"No vuelvo solo, vuelve el grito de un país": Checo tras firmar con Cadillac
Un nuevo capítulo se escribirá en la carrera de Sergio Pérez. Cadillac ha hecho oficial la llegada del piloto mexicano a la escudería estadounidense para la temporada de 2026. Checo publicó un video donde hace oficial su regreso. El conjunto estadounidense confirmó la incorporación del mexicano junto al finlandés Valtteri Bottas y así sumarse a la parrilla de Fórmula Uno como el equipo número 11.
“Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver”, es lo que se escuchó al principio del video donde se muestra de espaldas en su oficina en Guadalajara. “No sólo se trata de mí. Corrí con mi familia. Acompañado de amigos. Con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estaré siempre agradecido”, añadió el piloto de 35 años, quien ve, en el reflejo del vidrio de su oficina, varios de sus logros a lo largo de 14 temporadas en la Fórmula Uno. Además del apoyo de la afición que grita: “Checo…Checo”, en eco cuando describe sus sentimientos.
“Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones. Este el siguiente… El siguiente capítulo. Estamos de regreso”, comunicó el subcampeón del campeonato de Pilotos del 2023.
Checo correrá su temporada número 15, que lo convertiría en uno de los pilotos más longevos en la máxima categoría, empataría al brasieño Felipe Massa, a los británicos Nigel Mansell y David Coulthard, así como al italiano Jarno Trulli; es superado por Kimi Raikonen, Lewis Hamilton, Rubens Barrichello y Michel Schumchaer, quienes lograron 19; además de los británicos Graham Hill y Jenson Button, que compieron 18 años; el español Fernando Alonso es el líder, pues totaliza 22 campañas en la Máxima Categoría.
“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo, increíblemente emocionante en mi carrera”, señaló Pérez, quien suma tres poles y 12 vueltas rápidas en la F1. “Desde nuestras primeras conversaciones, percibí la pasión y la determinación detrás de este proyecto. Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea”, agregó el mexicano.
La decisión de Cadillac se tornó más fácil al final, pues en su alineación suman a dos subcampeones del mundo, Sergio en 2023 y Valterri en 2019 y 2020. La dupla suma experiencia y liderazgo en la parrilla de Fórmula Uno, Checo suma 281 Grandes Premios y Bottas 246; han ganado Grandes Premios: el mexicano suma seis victorias y el finlandés 10 triunfos. Además de que los dos conocen lo que implica desarrollar el auto para un equipo ganador, por ello, la decisión de Cadillac fue menos compleja, pues ayudarán a construir un conjunto que puso su intención de sumarse a la parrilla desde 2023.
“Cadillac es una marca legendaria en el automovilismo estadounidense y ayudar a traer una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad, una que confío en asumir. Me enorgullece formar parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio”, añade Checo, quien debutó en 2011 con Sauber, ahí sumó dos temporadas. En la segunda, consiguió tres podios: dos segundos lugares y una tercera posición.
En 2013, pasó a McLaren, en uno de los peores años de la escudería británica, Sergio tuvo como mejor resultado un quinto lugar. Tras ello, obtuvo un asiento en Force India, donde subió al podio con un tercer lugar tanto en su primero, como segundo año. En su tercera campaña, contabilizó dos terceros lugares más. En el cuarto año, no tuvo podio, pero fue más regular y terminó en el séptimo lugar del campeonato.
Tras los problemas económicos, el equipo se transformó en Racingo Point de la mano de la inversión de Lawrence Stroll, ahí Checo sólo pudo sumar un tercer lugar en 2018. Para la siguiente campaña, el equipo tuvo problemas y Pérez bajó el rendimiento sin podio. En 2020, Sergio se quedaba sin asiento, pues ya le habían dicho que no continuaría en el equipo que ayudó a salvar de quiebra económica. En Turquía sumó un segundo lugar. Y en Sakhir, un 6 de diciembre, el mexicano marchaba último en la primera vuelta y remontó para conseguir su primera victoria. Él rompió en llanto, pues sabía que ese triunfo le significó firmar con Red Bull.
Con el equipo austríaco, consiguió cinco victorias más, dos terceros lugares en el GP de México en 2021 y 2022, para totalizar con 29 podios en los 90 Grandes Premios con Red Bull. Además, sumó 932 puntos y tres poles, ayudó para que se ganaran los títulos de Constructores en 2022 y 2023. Al final, Sergio sumó cuatro años como piloto titular de Red Bull, entre 2021 y 2024. Y se fue con dos años más de contrato.
“Me complace enormemente formar parte de una alineación tan dinámica y juntos creo que podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de las Américas. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos”, finalizó Checo sobre su nueva relación con Cadillac, en donde firmó un contrato por dos años, con opción de uno más.
Bottas, entusiasmado
El piloto finlandés, Valtteri Bottas, se mostró contento tras obtener un asiento en Cadillac, que significará su quinto equipo en la Fórmula Uno, desde su debut en 2013 con Williams, donde se quedó hasta 2016. Posteriormente, compitió en Mercedes desde 2017 a 2021, donde consiguió dos subcampeonatos y dos terceros lugares en la tabla general de pilotos en la máxima categoría.
“Desde el momento en que empecé a hablar con el equipo Cadillac de Fórmula 1, sentí algo diferente: algo ambicioso, pero a la vez con fundamento”, expresó Bottas, quien tuvo dos años más con Alfa Romeo y un año más con el mismo equipo, pero que cambió de nombre a Sauber, por ser un año de transición para la llegada de Audi en 2026.
“Esto no es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo. No todos los días se tiene la oportunidad de formar parte de algo que se construye desde cero y ayudar a darle forma para que realmente pertenezca a la parrilla de la F1. He tenido el honor de trabajar con algunos de los mejores equipos del mundo y ya veo el mismo profesionalismo y entusiasmo aquí. Esta es una marca icónica”, añadió el finlandés, quien en 246 carreras, suma 20 poles, 19 vueltas rápidas y 67 podios.