De Guardiola a Arteta y Luis Enrique: La escuela española conquista la Champions
Este sábado, cuando Luis Enrique y Mikel Arteta se sienten en los banquillos del Puskas Arena de Budapest para la final de la Champions League, se cerrará algo que nunca había ocurrido en la historia del fútbol europeo.
Por primera vez, las tres grandes finales continentales del mismo año tendrán un técnico español en cada uno de los banquillos. Luis Enrique y Arteta en la Champions masculina. Unai Emery con el Aston Villa en la Europa League. Pere Romeu y Jonatan Giráldez en la Champions femenina. Cuatro finales, cuatro técnicos españoles. No es casualidad. Es el resultado de décadas de una cultura futbolística que aprendió a exportar sus ideas al mundo.
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Todo empezó con Pep Guardiola. Cuando el de Santpedor tomó el Barcelona en 2008, nadie imaginaba que su forma de entender el juego se convertiría en el modelo más influyente del fútbol mundial. En tres temporadas ganó dos Champions, tres Ligas, dos Copas del Rey y redefinió lo que significaba jugar bien al fútbol. La posesión como arma, la presión alta como herramienta defensiva y la construcción desde atrás como filosofía de vida.
Guardiola no solo ganó, sino que convenció al mundo de que había una manera correcta de jugar. Después de Barcelona llegó el Bayern y después el Manchester City, donde ganó su tercera Champions en 2023. Hoy sigue siendo el técnico más influyente del planeta y la referencia de la que todo lo demás se deriva.
Luis Enrique fue el heredero natural en el Barcelona. Llegó al club en 2014 con la reputación de ser el técnico más difícil de gestionar de España, alguien que no toleraba mediocridades ni dentro ni fuera del campo. En su primera temporada ganó el Triplete con el tridente de Messi, Neymar y Suárez, con la Champions incluida en la final de Berlín ante la Juventus.
Luego llegó la selección española, con la que alcanzó la semifinal de la Eurocopa 2020 y la final de la Nations League de 2021. Cuando el PSG lo contrató en 2023, el encargo era claro: construir un equipo que ganara sin depender de una sola estrella. Lo cumplió. En 2025 ganó el Triplete con el club parisino, la primera Champions de su historia. Este sábado busca su tercera Champions como entrenador, lo que lo pondría al nivel de Guardiola, Bob Paisley y Zidane como los únicos técnicos en ganar tres veces el torneo.
Mikel Arteta es el producto más acabado de la escuela Guardiola. Fue su asistente en el Manchester City entre 2016 y 2019, aprendió cada detalle de su metodología y luego se fue al Arsenal a construir algo propio. Sus primeras temporadas en Londres fueron difíciles, con el equipo lejos de los puestos de Champions y la afición cuestionando su proyecto.
Pero Arteta nunca cambió de camino. Siguió con su modelo de presión alta, líneas compactas y salida limpia desde atrás, y poco a poco el equipo empezó a parecerse a lo que él tenía en la cabeza. El Arsenal fue subcampeón de la Premier League tres años seguidos, pero esta temporada finalmente rompió con esa historia y se coronó campeón de Inglaterra por primera vez desde 2004, poniendo fin a una sequía de 22 años.
Y como si eso no fuera suficiente, también llegó por primera vez a una final de Champions, con 11 victorias y 3 empates en 14 partidos del torneo sin perder un solo partido en toda la competencia. Este sábado, Arteta tiene la oportunidad de completar un doblete histórico para el club.
Unai Emery es el técnico más silencioso de esta generación pero quizás el más ganador en torneos europeos. Ganó tres Europa League consecutivas con el Sevilla entre 2014 y 2016, una más con el Villarreal en 2021, y este mes se llevó la quinta con el Aston Villa al vencer 3-0 al Freiburg en Istanbul con goles de Tielemans, Buendía y Rogers. Es el único técnico en la historia en ganar cinco veces la Europa League. Emery tiene una capacidad única para sacar el máximo rendimiento de plantillas que no tienen el presupuesto de los grandes. No habla de posesión ni de presión como filosofía, sino de trabajo, orden y detalle.
Lo que une a todos estos técnicos no es el estilo, porque sus equipos no juegan igual. Lo que los une es el origen. Guardiola, Arteta, Emery y Luis Enrique son producto de un fútbol español que entre 2008 y 2012 ganó dos Eurocopas y un Mundial con la misma generación de jugadores, y que construyó durante esos años una cultura de entrenadores que aprendieron a ganar de manera inteligente. Este sábado en Budapest, por primera vez en la historia del torneo, los dos banquillos de la final son españoles. La escuela nunca había llegado tan lejos.