Cadillac: La ambición de un icono estadounidense en la Fórmula 1
“The World’s Standard”,el histórico lema de Cadillac, guía ahora una nueva misión: convertirse en referente de la Fórmula 1. Para 2026, la marca entrará como constructor oficial, el primero desde Haas en 2016, desplegando una estructura internacional con sedes clave en Indiana, Carolina del Norte y Silverstone (Reino Unido).
En Estados Unidos se concentrará la construcción de componentes clave y la operación de su programa de motores con General Motors, mientras que en Silverstone funcionará la base de operaciones deportivas y logísticas en Europa, cerca del epicentro de la F1. Además del túnel del viento en Colonia, Alemania, que pertenece a Toyota.
El salto a la F1 responde a una estrategia clara: llevar la capacidad técnica de General Motors al máximo nivel, amplificar la visibilidad global de la marca y transferir aprendizajes de competición a su línea de vehículos eléctricos.
Según John Roth, vicepresidente global de Cadillac, el automovilismo les permite llevar “la excelencia de ingeniería a velocidad real”, una muestra al mundo de hacia dónde camina la marca y sincroniza la expansión de Cadillac EV con su aparición en el Gran Circo. Este movimiento coincide con el auge de la F1 en Estados Unidos, que ya acoge tres Grandes Premios (Miami, Austin y Las Vegas), y simboliza la expansión global de Cadillac con un golpe de alto impacto.
La apuesta llega en el momento idóneo: el cambio de reglamento de 2026 es el primero en la historia moderna en modificar a la vez motores y chasis. Este “borrón y cuenta nueva” crea una ventana única para que un nuevo fabricante compita en igualdad de condiciones, sin arrastrar desventajas de desarrollo acumulado. Cadillac aprovecha esa coyuntura para entrar a la élite con un proyecto respaldado por tecnología y capital de GM.
Cadillac: Así es el organigrama de la nueva escudería de F1
El equipo se estructura con un organigrama sólido. Graeme Lowdon, exdirector de Marussia F1, asume la dirección general, aportando experiencia en gestión de escuderías bajo presión. A su lado, Dan Towriss, CEO del programa GM PPU, garantiza el soporte corporativo y la integración con General Motors. En el área técnica, Nick Chester, ex Renault y Lotus, lidera el diseño con la experiencia de haber trabajado en coches ganadores de Grandes Premios. La aerodinámica queda en manos de Jon Tomlinson, especialista con pasos exitosos en Williams y Renault, mientras que Pat Symonds, histórico ingeniero detrás de los títulos de Michael Schumacher y arquitecto del reglamento híbrido de 2014, suma visión estratégica desde la ingeniería.
La dupla de pilotos ya está definida: Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas liderarán el proyecto desde la pista. Su elección no es casual: ambos conocen de primera mano la complejidad de trabajar con motores Ferrari, que Cadillac empleará en los primeros años mientras desarrolla su propia unidad de potencia proyectada para 2029. A su vez, los dos suman más de 400 Grandes Premios combinados, victorias y podios que los convierten en una pareja estratégica para dar solidez a un equipo debutante.
El respaldo externo es igual de trascendente. Mario Andretti, cabeza de una de las dinastías más grandes del automovilismo estadounidense, se integra como asesor al programa a través de Andretti Global, aportando legitimidad deportiva y un puente con la tradición estadounidense en la F1.
Su presencia resulta clave luego de la fricción entre Andretti y la Federación Internacional de Automovilismo, que en un inicio rechazó la entrada de Andretti Autosport como equipo independiente; ahora, bajo el paraguas de Cadillac y con un socio de peso como General Motors, la entrada se concreta con respaldo institucional.
Por otro lado, Mark Walter, empresario con inversiones en deportes de alto perfil (como el beisbol y la NBA), garantiza estabilidad financiera y una visión de crecimiento global. Ambos fortalecen la estructura de Apex, la organización que sirve de brazo estratégico para Cadillac en la F1.
Cadillac cumplió con todos los requisitos exigidos por la FIA, incluida una cuota de expansión estimada en 200 millones de dólares, y en marzo de 2025 recibió la aprobación definitiva tras intensas negociaciones. De esta manera, asegura un lugar en la parrilla como constructor pleno desde el inicio, con estatus oficial y recursos que lo colocan en el mapa de inmediato.
Aunque hoy el foco actual está en su debut en Fórmula 1, Cadillac cimentó su prestigio en otras disciplinas. Su historia incluye participaciones en las 24 Horas de Le Mans (donde sorprendió con “Le Monstre” en 1950), NASCAR Grand National Series con autos de stock car, y en GT con modelos derivados de sus sedanes de lujo, como el CTS-V.R y el ATS-V.R. En resistencia moderna, con el Cadillac DPi V.R y el V-Series.R, la marca logró campeonatos en IMSA y podios en Daytona y Sebring, confirmando que sabe competir en pruebas de 6, 12 y hasta 24 horas.
Cadillac transforma su legado en presente. Su entrada a la Fórmula 1 no es un simple movimiento deportivo: es una declaración de ambición. Con Pérez y Bottas como estandartes, un equipo técnico de élite y el respaldo de General Motors y Andretti Global, la marca estadounidense busca mucho más que participar: quiere competir al más alto nivel desde el primer día. La historia que comenzó con “Le Monstre” en Le Mans ahora se reinventa en la F1, donde Cadillac aspira a marcar una era y consolidarse como el nuevo estándar del automovilismo mundial.
Las figuras clave de Cadillac F1
Graeme Lowdon – Director General
Exdirector de Marussia F1. Aporta experiencia en la gestión de escuderías bajo presión y en la construcción de proyectos desde cero. En Cadillac lidera la parte operativa y administrativa, asegurando que el equipo funcione como una estructura cohesionada desde el primer día.
Dan Towriss – CEO del programa GM PPU
Encargado de garantizar el soporte corporativo y la integración con General Motors. Su rol se centra en alinear los objetivos de Cadillac F1 con la visión tecnológica y financiera del grupo, especialmente en lo referente al desarrollo de motores.
Nick Chester – Director Técnico
Con pasado en Renault y Lotus, cuenta con la experiencia de haber trabajado en coches ganadores de Grandes Premios. Lidera el diseño del monoplaza, siendo el responsable de que Cadillac cuente con un auto competitivo y adaptado a las regulaciones de 2026.
Jon Tomlinson – Jefe de Aerodinámica
Especialista con trayectoria en Williams y Renault, donde impulsó proyectos exitosos. En Cadillac dirige el área aerodinámica, clave bajo la nueva normativa que apuesta por sistemas activos y un rediseño completo del flujo de aire.
Pat Symonds – Asesor de Ingeniería y Estrategia
Ingeniero histórico detrás de los títulos mundiales de Fernando Alonso con Renault y arquitecto del reglamento híbrido de 2014. En Cadillac aporta visión estratégica y conocimiento técnico para interpretar el reglamento de 2026 y transformarlo en ventaja competitiva.