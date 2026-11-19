Quince años después de dibujarlo en un cuaderno escolar, Willy Hutchinson se colgó el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 175 libras y tardó apenas unos días en retar a Saúl "Canelo" Álvarez, una pelea que Eddy Reynoso contempla para 2027, aunque el verdadero dueño de la división sigue siendo Dmitry Bivol, el ruso que derrotó al mexicano en 2022.

“Solo me interesa vencer a este hombre. Está subiendo a mi peso y tiene 40 años. Le daría a Canelo una lección de boxeo”, declaró Hutchinson a Sky Sports.

El escocés, de 28 años, se equivocó por cuatro años al calcular la edad del tapatío, que cumplió 36 en julio, aunque reconoció su trayectoria y consideró que su mejor momento ya pasó.

Te puede interesar: Eddy Reynoso planea dos peleas de 'Canelo' Álvarez en 2027

En declaraciones posteriores al diario británico The Sun, el nuevo monarca fue más lejos: “Creo que Canelo es demasiado pequeño. Yo sería demasiado grande para él. Está viejo. Me encantaría aterrorizarlo”.

La posibilidad del combate surgió después de que Reynoso, entrenador del mexicano, reconoció su interés en otro campeonato de las 175 libras. Durante la 64 Convención del CMB, en Acapulco, explicó que su equipo estudia alternativas para 2027, entre ellas una revancha en peso semipesado.

“Estamos viendo si hay algún buen peleador por ahí en las 175”, comentó Reynoso, quien adelantó que Canelo retomó el acondicionamiento físico después de vencer a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, donde recuperó el título supermediano del CMB y contempla regresar al ring en marzo.

En declaraciones a Izquierdazo, Reynoso confirmó que Hutchinson es una opción, aunque no dejó pasar las provocaciones del británico.

“Es un campeón que acaba de ganar, joven, fuerte, pero de eso a que le vaya a dar una lección a Canelo es otra cosa”, respondió el manejador.

¿Quién es Willy Hutchinson?

Hutchinson creció en Carstairs, una pequeña localidad entre Glasgow y Edimburgo, y empezó a boxear a los nueve años. Como amateur ganó el Campeonato Europeo Junior en 2014 y la medalla de oro del Mundial Juvenil de San Petersburgo en 2016, en el que venció en la final al kazajo Bek Nurmaganbet.

El escocés debutó como profesional en octubre de 2017 y pasó sus primeros años en Sheffield bajo las órdenes de Dominic Ingle, en un gimnasio que compartía con los excampeones mundiales Kell Brook, Billy Joe Saunders y Kid Galahad. A The Ring le contó que aquella etapa le generó una presión excesiva, porque se comparaba con monarcas que le llevaban años de experiencia.

Su primera derrota llegó en marzo de 2021, cuando Lennox Clarke lo noqueó técnicamente en el quinto asalto en una pelea por los títulos británico y de la Commonwealth de las 168 libras.

Hutchinson reconstruyó su carrera en peso semipesado y en junio de 2024 venció a Craig Richards en Arabia Saudita, una de sus victorias más importantes. Tres meses después volvió a perder, ante Joshua Buatsi, que lo derribó dos veces antes de ganarle por decisión dividida.

Tras esa derrota, Hutchinson se unió al equipo de Shane McGuigan y venció a Mark Jeffers y a Ezra Taylor, resultados que le dieron una segunda oportunidad contra Buatsi el 7 de noviembre de 2026 en el AO Arena de Mánchester.

El escocés usó su movilidad, velocidad de manos y combinaciones para controlar buena parte de la pelea. Buatsi aumentó la presión en los últimos asaltos y lo castigó al cuerpo, pero Hutchinson ganó por decisión unánime y se quedó con el título vacante del CMB que dejó David Benavidez al subir a peso crucero.

Con 21 victorias, 14 por nocaut, y dos derrotas, Hutchinson consiguió su primer campeonato mundial y un triunfo que cambió la percepción sobre una carrera cuestionada tras sus dos caídas.

Barry McGuigan, excampeón mundial y padre de su entrenador, escribió en una columna del 13 de noviembre que Hutchinson tiene recursos técnicos para vencer a grandes semipesados, pero advirtió que Canelo le exigiría una concentración y una disciplina táctica que todavía debe consolidar.

¿Qué tan lejos está de Bivol?

El cinturón del CMB no convierte a Hutchinson en el referente de las 175 libras. Dmitry Bivol conserva los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además del reconocimiento de The Ring.

En la clasificación que esa revista publicó el 13 de noviembre, Hutchinson subió del séptimo al cuarto lugar entre los contendientes semipesados, por debajo de Callum Smith, Anthony Yarde e Imam Khataev, con Bivol como campeón.

Para Canelo, enfrentarlo significaría volver a una categoría en la que ya fue monarca. En noviembre de 2019 noqueó en el undécimo asalto a Sergey Kovalev para quitarle el título de la OMB, aunque el ruso llegó con 36 años y apenas diez semanas de recuperación tras una dura defensa ante Anthony Yarde, y con un recorrido que Hutchinson todavía no tiene, con peleas ante Andre Ward y Bernard Hopkins.

En ambos casos, Álvarez encontraría un cinturón sin enfrentar al boxeador más acreditado de la división. En 2019, Artur Beterbiev y Bivol también tenían títulos semipesados, y hoy el ruso que lo derrotó sigue siendo la principal referencia.

Bivol venció al mexicano por decisión unánime el 7 de mayo de 2022. Su distancia, movilidad y volumen de golpeo limitaron a Álvarez, quien sufrió su la segunda derrota de su carrera.

La revancha lleva más de cuatro años pendiente. En 2023, Canelo insistió en un segundo combate en las 175 libras, mientras Bivol propuso bajar a las 168 para pelear por los cinturones que entonces tenía el tapatío.

Bivol defenderá sus títulos ante Callum Smith el 12 de diciembre en Rusia, un resultado que también moverá el panorama de las 175 libras para 2027.

¿Qué tan peligroso es?

Hutchinson mide alrededor de 1.85 metros, unos 12 centímetros más que Álvarez, y su capacidad para moverse lateralmente, conectar combinaciones y trabajar a distancia recuerda Bivol, quien ya complicó al mexicano.

Sin embargo, la revancha ante Buatsi también exhibió sus problemas bajo presión constante. En los últimos asaltos perdió intensidad y recibió castigos al cuerpo, la zona en la que Canelo ha construido buena parte de su ofensiva.

Para Barry McGuigan, el modelo para vencer al mexicano es precisamente Bivol. Hutchinson tiene el talento para intentar esa estrategia, pero debe demostrar la fortaleza mental para sostenerla sin quedar atrapado contra las cuerdas.

Durante la convención de Acapulco, el CMB confirmó que Hutchinson tiene pendientes dos defensas obligatorias, y aunque el organismo podría autorizar una pelea voluntaria contra Canelo, esa excepción no se ha anunciado.

Antes de comprobar si puede darle a Canelo la lección que prometió, Hutchinson necesita esa excepción del CMB y que Reynoso lo elija entre las opciones que estudia para 2027.