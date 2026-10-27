Claudia Sheinbaum felicita a Charlyn Corral tras ganar el Balón de Oro

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó este martes a Charlyn Corral, ganadora del Trofeo Gerd Müller a la mejor delantera en la gala del Balón de Oro.

“Es un orgullo para todas y todos los mexicanos”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina, cuando la mandataria pidió proyectar el video de la premiación.

Corral recibió el trofeo el lunes en Londres, al lado de Harry Kane, como la mejor delantera del año. Al recibir el trofeo, dijo: “Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser la primera mexicana en recibir este reconocimiento”. Fue la primera mexicana en ganar un trofeo de la gala. En su discurso, recordó que suma cerca de 20 años de carrera.

#Deportes | ¡Orgullo del futbol mexicano! 🇲🇽🔥 Claudia Sheinbaum felicitó a Charlyn Corral tras ser reconocida como la mejor delantera de 2026 pic.twitter.com/LfWLH2ckZp — Quadratín México (@QuadratinMexico) October 27, 2026

La delantera anotó 42 goles con Pachuca durante la temporada 2025-2026 y sumó otros 11 con la Selección Mexicana.

Corral nació en Ecatepec, Estado de México. De niña jugó en las fuerzas básicas de Pumas con equipos de niños y después continuó su formación en Andrea’s Soccer.

En 2012 se fue a Estados Unidos para jugar futbol universitario con Louisville y estudiar Administración Deportiva. En 2014 comenzó su carrera profesional en Finlandia con el Merilappi United y, en 2015, fichó por el Levante. Con ese equipo marcó 88 goles en 124 partidos y ganó el título de goleo de la liga española en la temporada 2017-2018, con 24 tantos. Después pasó al Atlético de Madrid; una lesión de ligamento cruzado la dejó fuera varios meses. En 2021 regresó a México para jugar con Pachuca.

Con las Tuzas ganó su primer título de Liga MX Femenil en el Clausura 2025. En la gala también destacaron Scarlett Camberos, quien terminó en el lugar 21 y fue la primera mexicana entre las 30 nominadas, y Julián Quiñones, que obtuvo el puesto 28, la mejor posición histórica para un futbolista mexicano.

🫰🏼| Hay un saludo muy especial para ustedes afición☺️#VamosLasTuzas🤍💙 pic.twitter.com/bsZC8aOnTS — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) October 27, 2026