Antes de ganar títulos mundiales en cuatro diferentes categorías. Previo a ganarse un lugar entre la más brillante generación de pesos welter y de ser considerado como uno de los mejores boxeadores de la historia, Roberto Durán creció en Panamá viendo películas de El Santo, Blue Demon y Black Shadow, convencido de que algún día sería luchador y todavía recuerda la conmoción que causó la visita del Enmascarado de Plata a su país.

"Me acuerdo cuando fue por primera vez a Panamá a luchar Santo. Ese día tembló Panamá, tembló la ciudad de Panamá", contó Manos de Piedra en entrevista con Sports Illustrated México, durante la Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

A sus 75 años, Durán conserva la afición por el cine mexicano que nació en su infancia en El Chorrillo, un barrio popular de la capital panameña, donde los luchadores fueron sus primeros referentes deportivos.

"Yo cuando estaba niño era enfermo a las películas mexicanas, que todavía lo soy. Como yo no hablaba inglés y leía muy poco, yo veía películas más mexicanas que películas de inglés. Ahí conocí una cantidad de artistas, luchadores", recordó.

Además de El Santo, mencionó al Cavernario Galindo y las peleas entre técnicos y rudos mexicanos que llegaban a Panamá, donde el público apoyaba a los locales y abucheaba a los visitantes.

"Llegaban esos mexicanos rudos, agarraban a los luchadores panameños y los desbarataban. Entonces la gente les cogió rabia a los rudos, pero se llenaba el gimnasio", relató.

En una entrevista con La Jornada publicada en 2016, Durán contó que entraba a las funciones del gimnasio Neco de la Guardia como vendedor de raspados para no pagar boleto y que el hielo se le derretía mientras miraba las luchas.

"Yo pensaba que iba a ser luchador, por lo que yo veía en las películas", explicó ahora.

Ismael Laguna, el ídolo que lo inspiró a boxear

Su camino cambió cuando tenía alrededor de 10 años y vio entrenar a Ismael Laguna, el Tigre de Colón. La velocidad del boxeador panameño lo impresionó y quiso aprender sus movimientos.

"Ahí fue donde me metí a boxeo para aprender de él, porque era muy rápido, era muy rápido y aprendí de él", contó.

En aquella entrevista de 2016, Durán atribuyó también su llegada al boxeo a su hermano y a Cándido "Chaflán" Díaz.

"Yo ya sabía luchar porque yo pensé que iba a ser luchador. Pero cuando yo vi a Ismael Laguna, ahí comencé a aprender boxeo. Y pagaban más en boxeo que en la lucha", dijo.

Laguna fue dos veces campeón mundial de peso ligero. Ganó su primer título en 1965 ante Carlos Ortiz y lo recuperó en 1970 al noquear a Mando Ramos. En septiembre de ese año, el escocés Ken Buchanan le quitó el cinturón, y volvió a vencerlo en la revancha del 13 de septiembre de 1971.

Nueve meses después, el 26 de junio de 1972, Durán noqueó a Buchanan en el asalto 13 en el Madison Square Garden de Nueva York y ganó su primer título mundial ligero, ante el mismo rival que le cerró dos veces el paso a su ídolo.

Laguna murió el 8 de septiembre, a los 83 años, y Durán lo despidió en público.

"Desde que yo era un pelao, el campeón Laguna siempre ha sido mi ídolo y mi inspiración", expresó entonces y recordó que el Tigre le hizo creer que un panameño podía llegar a lo más alto.

Durán terminó con títulos en cuatro divisiones, de ligero a mediano, y una marca de 103 victorias, 70 por nocaut, y 16 derrotas. De sus años de gimnasio rescató la costumbre de entrenar con boxeadores capaces de castigarlo para aprender a defenderse.

"Uno aprende de los extraordinarios. ¿Por qué? Porque cuando te agarran te dan una puñetera y ahí es donde tú comienzas a aprender. Ahí tú comienzas a aprender la sabiduría del otro: pegar que no te pegue", explicó.

El cine, una costumbre familiar

Las concentraciones, los entrenamientos y las peleas lo tenían lejos de casa y cuando podía estar con sus hijos, los llevaba al cine.

"Nos íbamos al cine, a comprar las golosinas, que son paletas, helados. De ahí para la casa, porque eran niños todavía. Cada vez que hacían una película nueva de Disney, yo me los llevaba para que la vieran. Y yo también con ellos", recordó.

Durán contó también que procuraba alejarlos de las malas compañías y que les advertía sobre ciertas amistades.

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A los 75 años, sigue viendo películas mexicanas y todavía habla de Laguna, el Tigre de Colón que murió en septiembre, como el boxeador que lo inspiró a cambiar la lucha por los guantes.