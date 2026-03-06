Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 para liderar el nacimiento de Cadillac
El regreso de Sergio Pérez a la parrilla de la Fórmula 1 no se explica solo con un contrato. Es una historia de resistencia y de paciencia, de un piloto que se negó a que su última imagen en la categoría fuera la de una despedida silenciosa.
Durante cuatro temporadas vistió los colores de Red Bull Racing. En ese periodo fue mucho más que el segundo piloto de un equipo dominante: fue escudero, estratega y protagonista de victorias clave en un proyecto que giraba alrededor del talento de Max Verstappen. Ganó carreras, subió al podio y ayudó a consolidar campeonatos.
Pero en la Fórmula 1 los ciclos se miden en resultados. En 2024 llegaron las clasificaciones complicadas, los errores y las dudas dentro del garaje. Al final de esa temporada, su etapa con Red Bull terminó y, por primera vez desde su debut en 2011, Pérez se quedó sin asiento en la categoría.
El 2025 fue un año distinto. Sin el ritmo frenético de los fines de semana de Gran Premio ni el ruido constante del paddock. Un año sabático en el que escuchó propuestas, evaluó proyectos y decidió que solo volvería si el desafío valía la pena. Estuvo cerca del retiro.
Entonces apareció Cadillac.
“Siento que mi opinión es mucho más apreciada”, confesó Checo en Australia, previo al primer Gran Premio de la campaña 2026. “Definitivamente los últimos seis meses de mi etapa con Red Bull fueron duros en todas las áreas. Realmente sentí que necesitaba un descanso. Podía ver cosas que desde fuera no eran visibles, pero que se volvieron más evidentes después de que me fui, por supuesto” añadió el mexicano.
Respaldado por General Motors y en alianza con TWG Motorsports, el nuevo equipo estadounidense construyó desde cero su entrada a la Fórmula 1 como el undécimo equipo de la parrilla. Más de 550 personas trabajan en el proyecto desde sus centros en Indianápolis, Charlotte y Silverstone, y el debut finalmente llega este fin de semana en el Albert Park Circuit.
“Este fin de semana es un momento histórico para el equipo Cadillac de Fórmula 1”, explicó Dan Towriss, CEO de Cadillac F1. “Este coche representa miles de horas de trabajo incansable entre Estados Unidos y Europa y el compromiso de cientos de personas que creen que podemos construir algo digno de este escenario. Ver al equipo alinearse para su primer Gran Premio es un momento de orgullo para todos. En la Fórmula 1 nada se regala, todo se gana. Este fin de semana es solo el comienzo”.
El proyecto también representa una apuesta estratégica para General Motors dentro del escenario global del automovilismo.
“La histórica aparición del equipo Cadillac en Australia es la realización de una visión que ha impulsado a muchos de nosotros en General Motors”, señaló Mark Reuss, presidente de General Motors. “Es un momento de enorme orgullo para todos los que han trabajado incansablemente para hacerlo posible. Para posicionar a Cadillac entre las grandes marcas globales de lujo, la Fórmula 1 es una parte vital de la ecuación”.
Antes de llegar a Melbourne, el equipo completó pruebas en Silverstone Circuit y en el Circuit de Barcelona-Catalunya, además de los ensayos oficiales de pretemporada en Bahréin. En total acumularon más de 4,200 kilómetros de rodaje, el equivalente a más de doce distancias de carrera.
Para Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac Fórmula 1, el arranque del equipo es apenas el primer paso de un proyecto mucho más largo. “El debut del equipo Cadillac es uno de los momentos más orgullosos de mi carrera. Ha sido una tarea enorme llegar hasta aquí y estoy profundamente agradecido con todos los que participaron. Pero el Gran Premio de Australia es solo el comienzo del camino. Nuestro enfoque es construir éxito a largo plazo”.
En ese proceso, la experiencia es clave. Cadillac apostó por dos pilotos con trayectoria: el mexicano Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. Entre ambos suman 526 Grandes Premios, 106 podios y 16 victorias en la categoría.
Para Checo, el momento tiene un significado especial.
“Es un honor estar en Australia este fin de semana haciendo historia con el equipo Cadillac de Fórmula 1”, explicó el piloto mexicano. “Ser parte de este nuevo proyecto ha sido uno de los momentos más destacados de mi carrera. El ambiente dentro del equipo es muy positivo y estamos progresando juntos. Debemos estar orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. No puedo esperar para salir a la pista”.
Bottas comparte ese entusiasmo. “Este Gran Premio de Australia se siente diferente a cualquier otro. Siempre me gusta venir a Melbourne, pero llegar esta vez para hacer historia con Cadillac lo hace aún más especial. Estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo durante la pretemporada y en todos los meses que nos trajeron hasta aquí”.
Así comienza un nuevo capítulo para Sergio Pérez. Su carrera ya tuvo varias etapas: la promesa que sorprendió con Sauber, la consistencia que lo consolidó en Force India, la redención con Racing Point y los años de victorias con Red Bull.
Ahora empieza otra historia.
Una en la que ya no persigue únicamente podios o campeonatos, sino algo más complejo: ayudar a construir desde cero un equipo en la categoría más exigente del automovilismo.
Después de un año lejos de la parrilla, Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1. Y lo hace encabezando el nacimiento de Cadillac en la categoría.