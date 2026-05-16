La corona del Canelo Álvarez, en el museo más importante de Nueva York
En una de las vitrinas de la exposición For the Win, inaugurada en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York esta semana, descansa un objeto que no es un trofeo convencional ni una medalla fundida en serie: es una corona de laurel de plata con baño de oro vermeil, elaborada con gránulos bendecidos por el Papa Francisco, y le pertenece a Saúl “Canelo” Álvarez. Un boxeador mexicano, en el museo más importante de la ciudad más importante del mundo.
La pieza la creó Adrián Pallarols, platero personal del Sumo Pontífice, y fue entregada a Canelo tras defender su título supermediano en México en 2023, en una noche que tuvo un peso específico: era su regreso a pelear en casa, frente a su gente. El primer campeón mundial indiscutido del peso supermediano peleando en su país, coronado con plata del Papa. Pocas veces un objeto resume tan bien lo que significa llegar a la cima.
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Ahora esa corona comparte espacio con más de 70 anillos de campeones, trofeos, medallas y cinturones de 15 deportes distintos, en una exposición que celebra 150 años de cultura atlética. Entre los objetos está la medalla de oro de Jesse Owens, un cinturón de la OMB que motivó al AMNH a invitar personalmente a Claressa Shields, y piezas del futbol americano, el beisbol y el baloncesto. La corona de Canelo no desmerece en esa compañía. Al contrario.
For the Win estará disponible con la entrada habitual del museo hasta el 3 de enero de 2027. El AMNH también anunció un programa especial de cara al Mundial, con actividades para niños y la transmisión de más de 40 partidos del torneo en uno de sus teatros. México, de una forma u otra, tiene presencia en la institución cultural más reconocida de Nueva York. Y la tiene en plata y oro.