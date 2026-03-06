Cadillac inicia historia en Fórmula 1: Checo sufre problemas, Bottas suma kilómetros
El primer día oficial de Cadillac en la Formula One fue, ante todo, un ejercicio de construcción. Entre problemas mecánicos, kilómetros acumulados y una gran carga simbólica, la nueva escudería estadounidense dio sus primeros pasos en un fin de semana de Gran Premio.
Para Sergio Pérez, la jornada fue complicada. El mexicano terminó 20º en la primera práctica y no logró registrar tiempo en la segunda sesión, afectado por dos fallas distintas en su monoplaza.
“Hoy es apenas el inicio”, explicó Pérez. “Fue un orgullo estar en pista en la primera sesión de práctica del equipo Cadillac en Fórmula 1. Hay muchos detalles pequeños que debemos limpiar, pero fue un gran paso tener dos autos rodando y empezar a acumular kilometraje”.
El ingeniero ejecutivo del equipo, Pat Symonds, detalló que el coche del mexicano sufrió primero un problema en el sistema de combustible que obligó a desmontar parte del sistema híbrido para repararlo, lo que retrasó su regreso a pista. Después, ya en la sesión, apareció una fuga hidráulica que terminó por limitar su participación.
Mientras tanto, Valtteri Bottas pudo completar un programa más consistente. El finlandés fue 17º en la primera práctica y 19º en la segunda, lo que permitió al equipo recopilar información clave sobre el comportamiento del coche y los neumáticos.
“Lo más importante fue salir a pista”, dijo Bottas. “No fue un día libre de problemas, pero aprendimos con cada vuelta y ahora tenemos datos valiosos para seguir mejorando”.
Para el director del equipo, Graeme Lowdon, el simple hecho de poner dos autos en la parrilla ya representa un logro enorme. El directivo recordó que el proyecto recibió su entrada oficial a la Fórmula 1 apenas un año atrás.
“Construir un equipo en tan poco tiempo y ahora competir contra los mejores del mundo es un enorme testimonio del trabajo realizado por toda la organización”, señaló.
El balance final fue claro dentro del garaje de Cadillac: no fue un día perfecto, pero sí uno histórico. El objetivo inmediato ahora es simple: resolver los problemas, seguir sumando vueltas y llegar a la clasificación con un panorama más claro sobre el potencial real del nuevo monoplaza.
“Con el espíritu y la experiencia que tiene este equipo, estoy seguro de que progresaremos. Por ahora, vamos paso a paso, empezando por tener un día más limpio mañana para construir de cara a la clasificación”, aseguró Pérez.