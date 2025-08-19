Estados Unidos entrega a Julio César Chávez Jr. a México; ingresará a penal de Hermosillo
El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., fue entregado a México por las autoridades de Estados Unidos, luego de ser arrestado el pasado 3 de julio de 2025 por presuntos vínculos criminales. De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, el deportista mexicano será trasladado a un penal de Hermosillo, Sonora.
En su conferencia matutina de este 19 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, ya se encuentra en México; además, la Mandataria informó que el Gobierno Mexicano ya había sido informado previamente a la deportación de Chávez Jr.
“Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana (pero) nos informaron que iba a llegar a México”, mencionó Sheinbaum Pardo.
Julio César Chávez Jr.: ¿Por qué fue detenido?
Chávez Jr. fue detenido por su presunta afiliación con el Cártel de Sinaloa, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.
"Este afiliado al Cártel de Sinaloa tiene una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos", informó la dependencia estadounidense.
Por su parte, la Fiscalía General de la República confirmó que el púgil "cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas".