Capítulo 15: el renacer de Checo Pérez en la F1 con Cadillac
Ocho meses lejos. Ocho meses sin correr. Sin vestirse de piloto, sin el nomex y el casco. Sin la rutina de viajar cada carrera para enfrentar el cronómetro. Ocho meses de silencio para un hombre que aprendió a vivir con el ruido. Sergio Pérez se detuvo. Lo detuvo Red Bull un 18 de diciembre de 2024. Cuando anunció que el mexicano salía del equipo, luego de conseguir cinco victorias, dos terceros lugares en el GP de México en 2021 y 2022, un total de 29 podios en 90 Grandes Premios. Un subcampeonato en 2023. Dos títulos de Constructores en 2022 y 2023.
Pérez fue desechado. Le pagaron dos años más de contrato que tenía firmados desde mayo de 2024. A pesar de que ayudó a su compañero Max Verstappen a sumar cuatro títulos de pilotos entre 2021 y 2024. La razón: ya no rendía como al principio, no conseguía los resultados de Verstappen. “Manejar para Red Bull ha sido una experiencia inolvidable y siempre atesoraré el éxito que logramos juntos. Rompimos récords, alcanzamos grandes logros… Ha sido un honor correr con Max, tenerlo como compañero todos estos años y compartir nuestros éxitos”, fue el mensaje de Sergio al despedirse del equipo austríaco.
Después de 20 años sin bajarse del volante, sin dejar de luchar, sin mirar atrás, finalmente se permitió hacer lo impensable: parar. Respirar. Preguntarse quién era sin el casco puesto. Y no fue fácil. Durante 14 temporadas, en 281 Grandes Premios, sumó seis victorias, tres pole positions.
Sergio Pérez se tomó varias semanas para reflexionar, se dedicó a disfrutar de su familia, a viajar con ellos. Sin claridad sobre el futuro. Sin saber si habría regreso. Aquel adolescente que dejó su país a los 14 años de edad para perseguir su sueño en Europa, con una maleta llena de anhelos y sin promesas seguras, no sabía si volvería a sentarse en un Fórmula 1. Y eso pesa.
“Su temporada con Red Bull creo que fue muy buena, les dio dos campeonatos de equipos; en general fueron muy buenos resultados”, compartió Carlos Slim en entrevista para Sports Illustrated sobre la salida de Checo. “Se sabía que estaba difícil la negociación, pero más que la negociación, el ambiente. Ya no era sano. Más cuando estás en una dinámica donde no tienes la manera de estar dando buenos resultados y eso para él debe de haber sido muy frustrante”, indicó el empresario.
Checo mantuvo su mantra: Nunca te rindas. Tuvo conversaciones con varios equipos para regresar en 2025. Sin éxito. En marzo de 2025, dio una entrevista, por medio de un patrocinador, y ahí manifestó: “Tengo la oportunidad de decidir qué quiero con mi carrera… Me di seis meses para ver qué opciones tengo y tomar la decisión de mi siguiente paso en mi carrera”. En esos mismos días, Cadillac había recibido la aceptación para participar en la parrilla del campeonato del 2026 por parte de la FIA y de Fórmula Uno. También empezaron las críticas para su sucesor en Red Bull, Liam Lawson, quien tampoco estuvo cerca de Max.
“Realmente no esperaba que sucediera. Solo se hizo más claro una vez que estuvimos en Qatar, y comenzamos a discutir y negociar mi salida del equipo. Todo sucedió muy rápido”, expresó Pérez en entrevista para la F1 en abril pasado. “Si encuentro un proyecto que me motive completamente a volver, donde el equipo crea en mí y donde aprecian mi carrera, mi experiencia y todo lo que puedo aportar a un equipo, sería muy atractivo considerarlo", añadió el mexicano.
Dos entrevistas sin revelar nada del futuro. Porque tampoco él lo tenía claro. En Red Bull, hicieron otro cambio, ahora Yuki Tsunoda para ver si podía llegar a los niveles de Max, a pesar de que McLaren era el rival a vencer. Los resultados del segundo piloto de su ex equipo, revaloraron el trabajo que había hecho Checo, a pesar de las críticas por no sumar podio en las últimas 19 carreras con el equipo austríaco, luego de que en las primeras cinco, había conseguido cuatro en 2024. Era claro que Checo tenía razón. Y los resultados de sus sustitutos lo comprobaban.
“Checo tiene las herramientas, puede competir con cualquier piloto que le pongas. Yo creo que Max es de los mejores pilotos que ha habido en la historia del del automovilismo. Checo también para mí es uno de los mejores pilotos que ha habido, pero además es un piloto muy consolidado. No nada más es rápido, sino que tiene un paquete de cosas alrededor que la experiencia te puede ayudar a complementar para poder estar competitivo”, comentó Slim sobre Checo en esos momentos de reflexión tras los primeros meses del año.
Sergio Pérez no solo dejó una butaca en la Fórmula 1, dejó atrás un estilo de vida. Lo que para muchos fue “un descanso”, para él significó renunciar —aunque temporalmente— a su propósito más profundo. La Máxima categoría no es un deporte que perdona errores ni da segundas oportunidades con facilidad… Por eso, Checo pensó en el retiro. Ya se la había visto en partidos del América en los Estados Unidos, además de que también estuvo en Disney con su familia.
“A Checo lo veo pudiéndole dedicar el tiempo a su familia, además tiene hijos chicos todavía, pero lo veo trabajando durísimo, en no desencancharse, por decirlo de alguna manera. Sigue haciendo muchísimo ejercicio, sigue estando en forma, sigue estando en contacto con los equipos para ver si puede venir alguna oportunidad interesante más adelante. Yo creo que hay varias opciones”, compartió Slim sobre sus posibilidades, pero también sobre si tomara la decisión de retirarse.
A pesar de que en el GP de Miami, a principios de mayo, surgió el rumor de que ya había firmado con Cadillac y sería anunciado como piloto. Lo que pasó realmente fue que se presentó el nuevo logotipo del equipo, pero había fanáticos de Checo en espera del anuncio.
“Depende de él, ¿no? Yo a él lo veo en una edad en donde puede seguir siendo muy competitivo, o sea, el tema de la edad creo que todavía tiene mucho para donde dar. Tema de talento, pues no hay ninguna duda, tema de experiencia tampoco. Te digo, físicamente no se ha descuidado, se sigue preparando y el tema de su retiro yo que más bien va a ser una decisión personal, porque él prefiera enfocarse en su familia o porque las opciones que haya, pues no sea algo que sea tampoco muy atractivo”, confesó Slim, quien desde ese momento veía que las negociaciones se alargarían hasta el verano.
Checo no es de los que se rinden. Su historia nunca ha sido sobre la comodidad, sino sobre la resistencia. Tuvo aceptar que el tiempo fuera de pista también forma parte del viaje. Que a veces, el mayor acto de valentía no es acelerar… sino frenar. Para esos momentos también se hablaba de conversaciones de su nuevo Manager, Khalil Beschir, con Alpine, Sauber y Hass.
“Checo es muy probable que regrese. No sé mucho más de lo que todo el mundo y de de los rumores que hay por ahí. Sé que las pláticas sí son muy formales desde hace ya un buen rato y que hace mucho sentido para para todos”, confesó Michel Jourdain en entrevista con Sports Illustrated a mediados de mayo. “Claro que Cadillac quiere tener pilotos experimentados. Si ves la parrilla, creo que Checo y Valtteri Bottas son dos pilotos competitivos, con más experiencia. Son candidatos”, añadió Jourdain.
Sergio en esos momentos seguía con la misma idea. Viajar. Ahora su destino fue África al lado de su esposa Carola. Días después, también dio una charla en Puebla, donde compartió su trayectoria en la Fórmula 1 bajo el lema "Espíritu Inconforme".
Las semanas posteriores, Sergio Pérez se mantuvo en silencio. Sin claridad sobre el futuro. Reapareció en una entrevista con Memo Rojas y su podcast a finales de junio. Ahí aclaró si Red Bull le debía una disculpa: “Se tomaron decisiones, hubo demasiada presión… Muy en el fondo están muy arrepentidos (de haber cortado su contrato) y lo sé de muy buena fuente”. Ahí dio pistas sobre lo que buscaba: no viajar por el mundo como tercer piloto. “Quiero regresar porque no quiero terminar mi carrera así. Regresaré si vale la pena pagar el precio que hay que pagar por estar en la F1”, sostuvo Checo.
Los rumores sobre una negociación se hicieron más evidentes con la prensa. Muchas versiones daban por hecho que Pérez ya había firmado un contrato con Cadillac. Sergio se mantuvo en reserva, sin hablar demasiado. Reapareció en una entrevista a mitad de julio, también patrocinada por una cervecería, donde explicó a Milenio: “Hoy en día se ve más valor a lo que hice en mi carrera y especialmente con Red Bull. Me gustaría regresar a F1 si encuentro el proyecto que mi carrera se merezca, donde encuentre un proyecto que me motive. Sino es así, lo que hice ha sido increíble, dependerá del proyecto. Hay opciones”.
Al final, Checo, junto con su nuevo manager, se mantuvieron en negociaciones con Cadillac. Carlos Slim también fue participe de ellas. Había varios puntos que fueron complicados para cerrar el trato. La firma tardó varias semanas. Checo y Valtteri Bottas han sido anunciados por Cadillac.
Pasaron ocho meses. Checo estuvo con su familia, con sus hijos, con su soledad. Checo Pérez vuelve. Pero no es el mismo. Vuelve más completo. Hoy, mientras el paddock vuelve a mencionar su nombre con fuerza, su regreso no solo habla de una nueva oportunidad en la pista. De entender que a veces, renunciar no es fracasar, sino tomar un respiro para regresar con más claridad. Y sobre todo, de cómo un sueño, incluso cuando se pausa, nunca muere del todo.
Cadillac y su alineación
Cadillac le pertenece a TWG Motorsports, empresa creada para unificar la división de carreras de TWG Global, que suma participación en Fórmula 1, IndyCar, Fórmula E, IMSA y NASCAR. Además de las asociaciones estratégicas con General Motors.
El equipo operará desde tres centros clave del automovilismo: Fishers, Indiana; Charlotte, Carolina del Norte; y Silverstone, Reino Unido, fusionando el ingenio de la ingeniería estadounidense con la experiencia europea en carreras. Por ahora, usará motor Ferrari y se espera que para 2028 puedan tener su propia unidad de potencia. El túnel de viento es de Toyota y se ubica en Colonia, Alemania.
“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones”, declaró el director del equipo, Graeme Lowdon, quien fue el CEO de Virgin Racing, que compitió en 2010 y 2011, y de su sucesor Marussia (2012 al 2014). “Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo. Su liderazgo, sus comentarios, su instinto de competición y, por supuesto, su velocidad serán invaluables para dar vida a este equipo”.
Dan Towriss, director ejecutivo del equipo Cadillac de Fórmula 1 y de TWG Motorsports, destacó la sinergia entre experiencia y ambición: “Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto de talento, madurez y empuje. No son solo pilotos consumados, sino constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que representa el equipo Cadillac de Fórmula 1. Este momento marca más que un simple anuncio de alineación. Es el comienzo de un nuevo y audaz capítulo en el automovilismo estadounidense”.
“Nuestros nuevos pilotos son una grata incorporación a la familia de carreras de Cadillac; cada uno aporta una gran experiencia y una pasión inquebrantable por ganar", declaró Mark Reuss, presidente de General Motors. "Juntos, estamos sentando las bases del automovilismo estadounidense, un legado extraordinario para Cadillac, GM y el deporte".
Otro elemento clave en el equipo es Pat Symonds, quien tiene el conocimiento técnico tras su paso por Toleman en los años 80, se mantuvo en Enstone luego de su compra por Benneton, donfe fue ingeniero de carrera de Michael Schumacher. Se convirtió en director técnico del equiop y se mantuvo ahí hasta la compra por parte de Renault hasta su salida en 2009. Regresó con Williams en 2014, donde ocupó la posición de Directivo Técnico hasta 2016, donde se movió a la FIA para ocupar esa posición hasta 2024, cuando anunció su inclusión a Cadillac.