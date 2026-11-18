La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Jamaica en el Gigante de Acero y avanzó al Final Four de la Nations League de la Concacaf, donde el Tri de Rafa Márquez se enfrentará a Estados Unidos.

“Si queremos seguir defendiendo el título, tenemos que enfrentarnos a todos. Ahora nos ha tocado enfrentar a Estados Unidos en esta semifinal, así que nos prepararemos bien. Hay mucho tiempo por delante y, cuando se acerque, empezaremos a prepararnos para enfrentarlos. Es una nueva oportunidad, un gran partido, algo diferente”, dijo Rafa Márquez.

Estas son las cuatro conclusiones más importantes de la primera victoria de Rafa Márquez con México:

1. La primera victoria llegó, pero no significa que el equipo esté consolidado

Rafa Márquez consiguió finalmente su primer triunfo como entrenador del Tricolor. Después de un inicio complicado, México encontró un resultado que necesitaba para recuperar confianza. Sin embargo, el propio técnico reconoció que todavía falta mucho trabajo para alcanzar el funcionamiento que pretende. La victoria es un punto de partida, no una meta cumplida.

2. México recuperó intensidad, pero sigue sin contundencia



El primer tiempo dejó señales del futbol que busca Márquez: dinamismo, combinaciones, presión y generación de oportunidades. El problema volvió a aparecer frente al arco. México tuvo llegadas claras que no consiguió convertir y esa falta de contundencia sigue como una asignatura pendiente para el cuerpo técnico.

3. Márquez necesita más tiempo de trabajo con sus jugadores

Uno de los reclamos indirectos del entrenador fue la falta de continuidad en los entrenamientos. El calendario y las obligaciones de los futbolistas con sus clubes limitan el tiempo para desarrollar su idea. Por eso, el cuerpo técnico busca mantener comunicación con los seleccionados incluso cuando están fuera de concentración, mediante análisis de video y correcciones individuales.

4. Estados Unidos será la siguiente prueba de su proyecto

La semifinal ante Estados Unidos en el Final Four representa un escenario distinto para Márquez. No solamente estará en juego el pase a la final de la Nations League, también será una oportunidad para medir la evolución del equipo ante uno de sus principales rivales. El entrenador ya anticipó que será un partido especial y que México buscará defender el título.

¿Cuándo se disputará el Final Four?

El Final Four se disputará entre el 25 y el 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium, en Los Ángeles. La otra semifinal la jugarán Panamá vs Canadá.