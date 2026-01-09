Cruz Azul jugará el Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla
La Liga MX dio a conocer este jueves que el Cruz Azul dejará de jugar sus partidos como local en el Estadio Olímpico Universitario y ahora tendrá como sede en el Clausura 2026, el Cuauhtémoc de Puebla.
“La modificación se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, mismos que fueron debidamente cubiertos por el Club Cruz Azul”, informó la competición en una nota de prensa.
Esto se dio a conocer horas después de que la prensa filtrada que la UNAM decidió no renovar contrato para que “La Máquina” permaneciera un semestre más como local en el Olímpico Universitario, que era fue sede oficial en 2025, tras abandonar el Azteca, que pasa por una remodelación para la Copa del Mundo de este año.
En CU, los celestes vivieron un año positivo, ganaron la Copa de Campeones de la Concacaf e impusieron un récord en el recinto de 26 partidos sin perder, sin embargo un desacuerdo con la UNAM, con la que según versiones tenía un “acuerdo de palabra”, los llevó a buscar otra sede, el Cuauhtémoc, que compartirán con el equipo local, Puebla.
Este semestre, además del torneo local, Cruz Azul defenderá el título de la Copa de Campeones de la Concacaf, duelos que también se jugarían en el recinto poblano, en donde los Azules jugaron como local el último partido del semestre pasado ante Pumas.
El primer partido del Cruz Azul en su nuevo hogar será el martes 13 de enero, cuando reciba al Atlas en la segunda jornada. En la primera, este sábado, visitará al León.