F1: Carlos Sainz renueva con Williams y mantiene viva la reconstrucción de Grove
Carlos Sainz continuará en Williams después de firmar un nuevo contrato multianual con la escudería británica. El español seguirá como piloto titular en 2027 y mantendrá su papel como una de las figuras principales del proyecto de reconstrucción que encabeza James Vowles.
El anuncio completa la alineación de Williams para 2027, temporada en la que el equipo celebrará su 50 aniversario en la Fórmula 1. Sainz conservará como compañero a Alex Albon, cuya renovación se confirmó un día antes. La escudería apuesta así por mantener una de las duplas más experimentadas de la parrilla.
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El voto de confianza de Carlos Sainz
La renovación representa un importante voto de confianza de Sainz hacia Williams, especialmente después de las dificultades que ha enfrentado el equipo durante la temporada 2026. A pesar de los problemas del FW48, el español todavía cree en las inversiones, la infraestructura y el plan diseñado para devolver a Grove a la zona alta.
Sainz se incorporó a Williams en 2025 después de perder su asiento en Ferrari ante Lewis Hamilton. Su primera temporada justificó la apuesta: consiguió dos terceros lugares en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Catar, además de otro podio en la carrera Sprint de Austin. Esos resultados ayudaron al equipo a terminar quinto en el Campeonato de Constructores con 137 puntos, su mejor posición desde 2016.
El cambio de reglamento de 2026 frenó ese crecimiento. Los retrasos en la producción y el exceso de peso del FW48 alejaron a Williams de la zona alta, pese a que la escudería esperaba aprovechar las nuevas normas para acercarse a los líderes. Después de once carreras, el equipo solo acumula 11 puntos y seis pertenecen a Sainz. Sus mejores resultados han sido tres novenos lugares en China, Miami y Canadá.
Esa caída abrió dudas sobre su continuidad. Sainz admitió antes del receso de verano que su decisión dependería de la velocidad con la que Williams pudiera corregir el rumbo. Sin embargo, las inversiones en la fábrica, la renovación de su infraestructura y el plan de James Vowles terminaron por convencerlo de mantener su compromiso. El español aseguró que conserva la misma intención de ayudar al equipo a regresar al lugar que ocupó durante sus mejores épocas.
Sainz también aporta una experiencia difícil de encontrar en la zona media. Ha competido para Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari y Williams, suma cuatro victorias, seis posiciones de privilegio y 29 podios en la Fórmula 1. Además, es uno de los únicos tres pilotos de la historia, junto con Alain Prost y Nigel Mansell, que han representado a Ferrari, McLaren y Williams.
Su permanencia permite que la escudería conserve una dupla estable. Sainz y Albon acumulan entre ambos más de 370 participaciones en Grandes Premios, más de 1,600 puntos y 31 podios. Williams considera que la velocidad de ambos, su experiencia técnica y su trabajo con los ingenieros son piezas fundamentales para superar los problemas del FW48 y preparar un monoplaza más competitivo para 2027.
La renovación elimina uno de los principales interrogantes del mercado de pilotos y confirma que Sainz todavía cree en la reconstrucción de Grove. Ahora la responsabilidad cambia de lado. El español ya aceptó esperar y liderar el proyecto durante más tiempo; Williams deberá demostrar que puede transformar sus inversiones y sus promesas en un automóvil capaz de devolverlo a la pelea por los podios.