el diamante de los Diablos Rojos del México, dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, Canó no llegó a cerrar nada. Llegó a seguir ganando. Y en ese matiz, aparentemente simple, se redefine todo. Y ahora persigue algo que reconfigura cualquier legado: el tricampeonato.
La decisión de volver para una tercera temporada no nació de un cálculo frío, ni de una planeación de carrera. Nació de la tribuna. De esa insistencia que no se apaga cuando el vínculo es real. “Uno más”, le pedían. Y en esa voz colectiva encontró una razón que no necesita lógica. “Cuando el fanático te lo pide… es difícil decir que no”, explica para Sports Illustrated. “Eso fue lo que en realidad me motivó”.
No hay estrategia en su respuesta, hay conexión. Porque si algo encontró en México fue pertenencia: un espacio donde el beisbol volvió a sentirse urgente, necesario, vivo.
“Este equipo significa ganar”, dice. Y la frase no es casual. Es la misma idea que lo formó en los Yankees de Nueva York , donde aprendió que competir no es una aspiración, es una obligación diaria. Esa cultura no se olvida. Se traslada.
Pero para entender por qué este capítulo pesa, hay que regresar. A las Grandes Ligas, donde Canó no fue solo constante, fue dominante. Debutó el 3 de mayo de 2005 y durante más de una década sostuvo una producción que no admite matices: 2,639 hits, 335 cuadrangulares, 1,306 carreras impulsadas, promedio de .301. Números que no solo cuentan una carrera, la colocan en territorio histórico.
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Pasó por los Yankees, por Seattle, por los Mets, por San Diego y Atlanta. Pero más allá de los uniformes, lo que se mantuvo fue el impacto. En los años 2010 lideró la liga en hits, dobles y bases totales. Fue ocho veces All-Star, ganó cinco Bates de Plata, dos Guantes de Oro. Fue MVP del Juego de Estrellas en 2017.
Ganó el Derby de Jonrones en 2011. En 2009, levantó la Serie Mundial. En 2013, fue el rostro de un país entero al liderar a República Dominicana al título del Clásico Mundial, nombrado el jugador más valioso. Era, en todos los sentidos, una carrera completa. Pero no terminada.
Después vino la decisión incómoda. México. La pregunta repetida: “¿A qué vas?”. Y la respuesta, simple, casi elemental: a jugar. A seguir conectado con lo único que nunca cambió.
“El amor por el beisbol… me he dado cuenta que va más allá de lo que pensaba cuando era niño”. En esa frase hay más que nostalgia. Hay descubrimiento. Porque en México no encontró un cierre, encontró otra dimensión. Una nueva forma de competir. De sentir.
Las dudas se transformaron en validación. “Mucha gente me criticó… ahora me dicen que valió la pena”. No lo dice desde la revancha, sino desde la calma de quien ya entendió su propio camino.
Y luego están los números. Fríos en apariencia, contundentes en realidad. En 2024 bateó .431, con 141 hits y 14 cuadrangulares en 78 juegos. En 2025, .372, con 137 hits y 14 cuadrangulares en 85 partidos. En total: .400 de promedio en dos temporadas, 278 imparables, 58 dobles, 28 jonrones, 163 carreras impulsadas. No es un eco de lo que fue. Es una confirmación de lo que es.
Cada turno al bat es una conversación con el tiempo. Ya no desde la explosividad, sino desde la inteligencia. Selección de pitcheo. Control del conteo. Anticipación. Canó no pelea contra los años: los administra. Y en ese terreno, es superior.
“No trato de dar el 100… trato de dar el 1000 por ciento”. No es una frase para la galería. Es una forma de trabajo. Se ve en lo que no siempre se cuenta: en llegar primero, en irse último, en observar más de lo que habla. Lidera sin discurso, desde la rutina. Se acerca a los jóvenes, los acompaña, pero no se impone. “Esto es un conjunto”, repite, como si quisiera diluirse en el todo.
En un clubhouse que ya conoce el éxito, esa claridad es lo que sostiene la ambición. Y sin embargo, hay algo que inevitablemente lo señala: el tricampeonato. Para los Diablos sería historia. Para él, algo distinto. Algo que no ha vivido. Y eso, incluso después de todo, pesa. “Sería algo bien especial… algo que hablaría toda la vida”.
La Serie Mundial de 2009 con los Yankees es el origen: el sueño cumplido. El Clásico Mundial de Beisbol 2013 es identidad: un país entero detrás de un equipo. Los títulos en México son continuidad: llegar a una liga nueva, diez años sin campeonato para la franquicia y convertirla en ganadora. Cada uno distinto. Cada uno irrepetible. Por eso este no sería uno más. Sería el único que le falta.
En medio de todo, hay una línea más íntima, casi silenciosa, que atraviesa su historia: su padre jugó en esta liga. Y en esa coincidencia, que no es menor, hay algo que se completa. “Llegar aquí… seguir ese legado… me llena de satisfacción”.
No es solo beisbol. Es herencia. Es círculo. Al final, cuando se le pide resumir su carrera, no habla de hits ni de premios ni de cifras que lo sostienen en la historia. Habla de entrega. “Que me recuerden como ese jugador que lo dio todo por el beisbol”.
Y quizá ahí está la clave. Porque mientras muchos construyen su historia hacia atrás, como un archivo que se ordena, Robinson Canó sigue escribiéndola hacia adelante. No desde lo que fue, sino desde lo que todavía es capaz de hacer. Con números que respaldan su grandeza. Con anillos que explican sus etapas. Y con una motivación que, a estas alturas, ya no necesita explicación. Jugar. Ganar. Para ser el mismo de siempre.