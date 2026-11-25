El cine y el boxeo mexicano encontraron un punto de encuentro en ‘Para los contrincantes’ (For the opponents). Salma Hayek Pinault y Saúl 'Canelo' Álvarez se sumaron como productores ejecutivos del cortometraje dirigido por Federico Luis, ganador de la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en el Festival de Cannes 2026.

La incorporación de ambas figuras mexicanas ocurre durante la campaña internacional de la película en la temporada de premios y refuerza la proyección de una historia que tiene como escenario uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México: Tepito.

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El proyecto conecta dos mundos que conocen bien sus nuevos productores ejecutivos. Hayek, con una trayectoria consolidada en Hollywood y reconocimiento internacional como actriz y productora, y Canelo, uno de los boxeadores mexicanos más destacados de su generación, encontraron en la historia de Damián un relato que refleja los sacrificios, las ilusiones y las exigencias que acompañan a quienes sueñan con llegar a lo más alto.

Para Hayek, la historia tiene un significado especial por la manera en que retrata la infancia y la relación entre un padre y su hijo.

“La garra de Damián me ha llenado de esperanza. En su rostro, el de un niño de once años que sueña con ser el próximo gran boxeador mexicano, vemos el miedo, la resiliencia, la determinación, la decepción y la obligación de triunfar. Federico Luis lo filma de cerca, con ternura y sin condescendencia, y nos deja ver también lo que significa para un padre acompañar ese sueño. No podría estar más orgullosa de acompañar esta película”, señaló la actriz.

La conexión de Canelo con el cortometraje también pasa por su propia historia. El campeón mundial reconoció en el protagonista una imagen de sus primeros pasos en el boxeo, cuando comenzó a construir una carrera que lo llevaría a conquistar campeonatos mundiales.

“Cuando vi a Damián en el gimnasio, me vi a mí mismo de niño. Yo también empecé muy joven, con unos guantes y el sueño de llegar a ser campeón. Esta película me llegó porque detrás del boxeador está el niño, con sus sueños y sus emociones. Me da mucho orgullo acompañar una historia que muestra una parte tan real del boxeo mexicano”, expresó Álvarez.

Dirigido y escrito por Federico Luis, ‘Para los contrincantes’ sigue a Damián, interpretado por Damián López, un niño que se prepara para una pelea infantil bajo la guía de su padre y entrenador. La historia transcurre en un gimnasio de boxeo de Tepito y explora las expectativas familiares, la presión de competir y los sueños que comienzan a tomar forma entre guantes y costales.

El cortometraje tiene también un recorrido internacional. Después de conquistar la Palma de Oro en Cannes, fue seleccionado en más de 40 festivales, entre ellos Telluride, San Sebastián y Tallinn Black Nights.

La producción reúne a compañías de México, Chile, Reino Unido y Francia: Planta, Cárcava Cine, Fiasco, Deptford Film y Les Films du Worso. Fernando Bascuñán, Fernanda de la Peza, Elena Fortes y Augusto Matte participaron como productores, mientras que Héctor Sulaimán estuvo a cargo de la producción ejecutiva y Sylvie Pialat y Alejandro Arenas participaron como coproductores.

Con Hayek y Canelo en el proyecto, la historia de un niño de Tepito que persigue el sueño de convertirse en boxeador suma dos aliados de alcance internacional. Una película que encuentra en el cuadrilátero el escenario para contar algo más grande que una pelea: el peso de los sueños desde la infancia.