Emiliano Vargas, el prospecto invicto: historia, récord y su camino en el boxeo profesional
Hay un momento en el que todo se vuelve claro para un peleador. No ocurre en la noche de la pelea, ni bajo las luces, ni cuando el público corea su nombre. Ocurre antes. Mucho antes.
En el caso de Emiliano Vargas, ese momento no fue uno solo. Fue una acumulación de escenas: fines de semana viendo peleas, carne asada, pantallas encendidas con nombres grandes como Saúl 'Canelo' Álvarez y una vida que, sin darse cuenta, ya giraba alrededor del boxeo.
“Desde niño siempre andaba cerca del boxeo”, cuenta Emiliano en entrevista para Sports Illustrated. “Mi jefe (papá) fue campeón mundial, olímpico. Siempre estábamos en peleas o viendo peleas”, añade el hijo de Fernando "El Feroz" Vargas.
Pero no fue inmediato. No fue una imposición. Fue, como casi todo lo importante en este deporte, una elección. La escena ocurre en Las Vegas. Un evento amateur. Niños peleando, trofeos, gritos. Emiliano no estaba pensando en pelear. Estaba comiendo. Mirando.
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Hasta que algo cambió.
“Le dije a mi papá: ‘yo quiero ser eso’”. La respuesta no fue entusiasta. Fue duda. “‘Tú no quieres ser eso’, me dijo”.
Pero el boxeo —como la vida— no se decide en una sola conversación. Se confirma con insistencia. Con disciplina. Con regresar.
“Me dijo: ‘si me dices después de la escuela el lunes, te llevo’. Y sí… llegué y le dije ‘vamos al gimnasio’”. Ese fue el inicio. No de una herencia. De una convicción.
Aprender a ganar
Antes de los récords, antes del invicto, antes del nombre en las carteleras, hubo una sensación que lo atrapó. La primera vez que se subió a hacer sparring.
“Le di unos madrazos… empezó a sangrar… y pensé: ‘me encanta esto’”, sostiene con mirada llena de ilusión.
No es solo la violencia. Es el control. Es la competencia. Es el acto de imponerse. “Soy un competidor. Desde niño crecí con mis hermanos… todo era competencia. Queríamos ser los mejores en todo”.
La historia no la recorre solo. A unos pasos —a veces en el mismo gimnasio, a veces en otra esquina del mismo sueño— está su hermano Fernando Vargas Jr. Compartir boxeo no es sencillo. Menos cuando la comparación es inevitable. Y no sólo con un hermano, también con Amado.
“Nos exigimos, pero también nos cuidamos”, cuenta. “Sabemos lo que cuesta esto. Hay días en los que uno levanta al otro”.
Ese impulso lo llevó lejos: más de 130 peleas amateur, apenas una decena de derrotas, selección de Estados Unidos. Y luego el salto. El profesionalismo. El invicto. La consolidación.
Pero, incluso ahora, cuando escucha su apellido vitoreado en la arena, hay algo más profundo que lo mueve. “Escuchar a la gente gritar ‘¡Vargas, Vargas!’… eso me emociona mucho”.
El apellido no pelea solo
El problema —o el privilegio— de llamarse Vargas es que nunca subes solo al ring. “No sólo peleaban conmigo. Querían ganarle a mi papá también”, explica. “Mi jefe siempre estaba en la esquina”.
Cada rival cargaba una intención extra: vencer al hijo de un legado. Y eso, lejos de incomodar, lo definió. “Sentí que tenía que trabajar el doble. Porque no nomás querían ganarme a mí, también al apellido”.
Ahí se construyó su ética. No desde la comodidad, sino desde la exigencia. “El apellido no es algo leve, es pesado. Pero me motiva”. No hay resentimiento. Hay claridad. “Mi jefe ya hizo su historia, ahora es mi tiempo”.
En casa, la competencia nunca fue teoría. Fue práctica diaria. “Hablamos de dos hermanos, pero también mi hermana sabe tirar golpes”, dice entre risas.
La dinámica es simple: intensidad, choque, aprendizaje. “Siempre andábamos peleando por cosas pequeñas, pero también nos cuidamos”.
Hoy, esa relación se transformó en equipo. “Si mi hermano está bajando de peso, voy con él. Me pongo los plásticos, corro con él, así es este deporte”.
No es solo familia. Es una estructura emocional. “Mi papá ya estuvo donde yo quiero llegar, ya me está esperando allá”. Y eso —dice— cambia todo.
México, Estados Unidos y una nueva identidad
El boxeo mexicano no es una escuela. Es un ADN. Hablar de boxeo en México es hablar de historia. De una identidad que se forjó a golpes y resistencia. Nombres que no necesitan presentación: Julio César Chávez, Saúl 'Canelo' Álvarez, Erik Morales.
Para Emiliano, no son solo referentes. Son una medida.
“Crecí viendo ese tipo de peleadores. Guerreros. Gente que no se rendía nunca”, dice. “Pero también entiendo que mi generación tiene que hacer algo distinto. No puedes copiar la historia. Tienes que crear la tuya”.
Nombres como Julio César Chávez representan agresividad, resistencia, la narrativa del golpe. Pero Emiliano pertenece a otra capa. A una generación distinta. “No somos de allá, ni somos de aquí”, explica. “Somos la nueva generación”.
Mexicano-estadounidense. Dos banderas. Dos culturas. Un mismo cuerpo. “Represento las dos cada vez que subo al ring y es un orgullo”.
Su estilo también lo refleja. “Mi papá siempre dice: primero inteligente y luego valiente”.
No renuncia al ADN mexicano. Lo administra. “Me encantan los knockouts, las peleas emocionantes, pero hay que ser inteligente primero”.
Aprende de todos: de México, de Estados Unidos, de otros países. No se encierra en una sola identidad. La construye.
La disciplina que no se ve
No todo es espectáculo. No todo es narrativa. Hay días donde el boxeo no es pasión. Es obligación.
“La disciplina es como un músculo”, dice. “Hay días que no quieres correr, pero corres. No quieres entrenar, pero entrenas”. El costo no siempre se cuenta. “Mi tiempo, mi salud… cada vez que entro al ring dejo una parte de mí”.
Lo aprendió viendo a su padre. “Cada golpe que él recibió… fue para mí y para mi familia”.
Y en esa línea, el boxeo deja de ser deporte. Se vuelve metáfora. “Yo creo que no hay otro deporte que represente más la vida que el boxeo”.
No todo es proyección. No todo es promesa. También hay días en los que el camino se vuelve cuesta arriba.
“Hay momentos en los que te preguntas si vale la pena”, dice, con una honestidad que corta el aire. “Pero luego recuerdas por qué empezaste”.
El boxeo, insiste, es más mental de lo que parece. Más solitario de lo que se cuenta.
“Cuando estás cansado, cuando duele, cuando nadie está viendo, ahí es donde se define todo”.
El futuro no lo describe con cifras ni cinturones. Lo define con sensaciones. “Quiero pelear con los mejores. Quiero que la gente vea algo diferente cuando subo al ring”.
No habla de invicto. Habla de retos. No habla de fama. Habla de legado. “Ser campeón mundial es un objetivo, claro. Pero no es lo único. Quiero que cuando escuchen mi nombre, sepan quién soy. No solo de dónde vengo”.
El mundo afuera: el Super Bowl
Y luego está el otro escenario. El que no pertenece al ring. El Super Bowl. “Uno ni puede soñar eso”, admite. La llamada llegó sin aviso. Una invitación inesperada. Una puerta distinta. El nombre detrás: Bad Bunny.
“Podía llamar a cualquiera… pudo llamar al Canelo. Y me llamó a mí”. Hay escenarios en los que no se entrena. Que no se anticipan. Que llegan y cambian la percepción de todo.
El Super Bowl es uno de ellos. “Es otro mundo”, admite. “Todo es más grande, más rápido, más visible”.
Ahí, compartiendo foco con figuras globales como Bad Bunny, el boxeo deja de ser solo boxeo. Se convierte en exposición, en marca, en narrativa.
“Te abre puertas, pero también te pone bajo otra lupa”, reconoce. “Hay gente que te conoce por eso antes de verte pelear. Y ahí es donde tienes que responder”.
No lo rehúye. Tampoco se pierde en ello. “Al final, todo regresa al ring. Si no respondes ahí, lo demás no importa”.
La experiencia no fue solo espectáculo. Fue logística, sacrificio, adaptación. Movieron su campamento completo. Sparrings, familia, entrenamientos. Todo.
“Tenía que seguir listo… porque al rival no le importa el Super Bowl”.
Pero el impacto fue real. “Me subió a otro nivel”. Más audiencia. Más exposición. Más responsabilidad. Y algo más.
“Fue muy especial para todos los latinos… ni una palabra en inglés… y en el escenario más grande”.
Quererlo todo
A diferencia de otros, Emiliano no limita su ambición al ring. “No nada más quiero ganar ahí”, dice. “Quiero ganar en la vida”. Habla sin filtro. “Quiero ser como Snoop Dogg… estar en videojuegos, en películas, comentar Olimpiadas… todo”.
No lo ve como distracción. Lo ve como expansión. “Quiero que todos sepan quién soy… el general y también Emiliano Vargas”.
Cuando se le pregunta qué pasa por su cabeza en los momentos difíciles, no habla de miedo. Habla de control. “Es disciplina. Si estás ganando boxeando, sigue boxeando. Si es presión, sigue presionando”. Porque en el boxeo —como en la vida— basta un error. “Solo necesitas un golpe para que todo cambie”.
No se obsesiona con el invicto. Ni siquiera con los cinturones. Quiere peleas grandes. Retos reales. El 17-0 está ahí, como respaldo. Como evidencia. “Todo en su tiempo, yo solo tengo que estar listo”.
Y mientras ese momento llega, vuelve al mismo lugar donde empezó todo: el gimnasio, el silencio, el golpe repetido. Ahí donde no hay apellido. Donde no hay narrativa. Solo trabajo. Solo verdad. Solo un peleador intentando convertirse en algo más que una historia heredada.
Y mientras tanto, sigue haciendo lo único que conoce para avanzar: trabajar, insistir, pelear.
Porque en su historia, el invicto no es la meta. Es apenas el inicio.