La Arena Coliseo y la fábrica de boxeadores
El espíritu del boxeo mexicano se alista para un compromiso en su historia este 15 de mayo, en la Arena Coliseo abre sus puertas para ratificar a la nueva generación de esta disciplina bajo el mando del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).
Para Víctor Silva, subdirector de esta liga, este retorno al "Embudo de la Lagunilla" es un acto poético deportivo: "Es donde creció y se basó el boxeo en México; los grandes enfrentamientos fueron ahí". En un mundo dominado por la tecnología, Silva menciona que en este cuadrilátero sigue siendo el examen obligatorio, un torneo donde el orgullo institucional se mezcla con la nostalgia con leyendas que forjaron la disciplina en este país.
Te puede interesar: El “Guerito de Tepito” debuta con la mano arriba
La promesa de boxeo mexicano, Juan Pérez, conocido como "El Güerito de Tepito", la figura atlética del Barrio Bravo, se hace cargo de este reto no solo como una pelea estelar, sino como una graduación personal frente a su gente que siempre lo respaldó. Tras haber debutado en las grandes ligas de Arabia Saudita con solamente 16 años, Pérez regresa a sus cimientos con una madurez y disciplina en sus guantes, afirmando que aquella escenografía internacional le enseñó a mantenerse "enfocado y disciplinado en el objetivo".
Alejado de ser un peleador tradicional, Juan denota un estilo fino y técnico, es mezcla de escuela cubana y mexicana, que define como una decisión consciente para asegurar una carrera salubre. "Siento que es mi estilo naturalmente... alegre, movido, contento", confiesa el joven que busca fortalecer su récord en México antes de seguir apoyando a nuevos talentos este 2026.
Boxeo femenil, también
Dentro del segmento femenil, Valeria "La Flaquita" Pérez, debuta como la nueva promesa que busca romper estereotipos estéticos a través del poder de sus mangos. Con un historial amateur de más de 75 peleas guiándose por lo invicto, Valeria confiesa que la transición al profesionalismo exige aprender de un vendaje y una estrategia totalmente diferente. No obstante su físico delgado suscita dudas en quienes la subestiman por "no parecer boxeadora", ella mantiene una indiferencia antes de subir al ring, refugiándose en la oración por su seguridad y la de su contrincante. Su propósito es claro: prepararse para ser como Jackie Nava o "La Guerrera" Torres, o incluso superarlas.
El impacto mediático de estos atletas es irrefutable, pero el WBC trabaja todos los días para que la fama no opaque al deportista. Víctor Silva destaca que, a través de programas como WBC University, se les enseña a los jóvenes en finanzas y responsabilidad social, guiándoles que "la base de todo esto es el boxeo". Juan Pérez coincide con esta filosofía de "piso parejo", respaldando que nunca olvida que es la gente quien lo ha hecho famoso: "Yo nunca pierdo el piso y estoy concentrado en lo mío". Esta sinergia entre la identidad digital y la disciplina dentro del gimnasio esta institución busca transformar fenómenos de redes en figuras de élite.
El futuro y el camino para que estos prospectos estelaricen carteleras en Las Vegas o Medio Oriente depende exclusivamente de la experiencia y el mantenimiento de la pasión. Valeria Pérez se enfoca en mostrar los sacrificios detrás de la pantalla, mientras que "El Güerito" planea seguir fortaleciendo el deporte desde sus raíces apoyando a quienes quieren debutar. Como concluye Victor, este grupo solo necesita "seguir trabajando para crecer y no perderse". La función de mayo no es solo un evento deportivo; es el testimonio de un boxeo que mira hacia el futuro global, se niega a soltar la mano de sus barrios y sus templos históricos.