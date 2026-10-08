Canelo Álvarez vs Mbilli encabezará la función “México vs el Mundo” con tres títulos en juego

Riad se prepara para una noche de boxeo con presencia mexicana, encabezada por Saúl “Canelo” Álvarez y con tres campeonatos mundiales más en disputa.

La bandera mexicana tendrá un peso especial en Riad el próximo 31 de octubre, cuando Saúl “Canelo” Álvarez encabece una cartelera bautizada como “Mexico vs. The Rest of the World”, frente al francés de origen camerunés Christian Mbilli, en una función que tendrá como escenario Arabia Saudita.

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La cartelera de la función "México vs. el Mundo", encabezada por Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli. | Especial

Canelo volverá al ring un año después de su enfrentamiento ante Terence Crawford en Las Vegas. El mexicano, excampeón indiscutido de los supermedianos, buscará recuperar el cinturón WBC ante Mbilli, quien llega invicto y realizará la primera defensa del título que conquistó después de imponerse a Maciej Sulecki.

¿Quiénes pelearán en el "México vs el Mundo"?

Pero la noche no estará construida únicamente alrededor de Canelo. La cartelera reunirá a varios de los principales exponentes mexicanos del momento y tendrá tres campeonatos mundiales adicionales en disputa.

Uno de ellos será el de Jaime Munguía, campeón supermediano de la WBA, quien expondrá por primera vez su cinturón ante el ruso invicto Nikita Zon, dueño de una marca de 12 victorias y un empate. Para Munguía será también su primera pelea fuera de México.

Otro de los campeones mexicanos que subirá al cuadrilátero será Rafael Espinoza. El tapatío, invicto con récord de 28-0-0, pondrá en juego el campeonato pluma de la WBO ante el venezolano Lorenzo Parra, retador número uno de la división. Espinoza ha defendido exitosamente el título en cuatro ocasiones desde que destronó a Robeisy Ramírez en diciembre de 2023.

La tercera pelea titular tendrá como protagonista a Lindolfo Delgado, quien enfrentará al también invicto Arthur Biyarslanov por el campeonato vacante superligero de la IBF. El mexicano llega con récord de 24-0-0 y buscará convertirse en otro campeón mundial durante la función de Riyadh.

A ellos se suma David Picasso, quien se medirá con el filipino invicto Carl Martin por el título WBC Silver de los supergallos. El capitalino, con marca de 32-1-1, regresará a Riad después de su enfrentamiento ante la leyenda japonesa Naoya Inoue en diciembre pasado.

La presencia mexicana se extiende a otras peleas de la cartelera. Raymundo Rojas enfrentará al japonés Reito Tsutsumi en peso superpluma, mientras que Marcos Vázquez, Carlos Emiliano, Héctor Aguirre y Erick Villegas también forman parte del programa.

“Creo que hay que aprovechar cada oportunidad. Como peleador, hay que aprovechar cada oportunidad; como persona, en cualquier trabajo, hay que aprovechar cada oportunidad”, señaló el Canelo tras describir la cartelera de México ante el Mundo.

Así, el “Mexico vs. The Rest of the World” tendrá a Canelo como figura central, pero con una representación mexicana que va mucho más allá de la pelea estelar: cuatro títulos mundiales estarán en disputa dentro de la cartelera, con Munguía, Espinoza y Delgado defendiendo o buscando campeonatos, además de Picasso en una pelea por el WBC Silver.

Será una noche en la que el boxeo mexicano buscará dejar su sello en Riad frente a una selección internacional que incluye peleadores de Rusia, Venezuela, Filipinas, Japón, Canadá y otros países.